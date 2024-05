Oficial: Municipalidad, Mega y Bizarro firman contrato para organizar el Festival de Viña

Ya es un hecho. Tras reunir la documentación necesaria por parte del canal de televisión Mega y la productora Bizarro, se concretó la firma oficial del contrato de concesión, según indican las bases, para realizar las próximas cuatro versiones del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, entre el 2025 al 2028.

La alcaldesa Macarena Ripamonti sostuvo en un comunicado: “Vamos a trabajar de forma muy profesional con el objetivo de potenciar el evento más importante que tiene nuestro país y que la ciudad brille para todo el mundo”.

“Es una oportunidad única de modernizar el Festival, creemos que todo lo nuevo que puede aportar Mega en conjunto con la experiencia y rigurosidad en la producción de Bizarro, en coordinación directa con el Municipio, pueden reposicionar internacionalmente el Festival, con una transmisión que resguarde todo lo histórico, imbricando innovación y propuestas nuevas”, agregó la autoridad comunal.

Durante las próximas semanas, se citará a la primera reunión de la Comisión Festival con los nuevos concesionarios y, de forma inédita, con todo el Concejo Municipal, hito que marcará el inicio de la relación de trabajo y producción para la versión 2025 del Festival de Viña del Mar.

Está casi resuelto que la animadora de la cita será la conductora de Mucho gusto, Karen Doggenweiler, mientras que para su mitad masculina se barajan distintas opciones que se podrían oficializar en los próximos días.

Por otro lado, Canal 13 desistió de la demanda que había establecido hace unas semanas, cuando reclamó porque la propuesta de Mega no cumplía con las condiciones presentes en las bases. Finalmente, a la red privada no se le aceptaron las condiciones que había exigido, por tanto la ex señal católica retiró la acción.