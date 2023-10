De Saloon: “No tenemos la altura mediática de otros, pero tenemos el arraigo cultural de Lucybell o Los Bunkers”

Como suele ocurrir en las historias del rock and roll, fue en los días colegiales cuando se produjo el encuentro que originó a De Saloon. El cantante Jean Pierre “Piero” Duhart y el baterista Ricardo Barrenechea se iniciaron en las clásicas bandas de adolescentes de su colegio, los Sagrados Corazones de Concepción. Tiempo después sumaron a Roberto “Otto” Arancibia que estudiaba en la Escuela Brasil. Y aunque hubo otro integrante que luego abandonó la formación, los tres se propusieron viajar a la capital y vivir de la música.

“Llegamos todos a estudiar música en distintas instituciones, algunos a trabajar también, pero vivimos dos años juntos en un departamento en Seminario con Marín”, recuerda Piero Duhart. En esos días, el grupo se dedicaba a ensayar no menos de 5 o 6 horas al día. Un período de formación con régimen casi espartano que le dio un rodaje inicial. Incluso ensayaron en la mítica Picá de Don Chito, en Portugal con 10 de Julio.

De Saloon

Tiempo después llegaron a Balmaceda 1215. A fines de los 90′, era un lugar donde se impartían talleres, pero además en algunas de sus salas ensayaban varias bandas de la época (en su momento, Los Tres ensayaban al lado de la sala en que tocaba La Ley). “Habían bandas grandes estaba la Javiera Parra y Los Imposibles que nos facilitaron ocupar la sala de ellos un tiempo -recuerda Piero-. Estaba Lucybell también. En la sala que ocupamos nosotros pasaron Los Tres y los Chancho. Entonces ese lugar nos permitió empezar a generar lazos. Conocimos al Alejandro (Gómez) de Solar y así, a distintos músicos chilenos”.

Por entonces, De Saloon ya comenzaba a despuntar. Aún sin contrato discográfico, su single Esfumar tuvo rotación en radios. Fue un punto que cristalizó la confianza en sus medios. “Todos nos miraban como los cabros que la van a hacer -dice Otto Arancibia-. Todos tenían más años que nosotros y tenían esta idea de que ‘a estos cabros les va a ir bien’. Eso igual nos ayudaba mucho”.

¿Y ustedes se la creían?

Piero: Totalmente. Es que yo creo que es fundamental. O sea, si una banda no se la cree ya partes con muchos metros atrás. Nosotros nos creíamos el cuento, pero era porque encontrábamos la venia de toda esta gente. El primer disco lo produjeron Claudio Valenzuela y Cristian López, obviamente también ellos te contaban lo difícil que era y te daban toda la ayuda que podías tener, con instrumentos, que sé yo. De hecho, los dos tocaron en De Saloon como cuarto guitarrista, lo cual para nosotros es súper importante y muy valorable, porque ambos tocaban en bandas que ya llenaban estadios. Por eso era muy importante para nosotros sentir ese apoyo.

Poco a poco, De Saloon trazó su propuesta. Por ejemplo, en las letras. Se repite la idea de un imperativo. La apelación a un otro. Basta con ver títulos como Quédate, Abrázame, Quiero hacerte felíz, entre otras. “Veníamos de los 90′, donde había mucha metáfora, mucha poesía en la música -dice Piero Duhart-. Entonces me dije: ‘voy a hacer lo contrario’. Voy a hacer música que la gente la pueda usar, que entienda que esta música se la puede dedicar a alguien, que entienda realmente lo que estoy diciendo. Yo creo que eso se transformó en una característica que hasta el día de hoy nos llena de orgullo. Por eso la gente ha hecho suya las canciones. Está de más decir la cantidad de veces que nos han dicho ‘yo comencé y terminé una relación con la música de ustedes’”.

Entre discos y singles

De Saloon se consolidó como uno de los nombres importantes del rock chileno del nuevo milenio. Por estos días se aprestan a celebrar sus 23 años de carrera con un show de larga duración en el Teatro Coliseo este viernes 13 de octubre. Una ocasión en que repasarán su discografía en un set de 23 temas, incluyendo todos sus singles, además de una puesta en escena especial para la ocasión. El show es parte de una gira de celebración que ya tiene fechas confirmadas en ciudades como Copiapó, Temuco, Coquimbo, Antofagasta, Iquique, Punta Arenas, Concepción, Talca, Osorno, Puerto Montt, Valdivia, Rancagua, Quilpué, Arica y Chillán.

“De Saloon nunca se había celebrado, no lo hicimos ni para los 10, ni para los 15 años -recuerda Piero-. Luego vino la pandemia y fue la primera vez que nos revisitamos, en el sentido de miramos para atrás. Ahí apareció la idea de hacer una celebración. La gente nos decía ‘oye, se merecen celebrar, ya llevan mucho tiempo’ y eso es algo que uno como que lo da por hecho. Así que ahora vamos a hacer solo teatros y salones, pensado para todo público con un concepto más teatral, no tanto de un recital más tradicional”.

