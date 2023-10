Candlebox: “No sentimos presión por tener el éxito de Nirvana o Pearl Jam, porque sabíamos que no lo lograríamos”

“Sudamérica y Latinoamérica en general es un mercado muy bueno para nosotros. Siempre lo hemos disfrutado. Siempre hemos tenido una gran respuesta del público allí”, asegura Kevin Martin, cantante y líder de Candlebox, la banda estadounidense que se alista para un visita al país con cuatro fechas. En su próxima pasada el quinteto será parte del Festival Milenia (sábado 14 de octubre en Espacio Riesco), donde compartirán escenario con Evanescence, Alien Ant Farm, entre otros. Luego se presentarán en el Club Amanda (viernes 27 de octubre), seguirán en Club Chocolate (sábado 28 de octubre) y cerrarán el domingo 29 en festival REC en Concepción.

Martin no esconde su entusiasmo por el reencuentro con el país. Aunque suena a lugar común, asegura que el público latino es distinto. “La pasión que Latinoamérica tiene por la música, ya sea rock and roll o pop o lo que sea es insuperable. No he visto nada igual en el resto del mundo. Cuando estábamos en Lollapalooza y observaba a algunas de las otras bandas, la forma en que el público respondía a cada uno de los artistas era espectacular. Como artista, creo que la música es tu válvula de escape creativa, pero cuando es con un público al que le encanta lo que haces y se vuelve loco cuando tocas esas canciones, no hay nada como esa sensación. No puedo explicarlo. Es la experiencia emocional más gratificante y hermosa de la historia”.

Candlebox

Los shows estarán marcados por la celebración de los 30 años del fundamental álbum debut homónimo, el que en plena era del auge del rock alternativo, logró posicionar con éxito sencillos como Change, You y Far Behind. Un auspicioso punto de inicio que marcó su historia. “Nos centramos en el 30 aniversario del álbum de debut, así que muchas de esas canciones estarán en el repertorio. También habrá muchas otras canciones. Va a ser muy divertido. Va a ser muy divertido”, asegura Martin.

Un largo adiós

Esta gira por el país es asimismo, una despedida. El grupo lanzó en agosto el álbum The Long Goodbye, con el que cierran su carrera de tres décadas y ocho discos de estudio. Una decisión que Martin aquilató durante la larga pausa de la pandemia.

“Durante los 20 meses que estuve en casa con mi mujer y mi hijo, me di cuenta de lo mucho que me había perdido y lo mucho que me gustaría poder volver y revivir esos momentos que me había perdido. Fue muy difícil para mí. Ser músico es un trabajo increíblemente egoísta si tienes familia. Sentí que ya no amaba esta música. No quiero ser un artista que llama a las cosas por teléfono. No quiero ser un artista que finge un espectáculo sólo para que le paguen. No me metí en la música para eso. Esa no es la razón por la que empecé la banda. Me dije a mí mismo que si alguna vez sentía que estaba en esa etapa de mi carrera, dejaría de hacer lo que estaba haciendo. Sentí que eso era lo que se avecinaba”.

Así, Martin le planteó la situación a sus compañeros, Brian Quinn, Island Styles, Adam Kury y BJ Kerwin. “Le dije a los chicos de la banda, quiero hacer un disco más. Quiero hacerlo con ustedes cuatro, quiero que sea el último disco que produzca como banda y como artista. Gracias a Dios que estaban dispuestos a hacerlo conmigo. Creo que hemos hecho un disco muy, muy especial. Creo que si la gente le da una oportunidad y lo escucha de verdad, escuchará todas esas historias. Son los 30 años de mi vida como músico”.

Escribir y grabar el álbum The Long Goodbye tomó un tiempo relativamente corto. Según Martin fueron en total dos meses y fracción, divididos en dos sesiones de escritura: una en septiembre de 2022, en Baltimore, y otra en abril de este año, en Los Ángeles, California. “Fue muy prolífico -asegura-. No creo que tenga nada que ver con el hecho de que nos permitimos hacer la música que queríamos hacer. No nos preocupamos de si había un éxito, de si había un tema apto para la discográfica o para la radio. Estas son las canciones que nos han inspirado. Esta es la música que nos ha inspirado. Esta es la música que nos ha influido. Queremos que el mundo escuche dónde estamos ahora”.

En este punto de su carrera ¿importa conseguir un hit?¿no es algo importante para usted?

No. Creo que Candlebox, desde el primer disco, nunca nos ha importado lo que pensara nadie. Siempre hemos hecho la música que hemos querido hacer. Nunca ha sido en plan, ¿a nuestro público le va a gustar esto? Esto es lo que hacemos, esta es la música que producimos. Si te gusta la banda, es genial. Si te gusta la canción, es fantástico. Si no, no la escuches. Nunca hemos intentado complacer a nadie, nunca hemos pensado: “No hay ningún single en este disco”. Resulta que los escribimos, pero eso nunca ha estado en nuestra mente, para mí no es importante. Lo que me importa es que toco y digo y produzco lo que es 100% mío. Creo que en el mundo en el que vivimos ahora, musicalmente, hemos visto que eso ya no importa. Ese tipo de peligro ha desaparecido. La música se ha vuelto muy segura. El rock and roll se ha vuelto increíblemente seguro y eso tiene su lado negativo, porque hay muchas bandas que suenan exactamente igual y la gente se ha acostumbrado a ello.

¿Hoy las bandas de rock suenan todas igual?

