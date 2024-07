“Show, televisión con challas”: ¿qué significa el regreso de Álex Hernández a la dirección del Festival de Viña?

En nueve ediciones, Álex Hernández fue el hombre tras la dirección —general o televisiva—del Festival de Viña del Mar. Su nombre pesa en la industria, ya que estuvo tras exitosos programas juveniles como Mekano y Yingo. Según los recientes anuncios sobre el certamen viñamarino, será Hernández quien asuma la dirección televisiva de la instancia, en conjunto con Sebastián Hödar, excarta de Canal 13, que se suma a las filas del equipo organizador.

Es Mega, en conjunto con la productora Bizarro y la Municipalidad de Viña del Mar, quien toma la posta festivalera después de la alianza entre Canal 13 y TVN.

“Álex Hernández ha estado muchas veces a cargo del Festival, por lo tanto, lo conoce, lo maneja. Estuvo, para mi gusto, a cargo de una de las mejores etapas del Festival de Viña, que fue cuando lo hizo Chilevisión (2011-2018). Por otra parte, marca su regreso a Mega, después de haber sido director de uno de los programas más emblemáticos de la entretención como es Mekano. Creo que tiene varios hitos que marcan en la industria televisiva el regreso de Hernández a Mega, no solo al Festival de Viña”, explica a Culto Cecilia Gutiérrez, periodista especializada en espectáculos.

Tal como se señala, Álex Hernández formó parte de Mega en el pasado. Es más, su primera incursión en el certamen viñamarino fue en esa señal, cuando se desempeñó como director televisivo en 1997.

Posteriormente, su estancia en Chilevisión fue extensa y estuvo marcada por su presencia como director general en el Festival de Viña, durante siete versiones. Sin embargo, luego de ocho años en el canal, se fue de la casa televisiva. “Fue una salida muy conversada, muy de buena onda, muy de caballeros, y con mucha pena por ambos lados. Pero yo entiendo que mi continuidad estaba sujeta a si el Festival seguían en el canal o no”, dijo a Culto en 2018.

A pesar de su salida de Chilevisión, volvió a las pistas festivaleras como director general durante el primer año que Canal 13 y Televisión Nacional de Chile se adjudicaron el evento.

Hoy, Mega se va a la segura con un nombre que tiene experiencia.

“El Festival es una tradición, tiene reglas impuestas por los contratos nacionales e internacionales y un público que se llama ‘monstruo’. Imposible barrer con todo y comenzar de nuevo. Tampoco es necesario ‘arriesgarse’ tanto”, señala a Culto Cristián Farias, editor de Glamorama.

“Me parece que está bien ¿por qué apostar cuando se puede tener a una persona que tiene experiencia, que sabe, que conoce el Festival, que se lleva bien con los rostros? Y eso último es fundamental, la dinámica entre los posibles animadores, el director, el equipo. Álex Hernández es conocido por armar buenos equipos de trabajo, que duran en la televisión, y eso es muy importante a la hora de poner en marcha un proyecto tan relevante como el Festival de Viña”, agrega Cecilia Gutiérrez.

Otro de los anuncios realizados tras la primera reunión de la Comisión Organizadora, fue la próxima fecha del evento. Este se realizará del 23 hasta el 28 de febrero de 2025 y la esperada Gala tendrá lugar el 21 de febrero.

El regreso de Hernández

Para Cristián Farias, de Glamorama, “el retorno de Álex Hernández significa show, fiesta, espectáculo, televisión con chayas y serpentinas. El creador de Mekano tiene décadas de experiencia en darle el gusto al rating y en el certamen mismo”.

Durante el periodo que Hernández dirigió el Festival de Viña, su trabajo sí fue objeto de algunas críticas. Recordada es la transmisión de Jamiroquai, donde los televidentes cuestionaron la transmisión, acusando que se mostraba más al público que a la banda británica.

Álex Hernández (2018). Foto: Marcelo Segura

La postura del director televisivo fue clara. “El público es el que hace Viña. El Festival no es un concierto. A ver, con Jamiroquai, sí, me fui al chancho. Y eso fue, netamente, una táctica de rating, la que funcionó. Pero, el Festival de Viña es así. Si tú le sacas el público al Festival, le quitas el alma. No es un show cualquiera en un escenario cualquiera. En Viña, el show se hace en conjunto entre el artista y el público. Por eso siempre defendí mostrar el público”, comentó en una entrevista con La Tercera en 2019.

A pesar de las críticas, la suma del trabajo de Hernández se destaca por su profesionalismo. “Él tiene la suficiente experiencia para realizar un muy buen trabajo en el Festival de Viña 2025. Estuvo años a cargo del Festival en Chilevisión y, en general, me parece que fue una labor donde se conciliaron los desafíos del evento, que debe ser muy masivo y, al mismo tiempo, entregar espectáculos de calidad”, reflexiona el periodista René Naranjo, en Culto.

¿Qué esperar de Viña 2025?

Considerando los antecedentes, las voces expertas vislumbran un evento a lo grande y mejor coordinado. “Tendremos un Festival con movimiento, luces, artilugios y primeros planos de rostros del espectáculo. Y una Gala como Dios manda, como las que hacía Chilevisión, con kilómetros de pasarela, cámaras de todo tipo y por todos lados y un regimiento sinfín de figuras de la farándula”, proyecta Farías.

Según Cecilia Gutiérrez, otro de los puntos positivos de la llegada de Hernández es la presencia de liderazgos claros. “Ahora no está la presión de dos canales diferentes. Los problemas que hubo con Bizarro, con los canales, con la municipalidad, tenían que ver con que había muchos jefes durante la alianza Canal 13-TVN. Todos mandaban. Entonces todos mandaban, pero nadie hacía nada, y en el fondo, fue Bizarro quien tuvo que asumir el último año. Quien asumió la jefatura fue Daniel (Merino), porque no habían cabezas en los canales. Ahora va a ser mucha más fluida la comunicación con un solo canal a cargo, un solo equipo a cargo y Bizarro”, señala.

Foto: Raúl Zamora/Aton Chile.

Además, la periodista destaca la nueva dupla de Mega para la dirección televisiva, formada por Álex Hernández y Sebastián Hödar, director que estuvo a cargo de programas como The Voice, El Purgatorio, Sigamos de largo y De tú a tú en el excanal católico. “Que hayan ‘levantado’ gente de Canal 13 para hacerse cargo del Festival también es una buena movida. El Festival no es para improvisar, no es para probar personas o equipos, es un evento demasiado importante y Mega está consciente de eso también”.

René Naranjo, en tanto, apunta a la calidad de las transmisiones de conciertos durante el periodo de Hernández, como los shows de Sting sinfónico, el de Laura Pausini, Isabel Pantoja, Lionel Richie, entre otros. Por ejemplo, la presencia de Pedro Aznar y Cat Stevens en 2015 —bajo la dirección general de Hernández—demuestra, según Naranjo, “una visión editorial”.

“En Viña es fácil dejarse llevar por los ránkings de Spotify, como demostraron los 2 últimos festivales. Por lo tanto, apostar por artistas que no están en esa competencia de reproducciones digitales, implica una visión de querer equilibrar masividad con arte musical”, agregó Naranjo.

El resto del equipo organizador del Festival de Viña está integrado por Daniel Merino, de Bizarro, como director ejecutivo; Lorena de las Heras, de Mega, como productora ejecutiva; y Roberto López, como director musical del evento.