De Saloon

Aunque el grupo ha lanzado singles como Rescátame o Lo bueno de morir de amor, no han publicado un largaduración desde 2014. Solo un disco de Grandes Éxitos, disponible en formato vinilo. “En 2018 estaba la decisión de entrar a grabar, pero ya estaba esta imposición de que teníamos que sacar singles. Esa fue la primera vez que no enfrentamos al grabar un single sin grabar las 10 canciones”, recuerda Duhart.

“A mí me encantaría tener un disco ya, pero la industria se mueve de otra forma -agrega-. O sea, ahora funciona así y estamos totalmente adaptados. Y el público también lo entiende. No es que la gente esté diciendo ‘¿y cuándo el disco? No, eso ya no existe. Ahora te preguntan cuándo viene el nuevo single. Estamos un poco amarrados a esta figura. A mí me encantaría haber sacado un disco hace mucho rato, porque yo siento que nosotros estamos hechos de otra forma. Nosotros escuchamos discos y hacemos discos”. Eso sí, se espera nuevo material para el próximo año, una vez que se cierre el ciclo de celebración.

Esta temporada el grupo también estuvo en el escenario del Vive Latino en México, ratificando el arrastre que cuentan en ese país. Aunque el grupo lo toma con mesura, aseguran que ese entusiasmo lo notan en todos sus shows, sea en Concepción, Santiago o el D.F. “Yo creo que es lo mismo -dice Piero Duhart.- Lo que pasa es que nunca deja de llamar la atención que uno toque en otros países, que vayan miles de personas, que todos se sepan las canciones y que las canten de forma muy efusiva. Pero tenemos la suerte de que en todo Chile la gente disfruta de la música de De Saloon con esa característica. Y no solamente los singles, sino que pasan todo el show cantando. Somos súper afortunados. Aparte, estuvimos en esa primera camada de música chilena que llegó a establecerse a México en los 2000, obviamente gracias a la radio y la TV en esa época”.

La altura mediática

Quien ha ido a sus shows, sabe que De Saloon es un grupo que suele tener buenas convocatorias y ha consolidado un cancionero acorde a su empeño por hacer las cosas a su modo. Pero hasta hoy suelen escuchar el comentario de que ‘no sabía que ustedes generaban esto’.

“Nosotros cerramos la Pampilla una vez, o sea, para cerrar la Pampilla, tienes que estar realmente metido en el ADN cultural del país -acota Piero Duhart-. Porque ahí estás con 100.000 personas que escuchan la radio, no son 100.000 personas que van comunmente a recitales. Es gente que consume cultura popular. Y nosotros estamos en eso, en el ADN popular. Entonces, la gente se sorprende porque ve que en la Pampilla estén todos cantando De Saloon. No tenemos la altura mediática que tienen otros, pero no significa que no tengamos el arraigo cultural que tienen bandas mega populares como Lucybell, Los Tres, Los Bunkers”.

¿Y no se propusieron eso alguna vez? tener esa altura mediática

Piero: Es que nunca nos hemos puesto ese tipo de metas. No sé si es algo que nos compete a nosotros, como que a uno le pasa nomás y uno no sabe por qué. Obviamente, a uno le encantaría también tener la repercusión mediática que estamos hablando, pero te digo, no sé si es algo que corresponda a las bandas lograrlo. Yo creo que al final todo cae por su peso nomás.

Otto: Quizás hay ciertos códigos que nosotros no manejamos o no nos interesa manejar, pero sí, es lo que nos acostumbramos. Aparte que está lleno de ejemplos que tienen mucha exposición y que no...yo prefiero esa parte de la historia.

¿Los han llamado por ejemplo, para ir al Festival de Viña?

Piero: Hemos pasado por todos los ofrecimientos. Pero nosotros tratamos de hacer las cosas de una manera diferente. Y no me refiero a hacerlo difícil, sino que hacerlo de una forma distinta. Quizá eso nos ha ayudado, el hecho que seamos los mismos, que el grupo funcione. Pero si te llaman de Olmué, que nos han llamado varias veces en los 23 años, y si no se llega a acuerdo, no se llega a acuerdo nomás. No es que ‘oye, pero pucha, veamos, hagamos algo’. Así hemos trabajado en toda nuestra carrera en general. Entonces nos quedamos tranquilos con eso. No decimos ‘deberíamos haber hecho esto o esto otro’. Así se han dado las cosas. No es que nos juntemos a hacer un ‘plan maestro’. La vida nos ha dado el plan maestro.

Otto: Y aparte uno va investigando, va leyendo biografías de bandas y no hay una sola manera. Por ejemplo, a nosotros los videos como que nos dan lata. Está lleno de todos los ejemplos; bandas que les gustan los videos, bandas que cambian los integrantes una vez al año, bandas que no cambiaron nunca. No hay un camino único.

Las entradas para ver a De Saloon en Teatro Coliseo y el resto de la gira están disponibles en el sitio web de la banda www.desaloon.cl.