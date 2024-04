Johnny Depp y el peso de la fama: “Vivo detrás de las ventanillas de los coches y los hoteles ¡malditas ventanas!”

El actor Johnny Depp (60), se refirió a las consecuencias del peso de la fama y fue muy crítico con la calidad de las películas de la industria de Hollywood en la actualidad.

Depp, concedió una entrevista al medio Metro en que se explayó sobre las mayores dificultades de ser una estrella.

“No puedes ir a ningún lado sin que la gente te mire. Y esa es una forma muy interesante de crecer. Pero después de 38 años de algo así...”, señaló.

Qué dijo Johnny Depp sobre la fama

En cuanto a las consecuencias más prácticas de la exposición pública, Depp señaló. “Lo que es realmente una locura es esperar que alguien que haya vivido en ese tipo de situación sea remotamente cercano a lo normal”, afirmó.

“Ahora bien, para empeorar las cosas, antes de eso yo no era normal. Así que tuve que adaptar mi mundo a la forma en que tengo que vivir. ¿Cómo vivo? Vivo detrás de las ventanas. Vivo detrás de las ventanillas de los coches, de los trenes, de los aviones, de las habitaciones de hotel... ¡Malditas ventanas!”, prosiguió.

Asimismo, Johnny Depp se mostró crítico con la industria de Hollywood. Asegura que las películas hoy no contectan con la gente. “Durante la mayoría de los años que he estado deambulando sin rumbo y hablando con la gente, he visto que ellos quieren lo mismo, no que los alimenten con basura. Son felices cuando experimentan algo nuevo o diferente”.

Depp señaló que hoy las películas “son desechables y se dan cuenta. Contables glorificados que tienen la capacidad de pulsar un botón y hacer películas de estudio, gastando un montón de dinero. Los presupuestos son ridículos para estas películas como alguna comedia romántica con dos personajes muy populares. La gente, la gente real, está harta de esto”.