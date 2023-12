Pedro Pascal logra su primera nominación a los Globos de Oro

Pedro Pascal es uno de los aspirantes de este año a los Globos de Oro. El actor chileno fue mencionado entre los candidatos a Mejor actor de serie de drama en reconocimiento a su protagónico en la exitosa The last of us (HBO), según el anuncio que realizó la premiación esta mañana.

El intérprete se medirá a Gary Oldman (Caballos lentos), Dominic West (que encarna al príncipe Carlos en The Crown) y tres actores de la alabada Succession: Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin.

En tanto, Bella Ramsey, su dupla en la ficción basada en el videojuego homónimo, está entre las mencionadas en Mejor actriz de serie de drama. La inglesa se enfrentará ante Emma Stone (La maldición), Helen Mirren (1923), Imelda Staunton (The Crown), Sarah Snook (Succession) y Keri Russell (La diplomática).

Los ganadores se conocerán en la ceremonia que se desarrollará el próximo miércoles 10 de enero de 2024. Ese mismo mes se sabrá la suerte de Pascal en los Emmy, donde postula a tres categorías: Mejor actor de serie de drama (The last of us), Mejor actor invitado de serie de comedia (Saturday Night Live) y Mejor narrador (Patagonia: Life on the edge of the world).