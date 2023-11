Rihanna en el Super Bowl, Karol G y música urbana: lo que vieron los chilenos en 2023

YouTube dio a conocer hoy los listados de los Top Videos Populares, Videos Musicales, Creadores Populares y Creadores Revelación en Chile. Las listas de este año reflejan los momentos más importantes de 2023 on y off line, como el éxito de Rihanna en el Super Bowl (quien volvía a los escenarios tras su maternidad) o el impacto de Shakira con BZRP.

Los momentos que más llamaron la atención de las personas en Chile dentro de YouTube este 2023 incluyeron éxitos musicales del género urbano, esta vez con las colaboraciones como tendencia; series de terror y nuevos géneros de animaciones en serie.

Según una encuesta realizada por la consultora Kantar, YouTube es la plataforma de video número uno que los espectadores en Chile declaran ver más. Asimismo, sobre su alcance, de acuerdo con información de mayo de 2023, la plataforma llegó a más de 13 millones de personas mayores de 18 años en Chile.

La plataforma ha apostado por productos como YouTube Shorts. Un formato para quienes buscan información o material de entretenimiento mucho más rápido y preciso, por lo que un formato que dura unos segundos es ideal para audiencias como los millennials y la Generación Z. YouTube anunció que YouTube Shorts tiene ahora un promedio de más de 70 mil millones de visitas diarias. El año pasado, la cantidad de canales subidos diariamente a Shorts creció en más de un 80%2, y más de 2 mil millones de usuarios registrados ven cada mes YouTube Shorts.

Aunque este formato es una tendencia que permanecerá por un tiempo, el contenido que se ha visto en YouTube también ha tenido que diversificarse. Un ejemplo de esto son los videos Top Trending, que cada año son de diferentes temas, el contenido es más llamativo y visualmente atractivo, en definitiva: causa impacto. Además, la lista Top Trending de videos se basa en una variedad de factores, más allá de las vistas, que indican cómo es realmente “tendencia” un video. El equipo de Culture & Trends de YouTube tiene en cuenta la participación y se fija en datos como los compartidos y los me gusta de un determinado vídeo.

En relación a esto, los creadores de contenido continúan diversificándose con la ayuda del multiformato, logrando que sus audiencias conozcan más sobre ellos a través de diferentes formatos. Un ejemplo de esto es MrBeast,quien ha logrado posicionarse en varios formatos hasta convertirse en uno de los creadores más relevantes de YouTube; sus vídeos “¡Pasaje de avión de $1 dólar versus uno de $500.000 dólares!” y “¡Yate de $1 dólar versus uno de $1.000.000.000 de dólares!” lo llevaron al top 5 en las listas Top Trending en países como México, con el primer video, y Argentina, Colombia, Perú, Brasil y Canadá, con el segundo.

Revisa las listas a continuación

Top 10 - Videos Populares

1) Rihanna’s FULL Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show - NFL

2) ¿Por qué es TAN DIFÍCIL entender a un chileno cuando habla? | Viña del Mar �� - Luisito Comunica 3) $1 vs $500,000 Plane Ticket! - MrBeast

4) Luis Slimming en Olmué 2023 | Show Completo - El Sentido del Humor Producciones 5) Tierra Brava | Capítulo 01 | Canal 13 - Canal 13

6) El “Monstruo del Lago Ranco”: Este sería el verdadero animal captado en Los Ríos - Meganoticias 7) COMPRE 3 PAYASOS EN LA DEEP WEB - Fede Vigevani

8) THE AMAZING DIGITAL CIRCUS: PILOT - GLITCH

9) #SINEDITAR CON DENISE ROSENTHAL ������ - Pamela Díaz

10) #LaJunta | Entrevista a AK4:20 & MARCIANEKE “EL RETORNO DE LA AMISTAD” - LaJunta

Top 10 - Videos Shorts

1) TE TIENES QUE COMER DONDE CAIGA LA PELOTA - Mati Spano

2) Pongámoslo a prueba! �� #Sonrixs #Kimrixs - Sonrixs

3) Me pinto el pelo con mi novia pt. 2!!!������ - Mariano Razo

4) Las balsas resbalan más cuando llueve �� #shorts #animales #rescate #conejo #serpiente - Melerus 5) Rating Strangers Shots (Crazy Fail compilation) ���� - Tuvok12

6) Would You Pet a Cheetah in Africa? - MrBeast

7) La mancuerna que sólo 1 persona ha podido levantar #shorts - Browney en Español 8) Alimentando a una Venus Atrapamoscas con Sangre Humana - The Action Lab en Español 9) Si Revienta el Globo Pierdes ������ - Alejo Igoa

10) LEO MESSI NO METIÓ GOL AL ROBOKEEPER Y YO LO INTENTO - javifreestyle

Top 10 - Videos Musicales

1) KAROL G, Shakira - TQG (Official Video) - KarolGVEVO

2) XQ TAN SOLA? - Nickoog Clk Ft Jere Klein [Prod. Adkiboi & MateoOnTheBeatz] - Nickoog Clk 3) JERE KLEIN & NICKI NICOLE - X ESO BB! (Video Oficial) | ENFASIS - Jere Klein

4) 2 HIELOS - KING SAVAGGE x JERE KLEIN (VIDEO OFICIAL) �� | #08 WorKING �� - KingSavaggeTv 5) SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 - Bizarrap

6) EL JORDAN 23 - SHERATON - PROD BY BIGCVYU (OFFICIAL VIDEO) - El Jordan 23 7) LOS ROCKSTARS - Gabo El Chamaquito, Jere Klein & El Bai (VIDEO OFICIAL) (Prod. Dakos) - Gabo El Chamaquito

8) TE EXTRAÑO A LO VIO REMIX - JAIRO NICKO BALBI GINOMELLA ELREY BAYRONFIRE BAYRITON TOMMYBOYSEN - GRINGUITOS RECORDS

9) JERE KLEIN - DONDE? (Video Oficial) | Prod. Fran c | #6.5 - Jere Klein

10) Ke Personajes Ft Onda Sabanera | Pobre Corazón - Ke Personajes

Top 10 - Creadores Populares

1) MrBeast

2) Fede Vigevani

3) Ian Lucas

4) Alfredo Larin

5) Ami Rodriguez

6) Chuster

7) Caín Guzmán

8) Soy Suco

9) La Granja del Borrego

10) benja calero

Top 10 - Creadores Revelación

1) Natupuboldi

2) Ricky Limon

3) TheDonato

4) DaFuq!?Boom!

5) ChuuyMine

6) Amara Que Linda

7) Pato Horneado

8) ING Pablo

9) Trippie SB

10) Andrs BH