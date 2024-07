En menos de un mes: Intensa-mente 2 se convierte en la película más vista de la historia en Chile

Con el regreso de sus personajes originales y la presentación de nuevas emociones, Intensa-mente 2 llegó a los cines buscando igualar el buen recuerdo que dejó su predecesora, una de las mejores cintas de Pixar de los últimos años. Al menos en el plano comercial la secuela ha superado toda expectativa, transformándose en el filme más millonario de lo que llevamos de año y batiendo una serie de récords en la taquilla mundial.

Durante este fin de semana se adueñó de la última marca que le quedaba por conquistar en Chile: ya es la película más vista desde que la industria de exhibición tiene registros. Con 3.244.000 espectadores hasta este domingo, el largometraje superó a Avengers: Endgame (3.096.684 asistentes) y finalmente a Toy story 4 (3.190.906), que se ubicaban al tope del listado desde 2019.

Alcanzar ese récord es un hito por sí solo, pero también lo es el tiempo en que logró: 25 días (se estrenó el 13 de junio). A menos que ocurra algo muy extraño, perfectamente podría dejar su marca en cerca de cuatro millones.

Intensa-mente 2 anoitó el segundo mejor fin de semana de estreno en el país (sólo por debajo de Avengers: Endgame) y luego superó el total de la primera parte (1.579.021 entradas en 2015). El ritmo que mantuvo le permitió convertirse en la cinta animada más exitosa y en la más convocante desde la pandemia, y luego se quedó con el récord histórico, superando a la cuarta entrega de las aventuras de Woody y Buzz y la reunión de superhéroes.

En tanto, en el mundo (donde se mide la recaudación y no el número de espectadores) ocupa el casillero número 25 de todos los tiempos, con US$ $1,2 mil millones. En ese listado la película animada más exitosa es Frozen 2, que tiene US$ 1,4 mil millones.