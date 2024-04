Mariana Soledad, fotógrafa de Los Tres: “Cuando trabajas en esto, tienes que separar ser la fan de ser profesional”

Caminado por la Universidad de Concepción, la fotógrafa Mariana Soledad cuenta cuándo comenzó a sacar fotos a artistas. El cantautor chileno Charly Benavente fue el primero. “Él quería hacer música, y yo quería hacer fotos”, comenta con una sonrisa. Así empezó una carrera ligada la cultura de la ciudad y de la región del Biobío, trayectoria que actualmente la llevó a ser una de las fotógrafas de Los Tres.

El regreso de la formación original de banda penquista la tomó por sorpresa. “Pensé que iba a llorar cuando los iba a ver juntos, para mí fue muy emocionante saber que se iban a reunir”, explica en conversación con Culto. Sentada en el Café Callejón, cafetería ubicada frente a la Plaza Perú de Concepción, la penquista rebusca en su memoria las fechas y el orden de todos sus trabajos.

Foto por Mariana Soledad

Antes de la Revuelta, Mariana Soledad ya trabaja con Los Tres, junto a Álvaro Henríquez y Roberto ‘Titae’ Lindl. “Con Los Tres comencé hace cinco, seis años, en 2018, fue antes del estallido social, en el Teatro Biobío. Una se va acercando de a poco, con respeto y él (Álvaro Henríquez) nunca me vio. Después él recibió las fotos y le encantaron. Me mandó a Santiago”, recuerda.

Por separado, igual trabajaba con Francisco ‘Pancho’ Molina, en su proyecto en solitario ligado al jazz. Con los ojos y las manos ávidas de fotos, Mariana Soledad -cuyo nombre real es Mariana Hernández Bastías- dividía su tiempo entre Los Tres, Los Santos Dumont, Nano Stern, Camila Moreno, Dënver, Electrodomésticos, Pettinellis y más.

“Era muy fanática de muchas bandas penquistas. Siempre me gustó, más que ir a una disco, ir a ver música en vivo – dice haciendo énfasis en la palabra ver—. Se empezó a dar lo de las fotos. Me empezaron a llamar, después empecé a trabajar en la revista Velvet, el diario El Sur, con revista Ruda. Todo se empezó a ligar”, relata.

Foto por Mariana Soledad

Los Tres, en su conformación original -y con cuatro shows agendados para fines de abril en el Movistar Arena-, supuso un nuevo desafío. “Cuando trabajas en esto, tienes que separar eso de ser la fan y ser profesional”. A quien menos conoce de los cuatro miembros es a Ángel Parra. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento a la hora de trabajar. Recuerda, por ejemplo, la previa al concierto en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, el pasado 6 de abril, cuando minutos antes del inicio del show, se acercó a camarines para hacer fotos de cada uno de los integrantes. “¡Marianita, pase!”, dijo Parra con los brazos abiertos para recibirla.

“Siempre los he tratado como una persona más, personas muy particulares – dice con una sonrisa que denota afecto – y con mucha educación. Una no debe ser invasiva. Trato de ser justa y necesaria. Y trato de analizar a mi cliente, como diseñadora que soy”, explica.

Foto por Mariana Soledad

—¿Son fotogénicos?

“Sí, yo creo que sí, pero a la vez no. Mi ojo se ajusta mucho a lo que son ellos, que es la tendencia del jazz. Trabajé mucho tiempo haciendo fotos de jazz, entonces el blanco y negro para mí es una base. La sobreedición y el colapso de los brillos, que ahora es una tendencia, no va mucho. Para ellos es importante la documentación. Como yo hago documentación, no puedo hacer esa edición, porque si no, pierdo la imagen del momento”.

Mariana Soledad estudió diseño y comunicación visual, ha trabajado en tiendas como H&M e intentó un tiempo dedicarse a su profesión. No obstante, la vida la condujo a la música y a la fotografía, oficio del que hoy vive al cien por ciento.

Mariana Soledad y Antonio Latorre | Foto de Álvaro Henríquez

Concepción y la música

“Esto de Los Tres me ha ayudado mucho, les doy las gracias, pero no soy Los Tres solamente”, reflexiona al hablar de sus exposiciones. “Piensan que voy a poner puras fotos de Los Tres y me ofrecen espacios con esa idea. Pero yo estoy ligada al arte y a la cultura y trato de armar una línea de lo que quiero transmitir”.

