Coldplay adelanta su nuevo disco con explosivo single “feelslikeimfallinginlove”: escúchalo acá

Ya está disponible el nuevo single de los británicos Coldplay. Se trata de feelslikeimfallinginlove, una canción optimista que adelanta el nuevo álbum del grupo, Moon Music.

La canción llega tras mostrarse un fragmento para los fans en línea y adelantar parte del mismo durante un reciente show en Hungría. Se trata de una canción explosiva, que tuvo al célebre Max Martin, el más reputado productor de pop del mundo, en la producción musical.

El tema arranca con un pulso evidentemente vinculado a la música electrónica, y de a poco va sumando elementos, como los teclados, colgados de la melodía que canta Chris Martin. Luego estalla en el estribillo “Se siente como si me estuviera enamorando/Quizás por primera vez/Bebé, está en mi mente/Soplas/Se siente como me estoy enamorando/Me estás lanzando un salvavidas/Esto es para toda la vida/Lo sé”, canta.

Moon Music, que se publicará el próximo 4 de octubre estará disponible en varios formatos físicos. La edición de vinilo será fabricada a partir de botellas plásticas. No se sabe aún si esta es el disco final del grupo, como lo han dejado entrever en los últimos años. El mismo Chris Martin lo explicó así a NME: “Vamos a hacer 12 álbumes. Porque es mucho poner todo en hacerlos. Me encanta y es increíble, pero también es muy intenso. Siento que, como sé que el desafío es finito, hacer esta música no parece difícil, sino como: ‘Esto es lo que se supone que debemos hacer’”.