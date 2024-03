Al borde de una guerra civil: House of the Dragon revela la fecha de estreno de su segunda temporada

House of the dragon volverá a la pantalla 22 meses después de su debut. Tras demostrar su solidez con su primera tanda de episodios, el spin-off de Game of thrones centrado en la Casa Targaryen prepara el lanzamiento de su segunda temporada.

Según detalla HBO, la serie se estrenará el próximo 16 de junio tanto en el canal como en la plataforma Max. Será la oportunidad de reencontrarse con los personajes que conforman los dos bandos de la trama, peleados a muerte tras el fallecimiento del rey Viserys (Paddy Considine) y los dramáticos acontecimientos que se desencadenaron por la disputa de poder.

“Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro luchando por el Rey Aegon (Tom Glynn-Carney) y la Reina Rhaenyra (Emma D’Arcy), respectivamente. Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro”, indica la sinopsis.

A modo de ilustrar ese conflicto, hoy la compañía liberó dos trailers: uno Verde y otro Negro, que reflejan las dos perspectivas en mitades separadas, pero que complementan la misma historia.

Olivia Cooke, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans son los principales nombres del elenco que retoman sus papeles. A diferencia del primer ciclo (compuesto por diez capítulos), el segundo contará con ocho episodios.

La ficción se basa en el libro Fuego y sangre (2018), de George R. R. Martin, quien oficia como cocreador de la serie junto al guionista Ryan Condal.

Revisa los adelantos a continuación: