Actores apoyan a Cristián Campos tras denuncia de abuso sexual: “Es aberrante lo que está enfrentando”

Desde que el pasado martes 26 de marzo la Fundación para la Confianza difundió que la psicóloga Raffaella di Girolamo –hija de la actriz Claudia di Girolamo- se había querellado contra Cristián Campos por abuso sexual, un par de actores se han contactado con el ex hombre de Canal 13 para expresarle su preocupación y su apoyo por el caso.

Hasta ahora, no habían hecho públicas sus palabras hacia el intérprete, quien enfrenta una acción judicial que fue declarada admisible en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago.

Entre ellos está Jaime Vadell (88), nombre emblemático de la actuación chilena y que trabajó con Campos en diversos montajes y telenovelas, sobre todo en la era ochentera de Canal 13, como La madrastra, Alguien por quien vivir, La noche del cobarde, La trampa y Secreto de familia.

“Cuando salió todo esto, yo lo llamé, por supuesto”, introduce Vadell.

“Lo que encuentro es que no puede seguir la situación de que se acusa a alguien así, e inmediatamente todo el mundo lo juzga y poco menos que ya está condenado. Se le quitan todo tipo de apoyos y trabajo, se lo anula totalmente. Se liquida a una persona. Se le quita todo su trabajo. Nadie sabe cuáles son las pruebas ni qué pasó. Nada. Es cuestión de que alguien lo diga y listo, sobre todo en relación a este tipo de problemas”, reflexiona el actor.

Desde que se interpuso la querella, Campos renunció a la obra de teatro Reunión de apoderados – fue reemplazado por Claudio Arredondo, en un elenco que lideraba Rodrigo Bastidas- y también a la película Guerra de verano, la adaptación cinematográfica de El Tercer Reich, libro de Roberto Bolaño, una cinta dirigida por Alicia Scherson.

Luego, Vadell sigue: “Esto tiene que justificarse, tienen que presentarse pruebas, tiene que haber un juicio, no se puede juzgar así, es de una crueldad sin nombre”.

Con respecto a los años compartidos, Vadell hace un repaso en torno a la opinión que tiene acerca de Campos: “Yo conozco a Cristián desde La madrastra, trabajamos ahí juntos, desde hace muchos años, y es una persona impecable. Nunca le vi un paso en falso, nunca algo de chuecura, de mala leche, de mala onda”.

-¿Por qué cree que aparece esta denuncia?

Ahí no tengo idea, porque no tengo idea del detalle. Me parece aberrante que se condene a una persona sin tener todavía si quiera un juicio. Recién se declaró admisible seguir el caso, pero significa que hay que empezar a investigar, a presentar las pruebas, presentar los descargos, hablar todas las partes. No me parece.

“Yo creo que esto es muy jodido. La gente está muy vengativa en ese sentido y está muy dispuesta a acusar así, sin piedad de ninguna especie, sin tener la menor prueba. Si sale algo, ¡algo habrá! Hay una mala leche que inunda la sociedad en este momento, en ese sentido. Y como decía Carlos Peña en una columna en El Mercurio, la moda de la víctima: la víctima pasa a ser inmediatamente la buena y el malo es el victimario”.

-¿Usted en privado lo ha apoyado?

Yo lo llamé por teléfono, por supuesto, cómo no lo voy a llamar. Es un chancacazo muy fuerte que recibe una persona.

-¿Cómo lo ha visto estos días?

Está bien, está tranquilo, preparándose para el juicio, cómo es lo lógico. Entonces, en eso está, trabajando con sus abogados. Pero perdió todo y a una edad que ha invertido toda su vida, es una cosa muy cruel.

“No tengo idea si es culpable o no, pero no lo voy a juzgar antes de que el juicio haga su resolución. Su dictamen. Yo no me pongo como juez si es inocente o culpable. No, no. Los jueces están para eso. Que estudien y que vean los pro y los contra de eso”.

Otro apoyo

Otro actor y director teatral que se refiere al caso de Cristián Campos es Ramón Núñez (82), Premio Nacional de Arte en la categoría Artes de la representación y audiovisuales en 2009, y nombre connotado de las tablas locales desde los años 60. Hoy es miembro honorario de la Academia Chilena de Bellas Artes.

Por lo demás, fue uno de los directores que “descubrió” a Campos hacia mediados de la década de los 70, cuando este último entró a estudiar en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica.

Ramón Núñez

“En lo personal, yo tengo a Cristián Campos en el más alto concepto de la caballerosidad, de la honorabilidad, de la decencia, del talento, del esfuerzo, del sacrificio. Fue alumno mío en los años 74 y 75, trabajamos juntos en El burgués gentilhombre, una producción magnífica dirigida por Eugenio Dittborn, y de muchas obras más, como María Estuardo, con la Marés González y la Anita González en los roles protagónicos. Yo era el director de la escuela e hicimos con la Anita González Su lado flaco, de René Hurtado Borne, y también estaba Cristián ahí. Tuve el honor de ser dirigido por él, que fue mi alumno, y también lo dirigí en una obra de Arthur Miller que yo llamé El derrumbe. Yo lo llevé a la televisión a Cristián cuando dirigí a los actores en La madrastra”, relata Núñez.

Después profundiza: “Veo todo este caso como algo doloroso, lo encuentro injusto, porque las redes sociales, los diarios, ya lo tienen ‘victimizado’, cuando esto ni siquiera ha llegado a manos de la justicia. No tengo ninguna sola queja de Cristián, al contrario, es una alabanza constante, por su sentido del humor, por su caballerosidad, por su rectitud, por su profesionalismo, me parece tan aberrante esto que está pasando”.

“Yo no quiero emitir juicios ni para uno ni para otro lado. Ni siquiera sabía que Claudia di Girolamo tenía una hija que se llamaba con el apellido de la madre. Yo pongo las manos al fuego por Cristián porque lo conozco prácticamente desde niño, él llegó a la escuela de teatro en 1974″, continúa.

-¿Le sorprende que se haya presentado esta querella?

Una persona como Cristián Campos no me da para pensar una cosa así, me pareció cuando se supo esto que podía ser 28 de diciembre, que podía ser día de los inocentes, esas tonteras que se decían antes. Pero no me cabe en la mente ver a Cristián envuelto en un lío de ese tipo. Pero voy a insistir: no me quiero poner en favor de uno o del otro, porque no conozco los hechos. Simplemente te estoy dando referencias y doy fe de la caballerosidad y de la rectitud de Cristián Campos desde que era muy joven hasta ahora. Hace dos años estuvimos celebrando juntos mi cumpleaños, me llevó un regalo, en fin. Él siempre ha sido muy atento conmigo.

-¿Tiene alguna opinión sobre la carta que la familia Di Girolamo envío apoyando la querella de Raffaella di Girolamo contra Campos?

A la Claudia por supuesto que la conozco, la conozco muy bien. Me iban a dejar al aeropuerto a principios de los 80 en un viaje que hice a Estados Unidos, teníamos una amistad de camarín, pero no nos visitábamos, no jugábamos juntos. Éramos sólo compañeros de trabajo. Y no puedo tener una opinión de algo que no he visto, que no he leído. No quiero hacer comentarios subjetivos sobre hechos que desconozco.

-Como cercanos a Campos, ¿qué espera del proceso judicial que se está iniciando?

Espero lo mejor para él, que salga libre de polvo y paja de todo este muy lamentable suceso. Le tengo mucho cariño y afecto a Cristián.