Tal como plantea, su lente tiene otros objetivos. Uno de ellos es potenciar la imagen de Concepción y del Biobío como foco cultura. “Esto de la ciudad de la música siempre me ha llamado la atención, creo que podemos hacer más cosas en colaboración y tener mejor comunicación en el rubro”.

Por ejemplo, estuvo a cargo de la exposición fotográfica Ruta de la Música, impulsada por el Servicio Nacional del Turismo del Biobío, y fue la responsable de las fotos de la postulación de Concepción como Ciudad Creativa de la UNESCO en la categoría de Música.

Los Bunkers en el Estadio Ester Roa Rebolledo | Foto de Mariana Soledad

“Tenía claro lo que necesitaban. Fui al Estadio Ester Roa, le hice la foto a Los Bunkers, una foto masiva donde ellos se vieran al medio y la gente alrededor. Fue la foto que vendí al proyecto de la UNESCO como una de las fotos principales. Otra fue una de jazz. Hay un trabajo muy importante aquí en Conce, el trabajo de Ignacio González con las nuevas generaciones del jazz en Concepción. Hay muchos chicos que están estudiando jazz y ese trabajo igual es relevante mostrarlo, se están formando nuevos músicos, nuevos talentos”, relata.

Al hablar de jazz, regresa a Los Tres. “Los Tres son la base. Juntan el jazz, el folclore, la experiencia, la práctica y la experiencia familiar, no solo de los Parra, de los Lindl, de músicos importantes dentro de la región”.

“Cecilia es una de las más grandes”

En la última edición del Festival REC, cuatro eran los fotógrafos parte de la organización. Entre ellos estaba Mariana Soledad, la única mujer. Participó en las dos ediciones anteriores y recuerda un hecho particular del 2023, cuando el evento fue amenazado por los fuertes vientos y lluvias.

“Para el REC del año pasado, mi plan era sacarle una foto a tres mujeres juntas. En ese momento estaba Christina (de Christina y Los Subterráneos) y Camila Moreno. Nicole estaba en el camarín, las junté a las tres y se hizo una conversación entre ellas. Saqué la foto y salió en redes del REC. El año pasado igual era súper importante el trabajo de mujeres dentro de este medio”, dice la fotógrafa.

Relevar el trabajo de mujeres es uno de los focos en su labor. Evidente o implícito, siempre está ahí. Actualmente, Mariana Soledad tiene tres exhibiciones en simultáneo en Concepción. Una de ellas está en el Mall del Centro Concepción.

“Hay un público objetivo que no participa, ¿cómo llegamos a otros públicos? La gente que no puede ir a la cultura, porque vive del pote de comida, de trabajar 45 horas, no pueden vivir la música. Si hay instancias como ese proyecto…”, reflexiona Mariana Soledad, mientras se encamina al centro comercial para mostrar sus fotografías.

En el segundo nivel se encuentra Encuadre penquista de la escena musical de Concepción. “Hice una serie de fotos de música que tenga que ver con los espacios, que la gente lo vea y diga: ‘Quiero ir’. Tiene de espalda a Los Bunkers en una micro y a Los Tres en el show de la Plaza de la Independencia. Y bueno, no lo quise colocar textual, pero hay una buena cantidad de bandas que trabajan con mujeres”, cuenta al frente de las imágenes.

Una de sus favoritas es donde Cuti Aste, durante su estancia en Los Tres, aparece tocando acordeón en medio del público del REC 2022.

Foto de Mariana Soledad

La siguiente parada es en la Fuente Penquista, clásico local de comida de Concepción, ubicado frente del Parque Ecuador. En medio de los vapores y los olores marinos, las fotos de Mariana Soledad, Keca Paredes y Valeria Figueroa se imponen en la pared. Cecilia Pantoja sonriendo, Los Bunkers en Talcahuano y Los Tres antes de su concierto gratuito en Concepción recuerdan a los visitantes el talento nacido en la región. “Creo que Cecilia es una de las más grandes dentro de Concepción”, dice Mariana Soledad.

La tercera exposición está en el segundo piso del bar La Jarana. Desligarse de la conquista su nombre y retrata la conmemoración del aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de 2019. “Si bien he estado instalando series de fotografías de música, no solo trabajo en registro de documentación de bandas, también en otros registros que le da valor a la historia de Concepción”, dice en sus redes sociales.

“Siempre he creído que uno no se tiene que ir de Conce. Los talentos de Conce no deberían pensar siempre en Santiago”, reflexiona Mariana Soledad, fotógrafa, desde el corazón del Biobío.