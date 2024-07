Teatro Zoco estrena nueva versión de “Proof” con Paula Luchsinger y Tito Bustamante

Catherine ha sacrificado años de su vida al cuidado de su padre, un matemático brillante que revolucionó su campo de estudio desde muy joven. Sus cuadernos la conducen ahora a develar una serie de oscuros secretos. ¿Qué es lo que realmente ha heredado de él? ¿Su genio o su locura?

Teatro Zoco presenta su nueva producción teatral, “La Prueba”, del aclamado dramaturgo estadounidense David Auburn, que se presentará entre el 19 de julio y hasta el 25 de agosto, con funciones los jueves, viernes y sábados a las 20:00 horas, y los domingos a las 19:00 h.

“Proof” regresa a las tablas locales bajo la dirección de Marcelo Leonart y con un elenco encabezado por Paula Luchsinger (“El Conde”, “La jauría”), el destacado actor Tito Bustamante, Andrew Bargsted (“Cordillera”, “El cartero de Neruda”) y Valentina Muhr (”Cromosoma 21″, “La muerte y la doncella”). La escenografía y el vestuario están a cargo de Catalina Devia, el diseño de iluminación es de Andrés Poirot y la música de Miguel Miranda. Magdalena Urarte asiste en la dirección.

Para Marcelo Leonart, “La prueba” es una family play con todas sus letras. “Es una obra sobre un padre, sobre dos hermanas, y los tópicos giran alrededor de eso núcleo: la herencia familiar, los favoritismos y la decadencia de una familia disfuncional que en algún momento fue unida y que se empieza a atomizar debido a las circunstancias vitales. Todos queremos hacer nuestra propia vida”.

“Si bien las matemáticas son muy importantes en la obra, son una excusa para contarnos la historia de una familia con la que todos nos podemos llegar a sentir identificados”, comenta el director y dramaturgo.

La obra de Auburn es distinta a cualquier otra que Leonart haya dirigido en el pasado. Su repertorio está más bien compuesto por títulos que ha estrenado junto a su compañía La Pieza Oscura, con textos de su autoría (“Grita”, “Noche mapuche”, “La casa de los monstruos”) y también de su pareja, la dramaturga Nona Fernández (“El taller”, “Liceo de Niñas”, “Voyager”). Pocas veces se ha arrojado al ejercicio de dirigir obras de otros y por encargo, como en 2017, cuando dirigió “Flores de Papel” de Egon Wolff.

“John Cassavetes decía que había que ser como los Beatles y escribir tu propio material, pero a mí me interesa mucho también hacer este trabajo de covers, podría decir, que es tomar obras que me interesen y otras formas de narrar. Como escritor, en el teatro me gusta poner en escena. Y como director, me gusta narrar”, dice Leonart.

“‘La prueba’ es un tipo de teatro realista, norteamericano y de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que a mí también me interesa mucho porque logra poner en escena conflictos universales y cercanos, a pesar de tener un envoltorio que puede ser un poco ajeno. Sin duda, lo sustancial está por debajo de eso”, agrega.

Un éxito rotundo (y de nuestro tiempo)

Estrenada en el año 2000, en una puesta del Manhattan Theatre Club en Broadway, “Proof” ganó el Premio Pulitzer y tres Tony al año siguiente, y se convirtió en uno de los títulos más exitosos y representados mundialmente en lo que va de siglo.

La obra ha hecho un notable recorrido internacional desde su debut en Estados Unidos. En 2002, el Donmar Warehouse de Londres estrenó una versión bajo la dirección de John Madden y protagonizada por Gwyneth Paltrow y Richard Coyle, ha sido traducida a varios idiomas y montada en numerosos países, como España, Argentina, Francia, México y Japón. Inspiró además una película dirigida por el propio Madden en 2005, y con un elenco encabezado también por Paltrow –nominada a un Globo de Oro a Mejor actriz por su interpretación de Catherine–, junto a Anthony Hopkins y Jake Gyllenhaal.

“Proof” tiene también su historia en la escena local. En 2003, fue dirigida por Claudia Echenique y Willy Semler interpretó al profesor que ahora encarna Tito Bustamante (Robert), Berta Lasala a Catherine y Benjamín Vicuña al personaje de Andrew Bargsted (Hal).

La chispa inicial de la obra habría surgido mientras el autor investigaba para otra historia. Estaba en eso, cuando se encontró con una crónica sobre un matemático brillante que, a pesar de su deterioro mental, seguía obsesionado con su trabajo.

“Un estudio fascinante sobre la genialidad y sus consecuencias, emocionales y psicológicas”, consignó The New York Times sobre la obra de Auburn. “‘La prueba’ es un drama bellamente equilibrado sobre el amor, la confianza y el dolor de los secretos familiares”, dijo, en tanto, el periódico británico The Guardian.

The Independent alabó la pluma del dramaturgo: “La escritura de Auburn combina hábilmente un ingenio agudo con una profunda emotividad”.

Entradas a la venta en Punto Ticket.