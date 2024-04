¿En el nombre del amor? La bochornosa pelea a puñetazos entre Bono y The Edge de U2 en el escenario

Jóvenes, intensos y destartalados, los irlandeses U2 tenían claro que deseaban obtener reconocimiento. Desde su formación en Dublin, a fines de los setenta, el grupo que integraban Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr, se había fogueado con una intensa agenda de shows donde pulieron su particular sonido deudor del postpunk.

Su single debut, el urgente I will follow, les había dado un moderado reconocimiento, en particular en las radios universitarias. Por eso se imponía el paso lógico de la grabación de un disco debut, titulado Boy, entre julio y septiembre de 1980 en los Windmill Lane Studios de Dublín. Tras llegar este a las bateas de las tiendas, el grupo se abocó al habitual trabajo de promoción.

U2

Fue así que el grupo decidió agendar su primera gira por Estados Unidos. Allí también lanzaron I will follow como su primer sencillo y el álbum Boy, que llegó a ese país en marzo de 1981, tuvo un respetable rendimiento al trepar hasta el puesto 63 del Billboard Pop Albums.

Una pelea entre Bono y The Edge en el escenario

Por ello, el grupo tenía mucha expectativa en su primera incursión americana. Arrancaron en el club The Ritz de Nueva York el 6 de diciembre de 1980. Pero las ganas, la presión por el éxito y la experiencia de salir de su tierra crisparon los ánimos de los irlandeses. “Cada noche tenía que ser la mejor noche. Estábamos lo más lejos que podías encontrar de un lugar relajado. Fue muy combativo, a veces con el público y otras entre nosotros”, recordó Bono en el libro U2 by U2 (2006).

La situación hizo crisis con un incidente ocurrido la noche del 14 de diciembre, en el Toad’s Place de New Haven, Connecticut. “Fue uno de esos primeros conciertos en los que realmente sientes que tu vida depende de que sea un gran concierto”, recordó The Edge en una entrevista con la televisión británica en julio de 2009.

U2

Los irlandeses arrancaron su presentación con el tema 11 O’Clock Tick Tock. “Y a mitad del show, la batería de Larry comenzó a desmoronarse y él, literalmente, sacó un juego de llaves para intentar arreglarlas”, recordó The Edge.

The Edge y Clayton se mantuvieron expectantes para darle tiempo a Mullen de volver a poner en su sitio las piezas de la batería, pero no todos se dieron cuenta de lo que sucedía. “Bono no vio lo que estaba pasando, todo lo que sabía era que Larry había dejado de tocar y simplemente perdió la cabeza...Todo se desbordó”, agregó el guitarrista en la misma charla.

“Había contado una canción y Larry no había entrado”, explicó Bono en U2 by U2. “Lo conté de nuevo y todavía no entraba. Miré a mi alrededor. Para mis ojos psicópatas, parecía como si se estuviera escondiendo detrás de la batería. Así que cogí el kit para mostrarle al público el baterista que se escondía detrás y lo lancé a la multitud”.

Bono con el micrófono al frente de U2 en los primeros años 80

Sencillamente, Bono se enfureció e intentó agredir a Mullen. “Me persiguió alrededor de la batería, queriendo matarme con un soporte de micrófono”, recordó el baterista. Fue en ese momento en que The Edge intervino en defensa del músico y arremetió contra el cantante. “Saltó y recibió una bofetada mientras intentaba salvarme”, dijo Mullen en el libro citado.

“The Edge me golpeó”, recordó Bono en la biografía. “En realidad fue una pelea total, con todos los miembros de la banda golpeándome y yo golpeándolos a ellos. Era pura pantomima, Laurel y Hardy. Pero Edge tiene un gran impacto. Aquí hay una lección: nunca busques pelea con un hombre que se gana la vida con la coordinación de las manos y los ojos”.