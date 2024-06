House of the Dragon marcó récord de audiencia en el estreno de su segunda temporada

El estreno de la segunda temporada de House of the Dragon, la serie original de HBO del universo de Game of Thrones, fue un éxito de audiencia tanto en Estados Unidos como en América Latina.

Según los datos de la plataforma Max, este estreno se anticipó de alta expectativa. Un dato, es que en la semana previa hubo interés por volver a ver la primera temporada, la que sumó en total una audiencia de un millón de visionados, el mayor número de vistas del título en más de 19 meses.

Respecto al estreno del primer capítulo de la T2, el pasado domingo 16, este atrajo a 7.8 millones de espectadores en los Estados Unidos. Mientras, el estreno de la primera temporada atrajo a 10 millones de espectadores durante un tiempo similar. Ese episodio tuvo la mayor audiencia para cualquier serie nueva en la historia de HBO, con todos los episodios promediando finalmente 29 millones de espectadores en todas las plataformas.

Según los datos de Max, en América Latina, el estreno de la temporada rompió récords de visualización en streaming el domingo, con un crecimiento de más del 30% en vistas en comparación con el estreno de la primera temporada, convirtiéndolo en el mayor lanzamiento de Max en la región.

Por su parte en Europa, House of the Dragon fue el mayor estreno para una segunda temporada en los servicios de streaming de WBD.