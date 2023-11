Muere Shane McGowan de The Pogues a los 65 años

Shane McGowan, músico y líder de la banda irlandesa The Pogues ha muerto a los 65 años. La noticia del deceso fue confirmada por su esposa, Victoria Mary Clarke.

Esta publicó un sentido mensaje. “Shane siempre será la luz que tengo ante mí y la medida de mis sueños y el amor de mi vida”.

Shane Patrick Lysaght MacGowan nació el 25 de diciembre de 1957 en Kent, Irlanda. Al frente de The Pogues fue uno de los puntales del floreciente punk rock, con un estilo en que mezclaba música tradicional irlandes. Su gran hit fue el sencillo Fairytale Of New York.

En los últimos años, McGowan había padecido problemas de salud. En diciembre de 2002 fue hospitalizado por encefalitis, y desde junio estaba internado en UCI. Solo la semana pasada había sido dado de alta.