Jere Klein, el chileno más escuchado de 2023: “La vida me ha cambiado, no puedo salir a comer tranquilo”

La primera vez que Jere Klein (17) cantó en vivo, con ese nombre, se presentó en un escenario muy poco usual. “Fue en un potrero, por ahí en Melipilla -recuerda-. Una parcela grande, lleno de barro, un escenario con cajones de tomates. Ese fue el primero. El segundo fue en una discoteca, pero desde ahí ya no más shows en discotecas”.

Eran los primeros intentos de ser una estrella musical en serio. Cuando lanzó su primera canción, Me la busqué, tenía 14 años. Hasta ese momento, era un adolescente llamado Jeremías Tobar Llevul que se había criado escuchando reggaetón y jugaba a ser cantante en su casa de la villa Santa Anita, de Lo Prado. “Siempre me gustó la música. Cuando venía Daddy Yankee me compraba la entrada para poder ir. El año pasado no lo vi, ya estaba metido en la música y no me dio tiempo para ir a verlo”.

El momento decisivo ocurrió a los 13 años cuando acompañó a un amigo suyo a grabar. “Pude conocer cómo se graba una canción. Yo tenía un amigo que iba a un estudio del Bayriton. Yo lo acompañé nomás, él grabó su canción, yo lo ayudé tirando rimas y eso. Ahí el Bayriton me preguntó si yo cantaba, le dije que no y ahí él me puso a cantar. Así nos conocimos, fui de a poco yendo al estudio, formamos una amistad y fui aprendiendo de la música”.

Jere Klein Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

Fue entonces que comenzó una carrera. Primero acompañando a otros cantantes en el escenario, a la manera de los raperos, luego enfocado en sus singles en solitario. El paso decisivo fue esta temporada, con el lanzamiento de un EP, titulado 6,5, además de su primer álbum, titulado Énfasis. Una serie de lanzamientos que consiguieron una sorprendente repercusión; Jere Klein fue el chileno más escuchado este año en la plataforma Spotify, con siete de sus canciones dentro del Top 50 de Chile. Entre estas, los hits Ando, Mándame tu Ubi, Ya no pienso en ti, Una en un millón, entre otras. Mientras, en YouTube, ha sumado más de 80 millones de visualizaciones.

El éxito le ha dado la posibilidad de expandir sus conexiones. Así amarró el sencillo X ESO BB! en colaboración con la estrella argentina Nicki Nicole, quien este año se presentó en el Festival de Viña. Ambos se siguieron en Instagram y por allí comenzaron a hablar. “No nos dimos el tiempo de poder juntarnos en algún estudio, así que yo le envié el tema y ella hizo su parte -cuenta Jere-. Ahí se fue armando el proyecto. El video lo grabamos en España, pudimos viajar a Madrid a hacerlo”.

Poco a poco, Jere Klein (alias que mezcla su nombre y el de una conocida marca de ropa) notó que comenzaba a hacerse más conocido. “Cuando me pedían fotos y todo eso, ahí nos vamos dando cuenta. Nos fueron aumentando los seguidores, las visitas a los videos y todo eso”. Eso sí, marca sus diferencias con otros cantantes del estilo. Su actividad en redes sociales es muy acotada y prefiere no hacer shows en discotecas, según su entorno, debido a que se trata de ambientes peligrosos. “Me gusta escribir y hacer mi música. Si la gente le gusta la música, yo contento. Si gano con la música, bacán”.

También hace colaboraciones muy acotadas, aunque reconoce que si pudiera elegir tiene a su favorito. “Chencho Corleone, me gusta ese y varios más ¿Bad Bunny? No. Es que todos lo eligen y yo tengo otro gusto”. Pero entre sus referentes, de forma espontánea menciona a Justin Bieber y a Bruno Mars.

Jere Klein.

Jere explica que el éxito lo ha remecido. Luce vistosas cadenas y anillos a la manera de las estrellas urbanas. “La vida me ha cambiado porque no tenía todo esto”, comenta. “Todo es gracias a los fanáticos que me dan la plata a mí. La vida artística es distinta, hay que estar viajando, que grabar los videos, que la reunión, que esto otro, en el fondo es un trabajo y me dedico full, esto es lo único que hago. Tengo 17, pero quizás más adelante el pensamiento va cambiando. Con el tema de la fama igual no puedo salir a comer tranquilo porque están con la cámara ahí. No me da lata, es parte de. Si decidí tomar este camino, vamos ”.

Un paso importante ocurrió el 10 de diciembre con el lanzamiento de su álbum, Énfasis, en el mítico Teatro Caupolicán. “No tenía temor, quería puro salir a cantar, a mostrarme como artista y que todas las cosas salieran adelante y bien nomás”.

Jere Klein Foto: Pedro Rodríguez

Además del éxito, esta temporada Jere Klein hizo noticia por un hecho más propio de las páginas policiales. En junio fue detenido por carabineros en La Granja al ser sorprendido en un automóvil sin licencia, portando 30 gramos de marihuana. El cantante se defiende y asegura que lo que ocurrió es que esperaba a su madre, mientras ella gestionaba la autorización notarial para permitirle viajar fuera de Chile. Estaba en eso cuando fue sorprendido por el personal de carabineros. “Llega la policía y me estaba fumando mi pito. Yo igual soy menor, y la policía no entiende que uno es artista y a los artistas de hoy en día nos está yendo bien. Yo le explicaba que el auto es de uno y tenía todos los papeles, pero no. El policía me conoció eso sí. Incluso me dijo ‘vamos, si va a estar todo bien’”.

Como sea, el próximo año Jere Klein se prepara para desafíos mayores. No solo alista su primer Movistar Arena en solitario para mediados de año, sino que fue confirmado como uno de los artistas de Lollapalooza Chile y Argentina. “Contento porque son festivales grandes que uno tiene que experimentar y conocer. Estoy feliz de todas las oportunidades y los logros que se están viviendo ahora. Espero salir, para mostrar mi show al mundo. Tenemos todo proyectado para adelante, que sea lo que el universo diga”.