Se remata el libro: sale a subasta manuscrito original de Julio Cortázar que incluye textos inéditos

De tanto en tanto, aparecen polvorientos tesoros literarios que quedaron perdidos u olvidados en los anaqueles de alguna casona. Es el caso del escritor argentino Julio Cortázar, porque el catálogo online de la subastadora uruguaya Zorrilla junto con la casa argentina Hilario, acaban de informar que subastarán manuscritos originales del autor.

Entre los amarillentos papeles figura el texto original tipeado a máquina que dio origen a Historias de Cronopios y de Famas (1962). El manuscrito aparece fechado en 1952, contiene 46 relatos breves en 60 hojas impresas en una sola carilla. De todos, finalmente 35 aparecieron “casi sin variantes” en la primera edición del volumen, a través de la trasandina editorial Minotauro.

Además, otros cuatro se publicaron posteriormente; y siete restantes permanecieron inéditos hasta ahora: Inventario, Carta de un fama a otro fama, Mariposas automáticas, Los viajes y los sueños, Diminuto unicornio, Rabia de espejo y Rey del mar.

“Estaba en una caja sin inventariar, cómo fue a parar ahí se desconoce”, dijo Guillermo González, de Zorrilla Subastas, sobre el material. Para determinar su autenticidad se trabajó con dos expertos en la obra de Cortázar: el escritor uruguayo Aldo Mazzucchelli, doctor en Letras por la Universidad de Stanford; y el librero anticuario argentino Lucio Aquilanti, coautor de Todo Cortázar. Bio-bibliografía (2014).

“Puedo afirmar sin lugar a dudas, que se trata de un original del autor, mecanoscrito, de extraordinaria trascendencia”, escribió Aquilanti en el sitio de la rematadora, quien incluso fue capaz de determinar que el material fue escrito con la máquina de escribir Royal que solía usar el autor.

“Una obviedad al inicio: son hoy muy escasas las oportunidades de encontrar originales desconocidos de Julio Cortázar -señala Mazzucchelli-. Ni que hablar de descubrir inéditos del escritor argentino. Sin embargo, hace algo más de un año me contactaron en Uruguay para pedirme opinión, porque habían hecho un inesperado hallazgo. Al fondo de un cajón de libros aún no catalogados, perteneciente a la biblioteca de una familia local adquirida hace décadas por el padre de quien me consultaba, aparecía un conjunto de textos mecanografiados que, a primera vista, conectaban con la famosa colección de prosas breves publicada como “Historias de cronopios y de famas”».

El manuscrito se rematará el próximo 12 de octubre en Montevideo, y forma parte 187 de 199 piezas de arte -entre grabados, mapas antiguos, libros, objetos históricos y fotografías- por las que se pujará en la sede de Zorrilla Subastas en el Centro de Montevideo, y a través de Internet, mediante las plataformas Invaluable, de Estados Unidos, y Drouot, de Francia. El precio base es 12.000 dólares (unos 10.900.000 pesos).