Histórico: Pedro Pascal logra tres nominaciones a los Premios Emmy

Tras años de grandes papeles en algunas de la series más populares del mundo, este miércoles Pedro Pascal se adueñó del mayor reconocimiento de su carrera.

El intérprete de 48 años consiguió una nominación como Mejor actor de serie de drama en los Emmy, en distinción a su rol en The last of us, la exitosa producción que HBO emitió a partir de enero de este año y que adapta el videojuego homónimo.

En la historia posapocalíptica se pone en la piel de Joel Miller, un atormentado sobreviviente que protege a una joven en un peligroso recorrido por Estados Unidos. Bella Ramsey, quien encarna a ese personaje, también consiguió una candidatura, por Mejor actriz de serie de drama.

Según el anunció que realizó la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, el chileno se medirá ante pesos pesados de la industria: Jeff Bridges (The old man), Bob Odenkirk (Better call Saul) y Jeremy Strong, Brian Cox y Kieran Culkin, todos por Succession, El único del grupo que anteriormente ha triunfado en la categoría es Strong, quien se adjudicó el galardón en 2020.

En su debut en la premiación, Pascal sumó dos menciones más: Mejor actor invitado de serie de comedia, por su labor en Saturday Night Live, y Mejor narrador, por su trabajo en la docuserie Patagonia: Life on the edge of the world.

El protagonista de The Mandalorian condujo un celebrado capítulo de SNL en febrero pasado, donde aludió a su vínculo con Chile y contó con la participación de la actriz Sarah Paulson, una de sus mejores amigas en la industria.

Estrenada en 2022, Patagonia: Life on the edge of the world es una producción de CNN que se adentra en la vida silvestre, los paisajes y las historias humanas de la Patagonia. Pascal narra los seis episodios, una labor que lo hizo merecedor de competir por un Emmy al que también aspiran Barack Obama y los actores Morgan Freeman, Angela Bassett y Mahershala Ali.

El otro chileno nominado

La estrella de Narcos no es el único talento nacional en carrera por los Emmy 2023. El compositor Cristóbal Tapia de Veer fue nominado a Mejor composición musical en serie de drama por la segunda temporada de The White Lotus, donde se enfrentará a Andor, The last of us, Succession y Merlina.

El artista nacional triunfó de manera doble en la edición 2022 (Mejor composición musical en una miniserie, telefilme o especial y Mejor música del tema principal), aunque en esa oportunidad la ficción de HBO competía en las categorías correspondientes a las miniseries.

La ceremonia principal de los Emmy está programada para el próximo 19 de septiembre.