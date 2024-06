Incertidumbre por estado de salud del escritor y filósofo Noam Chomsky

El estado de salud del intelectual Noam Chomsky ha generado la alerta en distintas partes del planeta. El célebre autor y politólogo está internado hace unos días, al menos desde el 11 de junio, en São Paulo, Brasil, debido a un accidente cerebrovascular.

En las últimas horas, se han difundido informaciones acerca de su fallecimiento. Sin embargo, tales informaciones fueron desmentidas por parte de su círculo cercano.

En X, José Santana, que trabajó con Chomsky en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicó en X su conversación con Valeria Wasserman, esposa del filósofo, en la que ella asegura que su marido está bien.

Pese a eso, sigue existiendo preocupación por su delicada condición de salud, a sus 95 años.

Nacido en Filadelfia, el 7 de diciembre de 1928, en el seno de una familia de inmigrantes judíos rusos y ucranianos, desarrolló su interés por el pensamiento con el influjo de un padre intelectual, William Chomsky, un reputado estudioso de la lengua hebrea. Desde su juventud, en sus años como estudiante en la Universidad de Pensilvania, se interesó en materias de filosofía y lingüstica.

Hacia fines de los cincuenta, en plena Guerra Fría, Chomsky comenzó a destacar con sus primeras publicaciones, en especial por su célebre estudio Estructuras sintácticas, en que proponía una crítica a lo que se entendía como el modelo de adquisición del lenguaje, basado en los principios del estructuralismo y la psicología conductista. Además, en otra idea rupturista para la época, propuso la existencia de una gramática universal, es decir, que en la especie humana, hay principios generales abstractos de la gramática.

Pero es probablemente su faceta como activista político e intelectual crítico, lo que lo ha hecho más conocido en la opinión pública. Como otros jóvenes de su tiempo, en plenos años sesenta se mostró crítico con la intervención estadounidense en Vietnam. Una mirada hacia el poder que mantendrá durante toda su existencia. De esos años, se cuentan publicaciones como La responsabilidad de los intelectuales (1967), en que desarrolla una mirada crítica hacia los cientistas sociales y académicos, que en su opinión, desarrollaban una cultura de pensamiento subordinada al poder.

Con los años, Noam Chomsky se ha hecho un nombre como un intelectual de perfil crítico, lo que le volvió una referencia para los pensadores y activistas de izquierdas. De hecho, se le asoció con movimientos como New Left, donde participó en actividades y manifestaciones, en las que más de una vez fue detenido.

Entre los setenta y los ochenta, Chomsky publicó buena parte de su corpus como autor, con estudios sobre lingüística, como Studies in Semantics in Generative Grammar (1972) y Reflections on Language (1972); también publicaciones de análisis político, como La segunda guerra fría (1988), El miedo a la democracia (1992), La quinta libertad (1988), entre otros.

Además de analizar con interés el devenir político de su país, Chomsky ha sido particularmente crítico con lo que sucedía en el conflicto árabe-israelí. De hecho, en sus obras como Guerra o paz en Oriente Medio (1975) y El triángulo fatal: Estados Unidos, Israel y Palestina (1983), estableció su postura crítica hacia las políticas de Israel, a cuyos gobiernos sindica como los principales responsables de la manutención de la crisis en la región, la que se ha extendido por milenios. Y además, de la cercanía de Estados Unidos con Israel.

En sus intervenciones, Chomsky siempre ha sido particularmente crítico con el rol de Estados Unidos en el orden de la posguerra. “EE.UU. debería ser instado por sus propios ciudadanos, y por otros, a que cumpla con la ley de Estados Unidos, que también pasa por cumplir con el derecho internacional en este tema”, señaló en una entrevista de 2014.

Noam Chomksy se casó con la lingüista brasileña Valeria Wasserman en 2014. Junto a ella participó en algunas actividades, al visitar al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuando estaba encarcelado en Curitiba por una serie de casos de corrupción.

Junto a Valeria Wasserman ha vivido estos sus últimos años. En 2023 sufrió un accidente cerebrovasuclar masivo, que lo dejó postrado y con graves secuelas en el habla y en la capacidad motriz. Pese a ello, intentó mantenerse activo; Folha de São Paulo, el periódico de la ciudad brasileña, detalla que en el último tiempo, Chonmsky intenta mantenerse en activo, leyendo revistas científicas sobre lingüística, además de leer a diario la edición digital del New York Times.

Noam Chomsky visitó el país en el año 2006, donde pronunció una conferencia en el Salón de Honor de la Casa central de la Universidad de Chile, ocasión en que se le entregó la distinción Honoris Causa. En 2023, participó de forma telemática en Feria del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta, con una ponencia titulada El golpe de Estado en Chile y los desafíos democráticos hacia el futuro.