Andreas Kisser, el adiós de Sepultura y su lazo con Chile: “Los chilenos tenían la costumbre de tirar escupos a la banda”

Se sorprende cuando se lo comentamos. A pesar de su buena memoria, Andreas Kisser, el guitarrista de la banda brasileña de metal Sepultura, no recordaba la cantidad de recitales que el conjunto ha dado en Chile. Con el de este sábado 20 en el Metal Fest serán 18 las actuaciones en el país. “¡Wow! -dice a Culto al otro lado de la pantalla-. No sabía que habíamos hecho tantos conciertos, porque generalmente en Sudamérica es más difícil hacer conciertos y giras. Hace mucho que no vamos a Ecuador o a Perú, por ejemplo, y ahora vamos a volver a estos países”.

Sepultura se encuentra realizando su gira de despedida. Tras 40 años de trayectoria, el conjunto decidió colgar los instrumentos y cerrar su historia. “Tenemos una historia linda con Chile, desde la primera vez fuimos muy bien recibidos. Sepultura se sentía también un poco chileno porque era la banda de Sudamérica que estaba tocando afuera, haciendo un circuito internacional. Y Chile es un país muy rockero, un país que ama el metal, que conoce al metal, conoce al rock and roll en general y siempre muy pasional”.

El conjunto debutó en nuestro país en 1994, con un recital en el entonces Teatro Monumental. Kisser todavía lo recuerda muy fresco. “Fue muy loco, la gente estaba loca. Sí, eran fanáticos por Sepultura. Pasamos por Argentina también. Me acuerdo que los chilenos tenían la costumbre de tirarle escupos a la banda, y nosotros pusimos señales diciendo: ‘No gustamos de esto, por favor’. Ahora esa costumbre ya no la tienen, pero en los 90 sí. Aunque el concierto fue increíble”.

Sepultura anunció su retiro de los escenarios tras 40 años de carrera. ¿Cómo has vivido estos meses antes de terminar la gira de despedida?

Empecé a hablar de esto hace ya dos años. 40 años de carrera es una marca muy importante, una historia muy rica, ¿no? Hicimos nuestro mejor disco, Quadra (2020), sobrevivimos a la pandemia. Ahora nos sentimos muy bien, en paz. Elegimos hacer esto de una forma muy tranquila y estamos para disfrutar, para celebrar el momento. Hablamos de eso por dos años, con mi familia y amigos. Prácticamente todos los días tenemos cierre de ciclos en nuestras vidas. Cuando cambiamos de profesión o cerramos una relación o muchas cosas, y la muerte es una gran maestra. Aprendemos mucho con una puerta cerrada, pero otras diez se abren. Tuve una experiencia personal con mi mujer, Patricia, quien falleció después de un cáncer hace un año y medio. Hace dos años ella ya sabía de este plan de Sepultura. La muerte realmente abre otro significado para la vida. La vida se queda más intensa. El presente se queda más importante. No estamos esperando para mañana porque mañana puede no existir. Entonces, ¿por qué no hacer hoy, con intensidad, con amor, con pasión? Después de la muerte de mi mujer empecé un movimiento en Brasil llamado movimiento maitricia para estimular la conversa, la charla, la plática sobre la muerte.

¿Crees que se habla poco de la muerte?

Sí, sí, por supuesto. Por mucho prejuicio, por miedo. La muerte es una maestra, es nuestro límite, es una cosa que está ahí. No podemos cambiar esto. Todos nosotros vamos a morir. ¿Por qué no respetar a la muerte y no temerla? No es necesario tener miedo de la muerte. La muerte es una cosa que es parte de la vida. Por ejemplo, uno va al cine a mirar una película, y si no hay fin, si no hay una conclusión, no hay sentido. Y la vida es eso. Todo se va, todo cambia y la muerte es parte de eso y necesitamos hablarlo. Yo sé que es difícil hablar de temas delicados como la eutanasia, el suicidio asistido, el testamento vital, pero hay que hablar de estas cosas que son fundamentales cuando la gente se muere. Tenemos que lidiar con esto. Tenemos que encarar todas las cosas más burocráticas, la sepultura, las cosas que quedan, el patrimonio. Si hablamos de eso, podemos elegir juntos cuando la persona está viva. Yo lo quiero así. Entonces, si hablamos de muerte de una manera más tranquila, más serena, más pacífica podemos prepararlo todo mejor. Y es posible. Creo que es posible.

¿Has pensado qué harás cuando finalice el tour? ¿A qué te dedicarás?

No sé, hay muchas posibilidades, muchos planes o proyectos que no hay tiempo de hacer por Sepultura, los viajes y todo. Pero ahora no estoy muy preocupado de eso. Yo quiero disfrutar el momento, el presente, la gira, ese momento tan mágico que estamos viviendo ahora. Es un momento muy especial y las cosas van ocurriendo. Las posibilidades van a aparecer en el futuro. Me encanta la música, pero habrán nuevos desafíos, nuevos retos y quizás hacer cosas diferentes.

¿Qué opina del dominio de la música urbana hoy en el mundo?

Yo no escucho música urbana. No soy un cazador de música buscando en las plataformas de streaming y cosas así. Escucho las mismas cosas de siempre. Yo tengo un programa de radio con mi hijo acá en San Pablo, abrimos espacio para hablar de nuevas bandas de metal, para tocar su música, para hacer entrevistas de todo. Hace 12 años que tenemos este programa todos los domingos por una hora a la semana. Y hay muchos grupos haciendo música metal. Entonces yo no voy buscando. Yo dejo que las cosas fluyan de una manera natural. Creo que esas cosas cambian tanto, las denominaciones y definiciones, lo que es música, lo que es thrash, lo que es Brasil music. Al final son todos lo mismo. Conozco tantos músicos y tantos estilos diferentes. Ya toqué con tanta gente diferente, somos todos iguales en el sentido de mirar la música de una forma más natural. Porque las definiciones como heavy metal, rock and roll, jazz todas vinieron de fuera, de un DJ de la radio o alguien de la prensa. Para nosotros los músicos no hay división, las notas musicales son las mismas para todos músicos de hierro, de plástico, de metal. Entonces eso no hay mucha diferencia.

En otro aspecto, ¿qué piensas de la Inteligencia Artificial y su uso en la música?

Yo todavía veo a la Inteligencia Artificial como enemigo. Pero es una tecnología que está ahí y tenemos que trabajar con ella y sin duda puede ser muy útil. Pero siempre con precaución, con ética, con respeto, ¿no? La música y el arte son cosas muy humanas, no son cosas artificiales de robots, son cosas reales. Son una interacción o una comunicación que tenemos como humanos con el universo, creo que para una inteligencia artificial, un robot o lo que sea, es imposible transferir eso. Entonces creo que los humanos serán humanos y venceremos.

Sepultura se presentará este sábado 20 de abril en el Metal Fest, a realizarse en el Movistar Arena. Entradas disponibles en PuntoTicket.