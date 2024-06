The Boys llegará a su fin con la quinta temporada

Noticias concluyentes para los fans de The Boys, la serie suceso de Prime Video acerca de superhéroes.

Este martes, se confirmó que la producción concluirá en su quinta temporada. A través de X, Eric Kripke, su creador, confirmó la noticia y aprovechó de agradecer a los seguidores del programa.

“La temporada 5 será la última temporada. Siempre fue mi plan, solo tenía que ser reservado hasta obtener la aprobación final de Vought. Emocionado de llevar la historia a un clímax épico y sangriento”, reveló el showrunner.

De igual forma, Kripke invitó a los fanáticos a ver la cuarta temporada del show, que estrena este jueves 13 de junio, ya que -según puntualizó- “el final ha comenzado”.

Kripke también conversó con The Hollywood Reporter para justificar una determinación que define como “completamente creativa” y anclada en “el contenido de lo que se ha mostrado estos años”.

“Desde el principio quería concluir alrededor de la quinta temporada. Y luego diría que hace años realmente se solidificaron los planes de que íbamos a hacerlo. Creo que probablemente estábamos en medio de la realización de la tercera temporada, por lo que podría haber sido hace tres o cuatro años cuando lo supimos”, subrayó el guionista.

“No sé por qué me gusta tanto el número cinco; es un buen número redondo de donde se obtiene suficiente. Quizás fue porque me formé como guionista de televisión y había cinco actos. Te da tiempo suficiente para conocer a los personajes. Puedes tener tu momento de calma antes de la tormenta, que es lo que es la cuarta temporada para mí. Digo calma… ya sabes a lo que me refiero. Se trata de los personajes y luego llegas al clímax”, agregó.

Solo una temporada le quedará a la series después de lo que se estrenará a partir de este mes.

La serie, estrenada en 2019 y que cuenta con un elenco encabezado por Karl Urban, Anthony Starr, Jack Quaid, Erin Moriarty, entre otros, muestra la lucha entre los superhéroes de la compañía Vought y los llamados “Boys”.