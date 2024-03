Con declaración en un estacionamiento: Sergio Freire y Maly Jorquiera, historia de una pareja cómica

- Maly Jorquiera, solo eso.

Seguro Sergio Freire no entendió nada cuando su amigo y colega, Rodrigo “Guatón” Salinas le comentó casi de manera susurrante sobre la nueva compañera que llegaba al programa que compartían, el Club de la Comedia. Como dos colegiales que comparten un secreto para realizar una maldad.

“Un día me acuerdo que estoy en CHV y viene el ‘guatón’ caminando y lo veo que viene con ganas de contarme algo. Y llega y me dice: ‘Maly Jorquiera’, solo eso”, recordó Freire en el programa De Tú a Tú. Seguro Salinas pensó que estaba dateando de lo lindo a su compañero. Pero no pasó de ahí. Lo que siguió no fue un flechazo, sino una flecha al aire en campo traviesa. Según la versión de Jorquiera, fue ella quien dio los pasos siguientes, porque no fue tan simple que se generara eso que llamamos amor.

“Él no me pescaba -confesó en La noche es nuestra -. A mí me costó mucho que me amara. No me amaba, no me amaba”. Pero a ella ya le había picado el bichito y decidió correr el cerco, como fuera. Jorquiera comentó en Momentos 13C que por entonces estaba algo ansiosa. “Lleva años sin una relación”, pero además, se enfrentaba a un obstáculo insalvable. “Había onda, pero él estaba pololeando”. La tenía difícil. Pero el tiempo hizo magia. “Terminó el Club (de la comedia) y empezamos como a enganchar y él había terminado”.

“La cuestión es que yo lo seguía para todos lados, una vez lo pillé en el estacionamiento de Chilevisión y le dije ¡ámame!, no es que esté desesperada (risas)...”. Entonces vino un acto arrojado. Un instante en que Jorquiera vio el arco vacío y no lo dudó. Era ganar con la única ocasión que tendría. “Lo acorralé en el estacionamiento y le dije ‘entre nosotros va a pasar de todo. Me voy a casar contigo, vamos a tener hijos y vamos a morir juntos’”. Aunque el resultado de la maniobra fue otro. “Salió cagando”.

Del otro lado, Freire lo recordó años después. “Cuando me lo dijo claro que me asustó. Yo quizás lo sentía, pero no lo veía tan claro como ella. De hecho, cuando me lo dijo, lo sentí súper invasivo”. Poco después, Jorquiera se fue a Perú, parecía que todo había quedado hasta ahí, que no pasaría nada, pero pasó. La distancia comenzó a hacer lo suyo. “(Sergio) me mandó un Whattsapp diciéndome Feliz año nuevo”. Ahí sí que empezó todo. “Tipo marzo ya era mío”, recordó Jorquiera.

Tiempo después, Maly ha comentado qué es le gusta de Freire. “Me explota la cabeza su inteligencia, no logro entender cómo alguien puede ser tan inteligente.Es súper sabio, tiene una fuerza muy grande en su interior para enfrentar las cosas. Es muy fuerte, inteligente, culto, todo eso me encanta”.

14 Junio 2023 Entrevista a Maria Paz Maly Jorquiera, actriz y comediante. Foto: Andres Perez

Con un hijo en común, ambos comediantes continúan vinculados. Sin embargo, Jorquiera no estará este jueves en Viña apoyando a Freire, quien será el número de humor de la quinta jornada del Festival. “La Maly. mi pareja, está en Viña, pero no va a venir a la Quinta, va a estar con mi hijo, que tiene 6 años nomás, entonces van a estar viéndolo…”, detalló Freire a los medios en la rueda de prensa posterior. Sin embargo, añadió: “Nosotros siempre estamos conectados, no necesito que esté ahí. Nunca le voy a exigir eso”.

“De hecho, a mí mismo, me gusta ver los shows de comedia, para mí son súper importantes, es como el mundial que se celebra una vez al año de comedia. Y me gusta verlo desde la casa, los veo diferente (...) Los disfrutó de otra forma que en vivo”, explicó.