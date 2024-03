“I need to be myself”: Oasis celebrará 30 años de “Supersonic” relanzando single en formato físico

Fue el canto del cisne. La primera vez que los mancunianos de Oasis vieron un trabajo suyo en los escaparates de las disquerías. El 11 de abril de 1994, lanzaron oficialmente Supersonic, su primer single, que ya mostraba el sonido crudo de grupo y con la letra deudora del I am the walrus, de los Beatles. Meses después, en agosto, el grupo lanzaría su disco debut, el ineludible Definitely maybe.

Y en la víspera del 30º aniversario de single, en las redes sociales de la banda se anunció que la canción volverá a estar disponible en formato físico, en una edición en CD y vinilo. “Para celebrar los 30 años de Supersonic, el CD single original y una edición limitada de 7″ numerada y color perla se lanzarán el 12 de abril de 2024″, escribió en una nueva publicación en Instagram esta mañana.

Además de la canción, y tal como pasaba con los singles originales, tanto el CD como el vinilo incluirán también las otras canciones -lados B- que acompañaban a Supersonic, que fueron Take Me Away, I Will Believe (Live) y Columbia (White Label Demo).

El single puede ser adquirido en preventa desde ahora en el sitio web del grupo. El relanzamiento de la canción como sencillo físico se produce después de que Noel Gallagher confirmara que habría una reedición del LP debut de Oasis, Definitely Maybe que llegaría este año para marcar el hito. Además del anuncio de Liam Gallagher de realizar una gira para tocar el disco al completo. El cantante aseguró que le pidió a su hermano que se uniera, pero “él lo rechazó”.