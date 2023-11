Teatro La Provincia cierra su Trilogía Final con “Los ojos de Lena”

Tras los estrenos de “Edipo stand up tragedy” y “Hablan” este 2023, Teatro La Provincia presenta el tercer montaje de su Trilogía Final “Los ojos de Lena”, el tercer “fracaso” con el que la compañía cierra la conmemoración de sus 30 años de trayectoria.

Bajo la dirección de Rodrigo Pérez y la dramaturgia de Leyla Selman, la trilogía reflexiona sobre el teatro, su rol en la sociedad contemporánea y el oficio del actor/actriz. “Los ojos de Lena” cuenta con las actuaciones de Catalina Saavedra, Francisca Márquez, Francisco Ossa, Marco Rebolledo, Jaime Leiva y Guillermo Ugalde, y tendrá funciones del 9 de noviembre al 2 de diciembre en Teatro La Memoria.

Teatro La Memoria cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

En la obra, el elenco apenas logra representar durante cinco minutos sobre las ruinas de “Las troyanas”, de Eurípides. Ya ni siquiera intentan disimular. Las actrices y los actores deciden de común acuerdo utilizar el escenario por última vez para una causa mayor: hacer contacto con el más allá para solucionar un crimen, pero sobre todo para salvar a una de las actrices del elenco, quien ha sido poseída por el espíritu de Lena Socolov.

Lena Socolov es la víctima número 53 del asesino en serie ruso Andréi Chicatilo que cometió sus crímenes en la década de los ochenta para finalmente ser ejecutado en 1994. Ahora Lena habita el espíritu de la actriz Catalina Saavedra y la llena de una profunda tristeza desde el estreno de la obra “Los Perros”, de Elena Garro, el 15 de julio de 2012.

“A medida que avanzamos en el proceso creativo, se convirtió en una obra con muchas capas. Comenzó con la búsqueda de esta niña desaparecida, en una especie de investigación policial en la que uno va atando cabos, pero al mismo tiempo la puesta en escena también se convirtió en eso: en un desentrañar y desenterrar contenidos que aparecieron solos. Venía mucho material escondido en las actrices, actores y el material textual. Emergieron todos nuestros muertos históricos y personales”, explica Pérez.

Desde su creación en 1993, la compañía Teatro La Provincia (“Provincia señalada”, “Cuerpo, Madre y Padre”, “La viuda de Apablaza”, “Diatriba el desaparecido”, “La ciudad de la fruta”) se ha caracterizado, entre otras cosas, por interrogar al teatro permanentemente y buscar un sentido al oficio, lo que se concreta en esta trilogía.

“En las tres obras hay un desarrollo de la idea de que el teatro fracasó. Y si bien a medida que avanzamos en esta trilogía sentimos que el fracaso es mayor, paradojalmente el amor por el oficio también fue creciendo”, confiesa el director. “Creo que el fracaso último es el más grande en el sentido que no es un fracaso de uno como individuo, de uno como artista, del teatro como arte, sino que es el fracaso de nosotros como sociedad, como condición humana; no somos capaces de encontrar lo que hay que encontrar. No somos capaces de hacer justicia”, concluye.

En enero de 2024 la trilogía completa se remontará en Teatro La Memoria en el marco del Festival Teatro a Mil. Los ojos de Lena tendrá funciones Jueves, viernes y sábado 20:30 hrs, entre el 9 de noviembre al 2 de diciembre en Teatro La Memoria. Valores: $10.000 general, $5.000 adulto mayor y estudiantes, $5.000 jueves popular. Entradas por Ticketplus.