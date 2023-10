El día en que Don Ramón bromeó con Enrique Maluenda en el Festival de la Una

Ya comenzaba a consolidarse como el franjeado estelar del mediodía. Por ello en 1980, cuando apenas llevaba un año en pantalla, el Festival de la Una, al frente del recién fallecido Enrique Maluenda, no escatimaba en recursos para ganar audiencia. Eran habituales los invitados internacionales, como el actor mexicano Ramón Valdés, quien interpretaba al inolvidable Don Ramón en la Vecindad del Chavo del 8.

El Chavo era un fenómeno en Chile. En ese año todavía se emitía por las pantallas de TVN a las 20.00 horas (alternando días con El Chapulín Colorado) y sus personajes eran conocidos para el gran público. Por ello la invitación a Don Ramón, acaso uno de los personajes más queridos del programa, llegaba directo a la audiencia popular y masiva a la que apuntaba el estelar de Maluenda. Solo tres años antes, había estado en el debut de la Vecindad en un masivo show en el Estadio Nacional.

Don Ramón, parte del elenco de El Chavo del 8 en Chile, 1977. Archivo Histórico / Cedoc Copesa.

Por entonces los problemas al interior del elenco del Chavo ya habían provocado la salida de Carlos Villagrán (“Quico”) y la del mismo Valdés. Pero poco importaba. La gente todavía lo asociaba al personaje.

“Amigas y amigos vamos a invitar con un aplauso a que venga hasta este escenario un querido artista internacional de América Latina, en todas partes, el querido ¡Don Ramón!”, lo presentó Maluenda, fiel a su estilo. Valdés salió caracterizado como su personaje, justo tras la sección de competencia de talentos. Lo recibió la cortina habitual del Chavo interpretada por la orquesta al mando de Horacio Saavedra.

Muy risueño, Valdés entró bromeando sobre su delgadez. Maluenda, en la habitual función de bandejero, le preguntó cómo estaba, a lo que Don Ramón le respondió “bien pues, engordando”, desatando las primeras risas. Pero el show siguió y Maluenda en broma le preguntó si su delgadez no se debía al hecho de estar enamorado. “Haz de saber, campeón, que yo ya pasé la zona de derrumbes, pero sin embargo, todavía tengo mi corazoncito, qué caray”, le respondió.

Ahí entraron en un terreno más fangoso. Maluenda le preguntó a Don Ramón cómo le gustaban las mujeres. “¿Cómo le gustan las chiquillas, las jovencitas, las lolitas?“, disparó el animador.

“Me gustan con vista al mar, yo no soy muy exigente -respondió Don Ramón -. ¿Las delgaditas? no mucho, pero si ¿las gorditas? no, porque me recuerdan a un señor que me cobra la renta (en alusión al personaje del señor Barriga). Me gustan término medio. Como dicen en México, altas aunque me peguen”. Y en ese momento entraron las dos modelos del programa, Jacqueline y Viviana, a quienes les silbó, les dio un beso y marcó su salida del escenario. Es decir, básicamente no les dieron mucha participación.

Luego de contar que la línea aérea le había extraviado dos valijas en su viaje al país, Don Ramón cerró su intervención cantando la canción Cuando era un jovencito (popularizada por Los Apson), con el acompañamiento de la orquesta del programa. Y así, se despidió. Ramón Valdés volvería al país en otras ocasiones, antes de su muerte en 1988.

Mira la actuación de Don Ramón en el Festival de la una a continuación