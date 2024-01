“Sin pasar a llevar a nadie”: de Fusión Humor a Cebolla y Bodoque, el dúo que triunfó en Olmué

Primero eran cinco, luego cuatro, y ahora son dos. Cebolla y Bodoque triunfaron en el Festival del Huaso de Olmué 2024, siendo líderes en sintonía tras el recuento de las cuatro jornadas del certamen.

“Estamos muy contentos, todavía siento que es un sueño, muy lindo todo”, expresa Adrián Correa (Cebolla) en una llamada con Culto. “Ayer fue maravilloso, la gente nos entregó mucho cariño, aún estamos extasiados. Fue maravilloso”, agrega Diddier Marín, más conocido como Bodoque, sobre la presentación, que inició a las 00:30 horas del ya lunes 22 de enero.

Ambos personajes provienen del antiguo grupo de comedia Fusión Humor. Desde su creación, el conjunto ha variado en sus integrantes, siendo los iniciales León, Bodoque, Cebolla, Rulo y Papaya.

“Sin pasar a llevar a nadie”: De Fusión Humor a Cebolla y Bodoque, la tranformación del dúo que triunfó en Olmué | TVN

― ¿Cómo prepararon la rutina para Olmué?

C: Llevábamos más de un año con esta rutina, probándola en distintos escenarios y con distintos tipos de públicos, de distintas edades. La verdad que siempre un escenario nuevo es una apuesta, entonces estábamos dispuestos a correr el riesgo, pero como nuestra rutina estaba hecha con mucho amor, sentíamos que la gente la iba a recibir de la misma forma.

B: Además, nosotros tenemos un humor muy transversal, entonces llegamos a todo tipo de público.

C: O sea, siempre igual uno trata de hacerle algún guiño al Festival o algo.

Fusión Humor ya había incursionado en festivales. Fue en Tomé, en el Festival Viva Dichato, que el grupo debutó en grandes escenarios en vivo, a través de exitosa rutina que marcó récords en sintonía. Dos años más tarde se posicionaron en El Patagual, para lo que sería su primer paso por el Festival del Huaso de Olmué.

“Sin pasar a llevar a nadie”: De Fusión Humor a Cebolla y Bodoque, la tranformación del dúo que triunfó en Olmué | TVN

― ¿Cómo funciona trabajar entre menos personas?

C: Cambia todo, todo ha evolucionado respecto a nuestro trabajo. En Fusión Humor era todo más fantasioso, ahora estamos más pegados a lo que pueda suceder, buscamos la identificación con la gente, es más cercano el tipo de humor que hacemos ahora.

― Además de que ahora son un dúo. ¿Qué diferencias identifican entre 2016 y 2024 en Olmué?

C: Antes éramos una agrupación de cuatro personas, ahora nos presentamos como dúo. Son distintos tiempos, distintas energías, estamos más maduros. Mantuvimos los personajes porque es nuestra esencia, es lo que traíamos y no lo queríamos abandonar. Pero sí los hicimos crecer.

En 2019, Fusión Humor actuó en el Festival de Las Condes, paso que no fue tan exitoso. Sin embargo, este no fue un impedimento para que se presentaran en el Festival de Viña del Mar en 2020, donde se llevaron las dos ansiadas gaviotas.

26 de Febrero de 2020/VIÑA DEL MAR El grupo Fusion Humor durante la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2020 realizado en la Quinta Vergara FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

―En 2020 abordaron temas de contingencia y ayer tomaron otro rumbo. ¿Dejan de lado los temas políticos?

C: En el 2020 la situación, y lo que estaba sucediendo como tema país, ameritaba pasar por ese lado. Pero no quería decir que Fusión Humor representaba algún ideal o algo, solamente había que pasar por el tema, porque era necesario.

B: (En Olmué) Era parte de nuestra decisión no meternos en política, queríamos hacer reír por hacer reír. Queríamos hacer más terapia, ocupar la herramienta del humor como sanación.

C: De hecho creo que esa es una de las razones de por qué nos dieron la responsabilidad de cerrar el Festival del Huaso, por el tipo humor, porque es un humor más liviano. No nos enfocamos en la religión, ni tampoco en la política, sino, como decía mi compañero, en hacer reír por hacer reír, sin pasar a llevar a nadie.

Y no solamente vimos a Cebolla y Bodoque como dúo, sino también a cada uno de forma individual. “Ocupamos la técnica del stand up comedy. No es purista, claro, pero queríamos plasmarla también en el show, queríamos probar con el stand up y funcionó”, cuenta Cebolla.

Ambos definen su estilo como vertiginoso, rápido, cotidiano y simple, pero Bodoque hace una salvedad: “Simple no quiere decir que sea fácil”.

―¿Qué se siente estar solo en el escenario?

C: Es una linda sensación, no quita que los dos juntos nos sintamos bien. Es un gustito que nos damos, el de pararnos frente al Patagual y poder mirarlo de a uno y saber que podemos llevar el control de la rutina de la misma forma los dos.

―¿Cómo toman haber sido el rating más alto luego de comparar las noches?

B: Es un lindo premio al trabajo, al esfuerzo y a la trayectoria. La gente nos sigue respaldando y cada vez llegamos a más público, entonces estamos creciendo como artistas, como personas y estamos maravillados.

C: La verdad que no lo teníamos entendido hasta que nos bajamos el escenario y fue una muy linda sorpresa saber que la gente se quedó con nosotros, independiente del horario que nos tocó salir. La gente nos estaba esperando, lo disfrutó y se quedó ahí en la tele.

―¿Cómo es la relación con los otros integrantes de Fusión Humor?

C: Desde ayer (domingo 21 de enero) muy temprano nos escribieron deseándonos lo mejor y después post rutina también nos escribieron felicitándonos. La verdad que mantenemos una muy linda relación, ya que fueron 14 años de amistad, la cual perdura todavía en el tiempo.

―¿Cómo evalúan el estado de la comedia en Chile?

B: La comedia sigue creciendo, hay muchos exponentes nuevos en el stand up, hay mucha demanda en bares, por todo Chile, es bueno que pase.

C: Es un muy buen momento en Chile, hay muchos exponentes. Se agradece que cada vez haya más comedia, porque el mundo, Chile, necesita reír.

Cebolla y Bodoque seguirán trabajando luego del éxito en el Festival del Huaso de Olmué. Su próximo show será en Teatro Bar Palermo, el 20 de febrero a las 19:00 y 22:00 horas.

Asimismo, estrenarán nueva rutina este año, la que lleva por nombre Recreo. El lanzamiento será en el Teatro Nescafé de las Artes el 3 de abril, y las entradas están disponibles en Ticketmaster.