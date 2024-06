¿Quién ganó y quién perdió en el sangriento duelo de gemelos de House of the Dragon? el showrunner lo aclara

La segunda temporada de House of the Dragon, la serie del universo de Game of Thrones (que acaba de anunciar un nuevo spin off), ha dejado momentos memorables. Ya con la inminente guerra civil en la casa Targaryen, cada uno de los bandos en disputa, el consejo verde y el consejo negro, ha clamado por sangre y venganza. La muerte de Luke, el hijo de la reina Rhaenyra Targaryen, desató a su vez, el horroroso asesinato del príncipe Jaehaerys Targaryen, el hijo pequeño de Aegon II, el actual titular del trono de hierro. Y si todo parecía quedar en equilibrio, este capítulo dejó en claro que no fue así.

Nota: Si no has visto el episodio, advertimos que a continuación vienen algunos spoilers.

House of the Dragon

Tras la muerte de Jaehaerys, un iracundo Aegon clama por sangre. Y aunque la guardia logró dar con el asesino (quien delató al cazarratas que lo secundó), parece no ser suficiente. Mientras, Ser Criston Cole, el jefe de la guardia real hace un movimiento por su cuenta y envía a Ser Arryk Cargyll a asesinar a la Reina Rhaenyra. “Muere y se acaba la guerra”, asegura.

El razonamiento de Cole, es que Ser Arryk (Luke Tittensor) podrá llegar hasta los aposentos reales, debido a que puede ser confundido con su hermano gemelo, Ser Erryk (Elliott Tittensor), quien se mantuvo leal a la reina. Con la aprobación del cada vez más paranoico e irascible Aegon, se ejecuta el plan. Y como todo en el universo de George RR Martin, nada sale como parece; Ser Arryk llega hasta la habitación de Rhaenyra y cuando va a proceder a matarla, aparece Ser Erryk. “No lo hagas”, le grita.

Allí, los gemelos comienzan un brutal combate a espadas. Terminará con uno de ellos muerto y el otro decide suicidarse de inmediato, incapaz de soportar lo que ha acontecido, pero ¿cuál fue el que cayó en el duelo y cuál fue el que se suicidó?

Ser Arryk y Ser Erryk ¿quién murió y quien se suicidó?

El Showrunner de la serie, Ryan Condal lo explicó a la prensa estadounidense en una round table. Detalló que trabajar con ambos actores, gemelos en la realidad, fue todo un desafío, porque son “muy difíciles de diferenciar. Elliott tiene tatuajes en todos los brazos, lo cual es genial cuando no están disfrazados. Pero en el momento en que se ponen los disfraces, ya no puedes distinguirlos”.

Condal añadió: “Nos dijeron que su propia madre los confunde y que han engañado a su propia madre cambiándose la barba o lo que sea. Aunque al final pude hacerlo y me sentí muy, muy orgulloso de ello”.

Agregó que para la escena en cuestión “Ellos mismos hicieron toda esa [pelea]. Estudiaron esa coreografía, la aprendieron de [el coordinador de dobles Rowley Irlam]. Hicieron toda esa pelea solos. Y es tan increíble y conmovedor”.

Respecto al resultado del combate, Condal detalló que Arryk fue el que cayó muerto por su propio hermano. Pero este, incapaz de vivir con la culpa de haberle dado muerte, decide quitarse la vida en el acto. “Ese es Erryk al final, quien cae sobre su espada al final”, dijo Condal. “Cuando le dice ‘Su Gracia’ a la Reina, es cuando ella sabe quién es, basándose en su dirección”.