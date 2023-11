Comunidad Judía de Chile interpone recurso de protección en contra de Roger Waters a días de sus shows

La Comunidad Judía de Chile presentó un recurso legal contra Roger Waters, a días de sus dos presentaciones en el país, agendadas para este 25 y 26 de noviembre en el Estadio Monumental. Tal como había adelantado Culto, se trata de una acción en el marco de impedir el uso de ciertos elementos del show, considerados antisemitas por la parte demandante.

En un documento publicado en sus rrss, la Comunidad explicó la acción legal presentada ante la Corte de Apelaciones, que también incluye a la productora DG Medios, organizadora del show.

“Tras los antecedentes de incitación al odio antisemitas del Sr. Waters, que le han valido sanciones en diversos países del mundo, la CJCh busca que se le prohiba en su concierto utilizar elementos o emitir comentarios que inciten al odio y al antisemitismo. Se busca también que la productora realice todos los actos necesarios para evitar que los hechos anteriores ocurran. Cuidemos nuestro país de los discursos de odio, construir una sociedad sana y sin violencia, depende de todos”.

En conversación con Culto, la presidenta de la comunidad judía de Chile, Ariela Agosín, adelantó que pondrían acciones legales y explicó lo que buscan. “A nosotros no nos interesa que deje de cantar, pero sí que sus conciertos no sean una incitación al odio, que no llame a la violencia, que no utilice elementos que son antisemitas. En ese sentido van a ser nuestras acciones”.

Entre los elementos del show cuestionados, están el inflable en forma de cerdo volador, que en esta ocasión incluye rayados con diversos símbolos, entre estos, efectivamente, el de la estrella de David. También la proyección de nombres de personas asesinadas por las autoridades de distintos países, entre ellos la activista Sophie Scholl; la iraní Mahsa Amini; el afroamericano George Floyd; y Ana Frank, la adolescente judía víctima del nazismo, durante la IIGM. Esta última suele ser incorporada justo después del de Shireen Abu Akleh, periodista de Al Jazeera muerta por disparos atribuidos a efectivos del ejército de Israel en mayo de 2022.

Por ello, a Waters le han surgido trabas en su paso por Sudamérica. A la cancelación de las reservas de hoteles, se suma la acción judicial impulsada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la que buscó impedir los shows en el Monumental de River. Y aunque no lo consiguieron, la justicia ordenó a Waters de abstenerse de realizar actos o expresiones antisemitas o discriminatorias.