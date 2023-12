Pedro Pascal se impone como la estrella más popular de 2023 según IMDb

2023 está concluyendo como otro año estelar para la carrera de Pedro Pascal. Nominado a tres categorías de los Emmy, el actor inició su recorrido con el lanzamiento de The last of us, la serie de HBO basada en el exitoso videojuego, que se convirtió en un fenómeno de público y crítica, y pronto confirmó la realización de un segundo ciclo.

Ese es uno de los principales motivos por los que el chileno acaba de ser seleccionado como la estrella más popular de los últimos 12 meses. IMDb, el reconocido portal que reúne al mundo del cine y la televisión, determinó que el intérprete lideró las búsquedas en el sitio, por sobre las figuras de otros títulos que triunfaron recientemente.

Por ejemplo, Margot Robbie y Cillian Murphy, protagonistas de Barbie y Oppenheimer, se situaron en el sexto y décimo lugar, respectivamente. En tanto, Bella Ramsey, su dupla en The last of us, se adueñó de la quinta posición. Y Katee Sackhoff, con quien Pascal comparte en The Mandalorian, aparece en el octavo puesto.

Foto: HBO

Aunque la tercera temporada de la serie de Star Wars generó comentarios mixtos, volvió a atraer al público en masa y permite explicar el nuevo hito del actor de Game of thrones. Su año también estuvo animado por su comentado debut en Saturday Night Live y por la llegada del cortometraje Extraña forma de vida, su primera colaboración con Pedro Almodóvar. Uno de sus próximos estrenos es Gladiador 2, que acaba de reanudar sus filmaciones bajo la dirección de Ridley Scott.

El listado de IMDb lo completan nombres femeninos: Mary Elizabeth Winstead (segunda), Ana de Armas (tercera), Jenna Ortega (cuarta), Rebecca Ferguson (séptima) y Carla Gugino (novena). Revísalo a continuación: