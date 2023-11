Nona Fernández presenta su nuevo libro “¿Cómo recordar la sed?”

¿Tiene forma la historia? ¿Tiene forma el recuerdo? Son algunas de las preguntas a las que nos invita ¿Cómo recordar la sed? Ensayo sobre el tiempo, la historia y sus escombros, publicación en pequeño formato que reflexiona sobre la posibilidad, cierta o equívoca, de dar una forma al relato histórico y a los restos que deja una explosión.

Esta se enmarca en el interés de editorial Historiográfica por sacar a la historia de la academia. ¿Cómo recordar la sed?, su cuarto título, pone en diálogo la investigación de Nona Fernández sobre el tiempo histórico y sus recovecos con imágenes de La Moneda, sus daños y su restauración tras el bombardeo, encontradas en diversos archivos.

“Hemos fracasado en nuestras estrategias de memoria desde el mundo de la creación. Nuestro escenario actual es claro en subrayar ese fracaso y ahí se abre el gran desafío: ¿cómo seguir recordando? Sabemos que es necesario, pero no podemos repetir formas que no comunicaron ni calaron lo suficiente. Obviamente, es la política pública la que puede hacer mucho más que la creación, pero desde nuestro campo debemos preguntarnos cómo relatar la memoria, ¿cómo escribir la historia para que no se nos venga encima? Las respuestas no son sencillas, pero nos toca enfrentarnos al reto”, explica la autora.

Y agrega: “Este texto partió como una ponencia en la Feria del Libro de Buenos Aires, en mayo de 2023. En medio de la conmemoración de los 50 años fue una manera de procesar la inquietud por el tremendo desafío que tenemos a la hora de recordar en el retroceso desastroso de memoria en el que estamos. Luego la ponencia empezó a tomar tintes escénicos, transformándose en una lectura performática en la Furia del Libro de Santiago, experiencia que repetimos hace poco en Princeton University. Hoy sale al mundo como un libro con Historiográfica, lo que me tiene muy contenta”.

¿Cómo recordar la sed? Ensayo sobre el tiempo, la historia y sus escombros, será presentado al público los días martes 12 y miércoles 13 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Teatro La Memoria, con dos lecturas performáticas del texto realizadas por la autora. Estas lecturas serán, además, el cierre de la residencia que Nona Fernández realizó en este importante centro de las artes escénicas durante 2022 y 2023. La entrada, para ambos días, es liberada.