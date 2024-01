“No creo en la censura, pero hay un tema delicado con la narcocultura”: Princesa Alba en la previa de Olmué

Bajo el caliente sol de Olmué, Princesa Alba se prepara para su primer festival televisado. En medio del escenario de El Patagual, ensaya uno de sus éxitos junto a Karen Paola, una de las invitadas a su espectáculo.

Apenas ayer, 17 de enero, estrenó su nueva canción, donde le pide a la luna un deseo y una cura para el corazón. Se trata de Moonlight, cuyo videoclip oficial fue dirigido por la chilena Tania Bustamante, quien también es una de sus mejores amigas.

Tras el ensayo, las pruebas de sonido y de efectos especiales, Princesa Alba va a retocarse el maquillaje. Ya en entrevista con Culto, comparte sus expectativas para esta noche, donde se presentará luego de la rutina del humorista Vicho Viciani.

“Mis expectativas son muy altas, pretendo comerme el escenario, pasarlo increíble, hacer que todos los ensayos y que todos los años que llevo haciendo shows en vivo se noten ahí. Con mi equipo queremos darlo todo”, comenta.

Al igual que los miembros de su cuerpo de baile y producción, lleva una polera negra, que en el centro incluye un corazón rosado con su rostro. Trinidad Riveros (su nombre real) se muestra entusiasmada por presentarse en el Festival del Huaso de Olmué, en medio de Tour verano, y tras su paso por la ceremonia de cierre de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y la Teletón.

Ve a su equipo ansioso. “Creo que, al igual que yo, quieren mostrar lo que hemos trabajado. Cada uno quiere dar lo mejor de sí. Eso es muy importante. Soy la cara visible del proyecto, pero en este momento somos como 25, 28 personas, y cada uno quiere hacerlo excepcionalmente”, indica.

En 2022, Princesa Alba se unió a Sony Music, una compañía de música estadounidense. Sobre este gran cambio, reflexiona: “Se ha notado harto. Es muy rico tener un equipo más grande, porque antes yo estaba trabajando con Armónica y Quemasucabeza, que eran sellos nacionales. Ahora pasar a una multinacional me enseña muchísimo, porque también hay distintas maneras de trabajar. Para mí, lo más importante es tener un equipo más abultado, con más gente, con más ideas. Mientras más cabezas mejor”.

Además, la ganadora de dos premios Musa en 2021 - por Disco del año con Besitos, cuídate y Artista Pop del año - evalúa como exitoso el lanzamiento de su nuevo single. “Mis fans están demasiado agradecidos con esta canción. Este año se viene súper cargado en términos de lanzamiento, mucho material. Recibieron súper bacán la canción. Es la primera vez que la voy a cantar, quería que fuera una noche muy especial y qué más especial que estrenarla en el Festival de Olmué”, relata la hincha de Colo Colo.

Y es que el año pasado solo lanzó tres canciones, pues se dedicó a crear su próximo álbum que espera hacer público en 2024.

Sobre el videoclip de Moonlight, donde el misticismo se mezcla con la magia, Princesa Alba trabajó codo a codo con Bustamante. “Hay una especie de fauno embrujado, hay unas escenas mías medias sugerentes. Quise atreverme este 2024 y quise partir con un video que me tiene bien orgullosa”, sentencia la cantante de pop.

Asimismo, la artista de 26 años reflexiona sobre los cuestionamientos a las letras de la música urbana, o más bien, de la música en general. “No creo en la censura per se, pero creo que hay un tema delicado con la narco cultura. Respecto a lo de Peso Pluma, debió verse con anticipación, antes de que se armara toda esta polémica, se podía prever un poco. Hay un debate muy importante que es necesario que se dé también”, explica Princesa Alba.

¿Y el sexismo en las letras? “Obviamente, es súper importante intentar que no haya sexismo, pero no sé si censuraría per se las cosas. Mi música siempre va a ser feminista”, sentenció.

La programación del 18 de enero en el Festival del Huaso de Olmué incluye al cantante argentino Luciano Pereyra, al comediante Vicho Viciani y a Princesa Alba, quien tendrá como invitados a Karen Paola y Kidd Voodoo. “El show se viene entretenido, se viene con baile, con toda la magia del pop, porque ambas habitamos en ese mundo. Estoy feliz de lo que se viene”, indicó Karen Paola a Culto.

Se espera que el show de Princesa Alba incluya su última canción, Moonlight, así como algunos de sus clásicos Convéncete, Winter Love, Summer Love y nasty. La artista, que tiene 1,4 millones de reproducciones mensuales en Spotify, debuta en El Patagual la primera noche del evento.