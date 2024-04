Michael Douglas: “Con esta serie reafirmé totalmente mi confianza en las democracias”

Michael Douglas (Nueva Jersey, 1944) observó el billete de US$ 100 y no encontró que compartiera mayor parecido físico con el hombre del retrato, Benjamin Franklin. El reconocido político y científico estadounidense luce una barbilla menos definida que la de él, parece bastante más corpulento y su mirada carece de su misma chispa.

Quienes vean al actor en Franklin, la miniserie que se estrena en la plataforma Apple TV+ el próximo viernes 12, probablemente lleguen a la misma conclusión: no es muy claro el parecido entre el actor de 79 años y uno de los padres fundadores de Estados Unidos.

Foto: Apple TV+

Según detalla a Culto, hicieron pruebas aplicando abundante maquillaje en su rostro, pero tardaban más de dos horas y media en completar todo el proceso. El ganador del Oscar, también productor ejecutivo de la ficción, calculó el tiempo que le demandaría someterse a eso durante cada día del rodaje –en total son ocho capítulos– y sugirió que descartaran esa posibilidad.

“Hubo muchas conversaciones sobre cuánto maquillaje deberíamos ocupar para intentar parecerme a Ben Franklin, en lugar de que fuera una sugerencia. La cantidad de tiempo que teníamos para la producción realmente limitaba la cantidad de tiempo que dedicaríamos al maquillaje. Entonces, creo que encontramos una especie de equilibrio en ese sentido. Cuando haces ocho horas en lugar de una película de sólo dos horas, creo que aparece la persona real”, explica.

Y confiesa: “Nosotros, los actores, siempre nos ponemos nerviosos cuando empiezan a maquillarte demasiado. Cómo va a resultar es algo que está fuera de tu control”.

En Franklin, el primer proyecto de época de su carrera, Douglas encarna al político en un momento específico de su trayectoria. En diciembre de 1776, a poco de cumplir 71 años, cruzó el Atlántico y llegó a Francia con la misión de que la monarquía aceptara brindarle su apoyo a Estados Unidos en su lucha independista contra Gran Bretaña. Una tarea que emprendió en compañía de su sobrino, Temple (interpretado por Noah Jupe).

El protagonista de Wall Street (1987) estaba al tanto de los logros más conocidos de Franklin: fue un estudioso de los fenómenos eléctricos, fue editor de periódicos en Filadelfia, fundó la universidad de esa ciudad y escribió destacadas publicaciones sobre los valores de la Ilustración. Si se considera que jugó un rol clave en la construcción de la nación es en buena parte por ese crucial viaje que realizó a Francia.

“No tenía conocimiento de eso. Básicamente reafirmé totalmente mi confianza en las democracias, al darme cuenta de cómo lucharon hace 247 años por su democracia. A menos que hubieran recibido la ayuda de los franceses, Estados Unidos nunca hubiera existido. Y los británicos habrían ganado”, plantea.

También resultó un descubrimiento profundizar en las dinámicas de su familia y la relación con su sobrino. El padre del joven era William Franklin, el hijo mayor de Benjamin, quien fue un fiel leal durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos y fue encarcelado.

“Creo que Franklin se llevó a Temple con él en parte por la culpa que sentía”, reflexiona Douglas. “William terminó en la cárcel y Franklin participó en esa decisión (…) Él no sabía que William tenía este hijo ilegítimo, por lo que creo que se sintió culpable al encarcelar a su hijo. Se enteró de la existencia de Temple, lo puso bajo su protección y emprendió este viaje”.

¿Qué extrajo de la serie en el plano más personal? “Tomar riesgos. Franklin siempre se arriesgó. Es algo como lo que yo he intentado hacer durante mi carrera: confiar en mis instintos y tomar riesgos. He tenido la suerte de que los riesgos que he asumido me han estimulado”, cierra.