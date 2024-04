Toto vuelve a Chile con show en Movistar Arena: mira acá los datos de las entradas

La legendaria banda Toto confirmó su regreso a Chile para el próximo 20 de noviembre, día en el que se reencontrará con sus miles de fanáticos nacionales en el Movistar Arena después de 17 años.

Con una música que mezcla de forma única lo mejor del rock, pop, jazz, R&B, jazz, blues y progresivo, cuentan con un arsenal de éxitos dentro de una carrera en la que siempre han logrado mantenerse vigentes.

Encabezado por los legendarios Steve Lukather y Joseph Williams, también conocidos como The Dogz of Oz, la agrupación también contará con la presencia de Greg Philinganes (teclados y voz), Shannon Forrest (batería), John Pierce (bajo), Warren Ham (cuernos, percusión, voz) y Steve Maggiora (teclados, voz).

De esta forma, Toto llegará a Chile, uno de los países con más oyentes de todo el mundo. Solo en el último mes, la música de los californianos ha sumado más de 65 millones de reproducciones gracias a sus más de 680.000 oyentes en Spotify, siendo la fanaticada más grande de toda Latinoamérica y la número 11 a nivel mundial.

Esta es solo otra demostración del apego que tiene el público chileno con el rock progresivo, donde Toto ha tenido un papel preponderante en su desarrollo y mantención a lo largo de los años. Aquí han entregado éxitos de la talla de Hydra, Dave’s Gone Skiing, Better World, Africa, Hold The Line (With A Little Help From My Friends), canciones que los mantienen con casi 25 millones de oyentes en todo el mundo.

Con más de 40 años sobre los escenarios, Toto se ha logrado mantener vigente en cada década de carrera musical, siendo una de las pocas agrupaciones de su generación en sobrevivir a cambios de tendencias y estilos, acumulando más de 5 mil millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

De estas, el clásico Africa acumula por sí sola más de mil millones de reproducciones solo en Spotify.

Las entradas para ver a Toto tendrán preventa exclusiva Banco de Chile desde el 25 de abril, 12:00 pm al 27 de abril, 11:59 am. La venta general comenzará el próximo 29 de abril, 12:00 pm.