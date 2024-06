Blanca Lewin y el mundo actoral: “Seguimos con nuestro trabajo súper precarizado, somos temporeros”

Kelü, la última obra teatral protagonizada por Blanca Lewin y Adriana Stuven, te recibe con una sala completamente a oscuras. Así comienza el montaje que pone en el mismo escenario a dos famosas astrónomas de tiempos diferentes: la chilena María Teresa Ruiz y la inglesa Cecilia Payne Gaposhkin, ambas en el comienzo de sus carreras.

A través de un relato íntimo, donde a luz y el sonido son tan protagonistas como las dos científicas, conocemos parte de la vida profesional de estas dos mujeres, separadas por el tiempo, pero unidas por el mismo cielo. “Me llamó directamente la directora, Ana López Montaner. Ella dirigió varias cosas antes y sus obras en general tienen una mirada de género”, explica la actriz Blanca Lewin, en conversación con Culto.

Tal como comenta la animadora del programa Hora 25, la puesta en escena está atravesada por la perspectiva de género.

Ambas astrónomas se encuentran en el desierto de Atacama. Mientras en 1997 María Teresa Ruiz se enfrenta a uno de los descubrimientos astronómicos más importantes de su carrera, la aparición de Cecilia Payne irrumpe en escena. Ella llega desde 1925, después de haber entregado su revolucionaria tesis sobre la composición de las estrellas. En diferentes épocas, ambas comparten las inseguridades propias de estar inmersa en una profesión dominada por hombres.

“Ana López Montaner (directora) tenía ganas ahora de hacer un proyecto de mujeres y ciencia, entonces ella llamó a Ximena Carrera, una prolífica dramaturga y actriz”, relata Lewin. “Ximena me cuenta que acababa de terminar el libro de Paula Escobar, donde entrevista a María Teresa Ruiz (el texto se llama Conversaciones con María Teresa Ruiz). Le interesó el tema de la astronomía y ahí empezó a investigar y a meterse en este cuento. Ahí es donde ella encuentra esta metáfora de las enanas café, que es el cuerpo que descubre María Teresa Ruiz, y cómo eso puede ser un símil de alguna mujer en la ciencia que haya sido invisibilizada, porque es un cuerpo que no puede brillar. Se encontró con un montón de casos y ahí eligió a Cecilia Payne y nace este encuentro de dos mujeres”.

La obra se estrenó a fines de mayo y tiene sus últimas funciones esta semana, desde este miércoles 19 al sábado 22 de junio, en el Teatro UC. Sin embargo, contará con funciones del 18 al 21 de julio en el Aula Magna del Centro de Extensión Instituto Nacional (CEINA).

“Ha sido un proceso muy loco, nunca había trabajado con Ana, y la Adri (Adriana Stuven) se unió en enero a nosotras. Había visto el trabajo de Adriana, no la conocía en persona, ni habíamos trabajado nunca juntas y fue un proceso súper bonito”, profundiza Blanca Lewin.

Con una escenografía sencilla, pero funcional y bien diseñada, la iluminación es clave para trasladar al espectador al Observatorio La Silla.

“Fue un proceso bien desafiante, por todo lo técnico involucrado. Es una obra muy exigente, para los técnicos y las actrices. Nosotras, que estamos arriba del escenario, no vemos lo que ve el espectador, y solo después, ya con el rodaje de las funciones, empezaron a llegar fotos de distintos momentos de la obra y era como: ‘oye, pero esto es increíble’. Porque aparte está toda esta cosa sonora, que es un sonido inmersivo”, explica la actriz. “Es una obra muy sorprendente, envolvente, muy interesante, muy bonita y sensible. Nos ha ido muy bien en ese sentido, nos esperan para decirnos que están emocionados. Ha sido una devolución súper bonita por parte del público”.

“Ministerio de fondos concursables”

Blanca Lewin se ha convertido en uno de los rostros representativos de la cultura en la televisión abierta. Hora 25, programa conducido en su creación por Augusto Góngora y Diana Massis en Televisión Nacional de Chile, retornó esta vez a las pantallas de NTV, señal cultural dependiente de la señal estatal. Blanca Lewin fue y es la responsable de la conducción en el retorno de este espacio.

