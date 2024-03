Trenes Culturales continuarán su ruta por el país durante el segundo semestre de 2024

Sobre rieles y durmientes se movió la cultura durante el verano que cae. Seis regiones involucradas en esta primera etapa. Más de 13 mil personas en Estación Central, 15 mil en Constitución, sobre las 40 mil en San Fernando y Curicó, y otras 40 mil en Lautaro. Una veintena de artistas nacionales encabezando una programación que además incluye a agrupaciones locales y compañías que realizan sus intervenciones a bordo de cada tren. Ese es -hasta el momento- el saldo de Trenes Culturales, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que une el arte con el patrimonio ferroviario nacional y que prepara sus últimas paradas de esta primera etapa.

Un marco de público que bordee las 90 mil personas se espera para este fin de semana en la penúltima jornada, en la Región de O’Higgins. Este 8, 9 y 10 de marzo, un cartel musical encabezado por Américo, Viking 5, 31 Minutos y Sinergia Kids, además de artistas locales, se reunirán en la Estación Central de Rancagua. La próxima semana habrá una nueva presentación en Constitución, última parada.

Y aunque nació como una de las más de 500 actividades disponibles para la comunidad durante el verano, desde el ministerio confirman que habrá nuevas fechas para Trenes Culturales durante el segundo semestre de este año. Todo con entrada liberada.

“La respuesta de la gente ha superado nuestras expectativas. Que en la última edición del fin de semana pasado, más de 40 mil personas llegaran al Parque Isabel Riquelme de una comuna pequeña como Lautaro es todo un logro para nosotros. Además de relevar la historia de este medio de transporte y cruzarla con el ámbito cultural, el desafío es descentralizar la actividad cultural, que no esté necesariamente en los centros urbanos o las capitales regionales; y lo estamos cumpliendo. Eso nos estimula a seguir con esta iniciativa durante el año, para contribuir así con el acceso y con el crecimiento del sector”, dijo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Los Vásquez, Francisca Valenzuela, María José Quintanilla, Chico Trujillo, Javiera Mena, Joe Vasconcellos, María Jimena Pereyra, Villa Cariño, Lucybell, Inti Illimani, Noche de Brujas, Rodrigo Tapari (ex Ráfaga), José Alfredo Fuentes, Tikitiklip y Cachureos son algunos de los nombres han circulado por los escenarios, transformando cada localidad en un verdadero karaoke masivo.

Crédito: Juan Guajardo/Ministerio de las Culturas.

Voces sobre rieles

Los artistas que participaron en el proyecto tuvieron opiniones sobre el resultado. Por ejemplo Jorge Coulon, de Inti Illimani, aseguró en un comunicado: “La iniciativa me parece fantástica, no sólo por lo que significan históricamente los trenes culturales, sino porque los trenes son cultura. Y nosotros apoyamos naturalmente todo lo que tenga que ver, no solamente con el transporte colectivo, sino con que los lugares donde la gente se encuentra, donde la gente convive, son lugares de cultura. Espero que este tren lleve cultura de provincia en provincia, de región en región, para a través del ferrocarril unir también culturalmente a Chile”.

Los Vásquez y Francisca Valenzuela abrieron los fuegos el pasado 27 de enero en Estación Central. Para el dúo conformado por los hermanos Ítalo y Enzo Vásquez, “ser parte de esta iniciativa es hermoso. Este hito histórico va a potenciar un medio de transporte tan importante y tan lindo como son los trenes”. Para la intérprete de Tómame la jornada también fue una gran experiencia: “Estuvo muy bonito. Pude tocar todo tipo de música, homenajeamos a Violeta Parra, canté canciones rockeras, bailables, la gente cantó, estuvimos muy cerca de las personas, así que muy agradecida de la invitación”.

Javiera Mena, parte de la programación en Lautaro, destacó la diversidad del evento: “Tocar después de Cachureos, acá, de manera gratuita, con público familiar, para mí es diferente porque siempre estamos tocamos en eventos más específicos de música. Es maravilloso, porque este tipo de iniciativas van generando cultura en diferentes regiones y a nosotros los artistas nos permiten salir de Santiago y llegar a lugares más lejanos. Siempre está todo muy centralizado”.