Es otra razón por la que he terminado con esto, porque ¿dónde está la magia de los Rolling Stones en la música actual? Una banda como Greta Van Fleet, estoy seguro de que hay mucha gente que los ama, y lo han hecho muy bien, pero son completamente derivados de Led Zeppelin. Cada canción suena como una canción de Led Zeppelin. Ahora, eso está bien si es lo que quieren hacer, pero eso no es ser honesto contigo mismo como artista. Es desafortunado que diga eso de ellos porque obviamente lo están haciendo muy bien. Pero lo están haciendo muy bien basándose en la composición y el talento musical de otra persona. Hay un público que no sabe quiénes son Led Zeppelin, lo cual me parece extraño. La mejor banda de rock and roll de todos los tiempos ¿pero dónde está el peligro de Led Zeppelin en estos tiempos? Estoy diciendo que ahora hay bandas que están produciendo esa música, Bad News del Reino Unido, James and the Cold Gun del Reino Unido, Tiger Cubb del Reino Unido. Hay bandas que están haciendo eso, pero nunca van a tener éxito en la radio porque son demasiado peligrosas. Esa es la desventaja de lo que ha ocurrido. Si sigues haciendo helado de vainilla, todo el mundo querrá helado de vainilla, y eso es lo que buscamos.

Incluso hoy sacar un álbum ya es una rareza, todo el mundo está lanzando singles, algo que se ve mucho en el rap y en el reggaetón…

Creo que hoy en día es muy, muy fácil seguir lanzando singles. ¿Por qué ibas a producir un álbum? Porque nadie va a comprar un álbum, pero la gente se descargará los singles. Fue una de las discusiones que tuve con la discográfica con la que hicimos este disco. Dije: “¿Por qué intentan sacar un álbum? ¿Por qué no sacáis un single tras otro, y así tendréis música para un año? Pero hay gente que no cree en ese negocio. Hay muchos artistas independientes en la comunidad del rap, y eso es lo que tienen que hacer para que se les escuche. Piensan en singles para sonar en la radio. Yo no escucho rap en la radio, así que no lo sé, y no escucho rap contemporáneo. Escucho a Tupac, Biggie y Kendrick Lamar, lo más contemporáneo que escucho. Eso vuelve loco a mi hijo porque no escucho la mierda que él escucha. Pero eso no significa que no haya lugar para ello. Creo que cualquiera que produzca música, siempre que lo haga con el 100 % de corazón, de la forma en que quiere producirla, debería escucharla. Si es un single, que sea un single. Si no es un single, sino una improvisación de siete minutos, que sea una improvisación de siete minutos. También hay sitio para eso.

Hablemos un poco de sus 30 años de carrera ¿qué fue lo mejor y lo peor?

Lo mejor que nos ha pasado es que nos fichara Maverick. Lo peor que nos ha pasado es que nos fichara Maverick jajaja (ríe). No es por despreciar a Maverick Records, porque eran increíbles. Guy O’Syrie era un tipo fantástico de ANR, Madonna era una gran propietaria de discográfica y Freddie era un brillante presidente de discográfica. Pero en el momento en que pasas a ser propiedad de una corporación es cuando tu carrera se estanca. Aunque hubo un gran éxito con el álbum debut, en la continuación no había dirección por parte del sello. En el disco Happy Pills, la discográfica no nos dirigió. Nos dejaron a nuestro aire. Por eso tienes un disco como Lucy, que es increíblemente crudo y tan alejado del álbum de debut que ni siquiera tiene gracia. Luego tienes un disco como Happy Pills, que en mi opinión, es una banda que flaquea en su composición, flaquea en sus amistades, flaquea en su creatividad. Y eso se debe a la falta de liderazgo de una discográfica con la que has firmado y de la que esperas que te dé información, dirección y que se preocupe lo suficiente como para intentar que sigas teniendo un gran éxito.

Al momento en que lanzan su álbum debut, había interés por el rock alternativo. Era un momento en que estaban Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden ¿sintieron ustedes presión por conseguir el mismo éxito que ellos?

No creo que sintiéramos presión. Creo que sólo esperábamos que alguien escuchara nuestra música. Dios, era como ser un quarterback novato en un equipo de la NFL que ha ganado cinco Super Bowls y no conocer a nadie en primera línea a quien lanzarle el balón. Éramos un grupo de chicos que decíamos: “Dios, por favor, que alguien preste atención al disco que estamos grabando”. Creo que la presión llegó cuando intentamos hacer el disco siguiente, Lucy. Ahí es cuando empiezas a pensar, ¿he producido el disco correcto? ¿He creado las canciones adecuadas? ¿Voy a perder el interés de mi público? ¿Mi público va a perder interés en mí? Ahí es donde empieza la presión. Pero como he mencionado antes, nunca nos ha importado escribir discos para nadie más que para nosotros mismos. Y nunca pensamos: “Oye, ¿le va a gustar esta canción a fulano de tal en Ohio?”. Eso no se nos pasó por la cabeza ¿Y Maverick Records va a apoyar este disco? Sabíamos que tenían que hacerlo porque habían invertido mucho en nosotros. No creo que sintiéramos la presión de triunfar por encima de Pearl Jam o Soundgarden o cualquiera de ellos porque sabíamos que no lo haríamos. Era imposible que Candlebox fuera más grande que Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana o Alice in Chains. Era prácticamente imposible.

Las entradas para ver a Candlebox en el Festival Milenia, el Club Chocolate y el Club Amanda están disponibles vía Puntoticket.