“Es el único canal de televisión abierta (NTV) donde se cubren distintas manifestaciones del arte y la cultura que están sucediendo en nuestro país, y el único, además, donde están pudiendo ir a tocar bandas en vivo. Se ha generado un espacio súper interesante para la escena musical; y para todas las otras expresiones artísticas como la literatura, la arquitectura, las artes visuales, las artes escénicas, el cine y las series”, expresa la actriz a Culto.

Al alero de la contingencia, ha sido el sector cultural uno de los que ha levantado la voz frente a la gestión del actual gobierno. Las opiniones contrapuestas han dividido incluso al mismo gremio de los actores, con declaraciones cruzadas que incluyen acusaciones de victimización y de ‘llanteríos injustificados’.

Al respecto, Blanca Lewin afirma que los apoyos estatales para la cultura deberían ser una realidad permanente. “No se pueden dar a todo el mundo, porque hay mucha gente, pero sí tiene que haber algo así. Tengo la sensación de que en algún momento se creó el Ministerio de las Culturas —y ha habido cosas muy interesantes que se han hecho en distintas administraciones, en otras lamentablemente no—, pero que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una especie de secretaría”.

Otro de los puntos esgrimidos por actores y actrices tiene relación con los financiamientos. “Entre broma y broma, en el mismo sector y en todos los sectores artísticos, se habla del ministerio de fondos concursables”, comenta la actriz.

“Es bien una lotería, nosotros seguimos con nuestro trabajo súper precarizado, somos temporeros”, señala. “No son demasiados los recursos que se reparten. Entonces hay gente que se lo ganó y van a poder hacer proyectos, bien, pero también los montos asignados no son montos para vivir tranquilo. Al final, uno está ahí malabareando”.

“Esto no es ningún afán de llorar, yo no creo que los artistas que se quejan frente a estas cosas sean llorones. Nadie menos víctima que el gremio de las artes escénicas. Seguimos luchando pese a todo, pese a la precariedad, y somos una escena fuerte que sigue produciendo cosas, que se sigue presentando, aunque tengamos apenas un fin de semana de función y tengamos que ensayar tres meses. Somos ejemplo de la resistencia en el arte. Cuando la gente sale a pedir los apoyos y todo, no es que estén lloriqueando y haciéndose las víctimas de que no pueden trabajar, porque estamos todos trabajando muchísimo”, reflexiona Blanca Lewin.

26 DE SEPTIEMBRE 2013/SANTIAGO Blanca Lewin ,durante el octavo capitulo del programa Vertigo, que se realiza en los estudios de Canal 13 FOTO:AGENCIAUNO

Actualmente, la actriz nacional trabaja en Radio Universo y Hora 25. Conocida por su participación en telenovelas como Romané (2000), Lola (2007) y El reemplazante (2012), no descarta volver a integrarse a áreas dramáticas en televisión.

Blanca Lewin, quien conformó el elenco de la teleserie Secretos del jardín (2013) con Cristián Campos en Canal 13, prefirió no referirse directamente a la querella de presunto abuso sexual interpuesta contra el actor.

“Creo que los apoyos y no apoyos en casos como este, que son tan delicados, se dan personalmente. Como es una querella pública, en el sistema judicial, —no es una funa por redes sociales, es algo que ocurre en la justicia—, se demora mucho y produce muchísimo desgaste en ambas partes, debe ser muy doloroso… Prefiero no opinar públicamente de eso. He trabajado con personas en ambos lados, no creo que uno pueda decir ‘estoy a favor de’… más que los apoyos personales que uno pueda dar a quien siente más cercano. La justicia tendrá que hablar”, comenta.

Sobre el futuro, la actriz adelanta su participación en el thriller psicológico Patio de Chacales, ópera prima del director chileno Diego Figueroa. La cinta se estrenará el 14 de noviembre de este año, con Néstor Cantillana y Juan Cano como parte del elenco.