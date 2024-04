Gata Only: la (casi eliminada) canción de FloyyMenor y Cris MJ llega al primer lugar del ranking latino de Billboard

Gata Only se posicionó como la número uno en la lista de Billboard Hot Latin Songs. La canción de los chilenos FloyyMenor y Cris MJ lleva siete semanas en el codiciado ranking internacional y alcanzó el primer puesto este martes 16 de abril, dejando en segundo lugar La Diabla de Xavi. Un nuevo hito para la pareja de cantantes urbanos y para la música chilena en el historial de Billboard.

Tras su lanzamiento el 1 de febrero, la canción se volvió rápidamente tendencia en Spotify y Apple Music. En YouTube, el video estrenado el 2 de febrero se mantuvo como #1 en Tendencias de música durante varios días. A la fecha, el registro acumula más de 104 millones de reproducciones.

El reciente éxito de Gata Only en Billboard se suma a otros logros. Hace unos días se posicionó en el décimo lugar del Top Global de Billboard (no incluye a Estados Unidos) y en el tercer lugar del Top 50 de Spotify.

Además del éxito en plataformas de música, el tema de Floyymenor y Cris MJ es viral en TikTok, sitio donde se registran más de 3 millones de videos con el pegadizo tema.

“Yo estaba en unos shows por otra región de Chile, y empecé a escribir esa canción”, dijo FloyyMenor a Billboard. Gata Only es la primera canción de un artista chileno en ocupar el número 1 después de 34 años, luego de que Myriam Hernández se coronara por cuatro semanas con Te Pareces Tanto a Él y por dos semanas con Un Hombre Secreto, en 1990 y 1992, respectivamente.

Otras canciones que se han ingresado al top 10 de Hot Latin Songs son Tú sabes bien de La Ley y Ednita Nazario, que alcanzó el lugar 8 en 1999, y Huele a peligro, de Myriam Hernández en 1998, en el número 5.

Lo curioso, es que esta canción estuvo cerca de no ver la luz. Según informó Culto, a dos días del estreno de Gata Only, Cristopher Álvarez publicó una historia en su Instagram con intenciones de borrar el tema. “Informamos que la canción gata only con Cris MJ será eliminada de todos lados, muchas gracias por su apoyo, pero ustedes mandan! La original del floyy solo saldrá pronto, disfrútenla!”, escribió.

¿Las razones? Los comentarios del exceso de ‘eco’ en sus intervenciones y el mayor protagonismo del Cris MJ en el tema escrito por FloyyMenor. No obstante, gracias a los comentarios de apoyo, la canción permaneció con normalidad en las plataformas.