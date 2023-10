A la espera del premio: las apuestas del mundo del libro para el Nobel de Literatura 2023

Solo falta un día para que la Academia Sueca de a conocer el nombre de la ganadora o ganador del Premio Nobel de Literatura 2023. Un galardón que siempre es imprevisible y que más de una sorpresa ha traído. Como se sabe, es un reconocimiento netamente académico, por ello es que nunca lo han obtenido (y difícilmente lo obtendrán) nombres populares como Haruki Murakami o Stephen King. Aunque también ha tenido omisiones históricas como los argentinos Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, ambos autores muy literarios.

Por ello, en un ejercicio netamente especulativo, en Culto recurrimos a críticos y gente del mundo del libro para consultarles por sus favoritos y apuestas para el galardón, que se dirime en estricto secreto y cuyas deliberaciones se liberan solo 50 años después de su entrega. Sin embargo, han sonado nombres en las casas de apuestas, y entre ellos, los apostadores dan al chileno Raúl Zurita entre uno de los candidatos.

Vicente Undurraga, de Revista Santiago, comenta: “No tengo predicciones, sólo ganas. Ha aparecido el nombre de Raúl Zurita y sería una alegría y una extraordinaria versión del premio porque su obra está a la altura de cualquier reconocimiento. Y no sólo su poesía, que es lo clave, por supuesto, sino también su prosa: sus ensayos y relatos. Leerlo es siempre entrar en un mundo alucinante”.

“Candidatos no faltan pero pienso que, aunque no aparecen en las listas, Cynthia Ozick o Rafael Cadenas serían también grandes premiados”, agrega el también editor de poesía.

Lucía Stecher, de Revista Palabra Pública, apuesta por mujeres: “No sé a quién le darán el Nobel este año pero sí sé a quienes me gustaría que se lo den (y que figuran desde hace algún tiempo en las listas de las “apuestas”). Mis candidatas serían Jamaica Kincaid, Edwidge Danticat y Maryse Condé”.

Jamaica Kincaid.

“Las tres son escritoras caribeñas que tienen una trayectoria literaria consolidada, en el caso de Danticat y Kincaid desde su ubicación como migrantes en Estados Unidos y en el de Condé a partir de un vida atravesada por experiencias migratorias en Francia, distintos países africanos y Estados Unidos. Son autoras que han desarrollado proyectos literarios originales, que invitan a reflexionar sobre diversos aspectos de las realidades contemporáneas asociadas a procesos migratorias, diásporas, racismo, desigualdades de género, entre otros. Y lo hacen a partir de la escritura de ensayos y textos narrativos complejos y estéticamente ambiciosos”.

“Otras escritoras que me alegraría que lo obtengan son Elena Poniatowska y Anne Carson. No conozco a la escritora china, Can Xue, que dan por favorita en varias páginas, así que no puedo decir nada sobre ella”.

Anne Carson.

El crítico literario de La Tercera, Matías Rivas, tiene su candidato muy claro: “Me encantaría que se lo dieran a Raúl Zurita. Se lo merece incluso si no fuera chileno, por la originalidad de su obra, la potencia única. De sus libros destaco Purgatorio, Anteparaíso, el libro Zurita y Canto a su amor desaparecido. Son 4 fundamentales”.

El librero Nicolás Letelier, de la librería Ulises, señala: “Yo no tengo un favorito. Obviamente que si se lo dan a Zurita sería impresionante para Chile, tendríamos 3 premios Nobel potentes, con una buena cantidad de tiempo entre uno y otro, representativos de Chile y de su historia. Hay otros más conocidos mundialmente como Haruki Murakami, o Mircea Cărtărescu”.

“Pero lo más probable es que se lo den a algún escritor vietnamita que no conocemos, y que no está editado en Chile o que fue editado hace 20 años. Esa es la gracia del Nobel, siempre aparecen personajes que son grandes nombres pero generalmente se lo dan a gente que no es conocida. Se lo pueden dar a alguien de Bangladesh que habla sobre el genocidio en Bangladesh, que es algo importante para ellos pero no lo conoce mucha gente”.

El escritor rumano, Mircea Cărtărescu.

El librero Sergio Parra, desde su librería Metales Pesados, opina: “Me gustaría que lo ganara Raúl Zurita, creo que es de los poetas más importantes en lengua española de los últimos años, la figura más representativa de la poesía en lengua castellana. Por su obra, sus ensayos. Merecidamente, es un gran poeta”.

“Otro nombre es de una escritora rusa que estoy leyendo, Liudmila Ulítskaya, y su libro se llama Daniel Stein, Interprete. Una novelista extraordinaria, la novela es espectacular. Ella es de la república de Bashkortostán y puede ser un buen Nobel”.