Exguitarrista de Red Hot Chili Peppers es demandado por homicidio

El músico Josh Klinghoffer, quien fue guitarrista de Red Hot Chili Peppers, atraviesa un duro momento. El músico fue demandado por los cargos de homicidio culposo y negligencia tras supuestamente atropellar y matar a un peatón a principios de este año.

Según informan medios internacionales, el suceso habría ocurrido el pasado 18 de marzo. Los demandantes aseguran que Klinghoffer conducía un todoterreno negro sin matrícula y de improviso giró a la izquierda en una intersección con un paso de peatones marcado.

Al girar, el vehículo atropelló a un sujeto identificado como Israel Sanchez, de 47 años, mientras caminaba por un paso de peatones en Alhambra, un distrito al este de Los Angeles, California. El sujeto murió horas más tarde en el hospital a consecuencia del impacto.

Entre los medios de prueba, se adjuntó un video obtenido por la cámara de un vecino. Además, se alega que Klinghoffer estaba usando un teléfono celular mientras conducía, ya que las imágenes de video muestran al conductor sosteniendo un objeto sobre el volante.

El abogado de Klinghoffer, Andrew Brettler, dijo a NBC News el miércoles que fue un “trágico accidente” y que su defendido se detuvo a ayudar. “Después de que el coche atropelló al peatón, Josh se detuvo inmediatamente, detuvo el vehículo, llamó al 911 y esperó hasta que llegaron la policía y la ambulancia. Está cooperando plenamente con la investigación de tráfico”.

Josh Klinghoffer integró Red Hot Chili Peppers como miembro estable entre 2009 y 2019, aunque en 2007 ya los había acompañado como guitarrista de apoyo en la gira de Stadium Arcadium. Con el grupo participó en dos discos, I’m with You (2011) y The Getaway (2016). Actualmente, se encuentra de gira junto a Pearl Jam como músico invitado.