Escritora bielorrusa Natalia Litvinova gana el II Premio Lumen de Novela

La novela Luciérnaga, de la escritora bielorrusa Natalia Litvinova (38) es la flamante ganadora del II Premio Lumen de Novela, para reconocer a escritoras mujeres. En palabras del jurado, compuesto por Ángeles González-Sinde, Luna Miguel y Clara Obligado; Lola Larumbe, directora de la librería Rafael Alberti en Madrid, y María Fasce, directora literaria de Lumen, se trata de “una novela luminosa y radioactiva...una voz deslumbrante y conmovedora, con la difícil cualidad de la sencillez”. Es una novela que se ambienta en los últimos años de la URSS, entre el desastre de Chernobyl y la caída del bloque soviético, pero con una visión desde las mujeres. Concretamente, el vínculo entre una madre y una hija.

La autora, en una rueda de prensa a la que asistió Culto, señaló que escribió la novela en español. “Viví gran parte de mi vida en Argentina, me gusta el español por influencia de Lorca”, indicó con algo de acento porteño. “No me gusta escribir en ruso, siento que no soy yo. El castellano, siempre. Si tuviera que volver a Bielorrusia -cosa que no va a ocurrir- no podría sobrevivir en otro idioma. Quizás estoy influenciada por la literatura eslava que es sin esperanza”.

Natalia Litvinova pasó de la poesía a la narrativa. “Lo hermoso de escribir es que es difícil, me da otro tiempo de existencia, no sé si tendrá que ver con mi origen, se dice que los bielorrusos son mas lentos, quizás porque somos menos, porque nuestro país es chico, pero transitamos las cosas con mayor lentitud, nos embetunamos en la naturaleza y la contemplación. Eso tiene mucho que ver con mi escritura. Y me gustan las dificultades, no veo una sencillez a la hora de escribir. Y creo que si escribo es gracias a la poesía, esta es una extensión de mi obra, todavía no he pensado si esto es otra cosa. No creo que la poesía esté ausente (en mi narrativa), no puedo dejar la poesía, me hace pensar. La poesía me enseñó la belleza del equilibrio”.

En esta ocasión, se recibieron 549 manuscritos procedentes de Argentina (117), Colombia (22), Chile (18), España (326), Estados Unidos (17), México (42), Perú (2) y Uruguay (5). De acuerdo con la convocatoria, el plazo de recepción de originales finalizó el pasado 29 de marzo de 2024.

El galardón está dotado con 30.000 euros (unos 29 millones 500 mil pesos) y la publicación de la novela ganadora en todo el territorio de habla hispana.