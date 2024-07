Los Bunkers cierran su gira Ven Aquí con histórico show en el Palacio de los Deportes en México

Una noche histórica marcó el cierre de la gira Ven aquí de Los Bunkers, con una presentación sold out en el Palacio de los Deportes, en México. El espectáculo, que tuvo un show de apertura a cargo de Chinoy, arrancó con No me hables de sufrir, seguida con fervor por el público local, a la que le siguieron éxitos como Te vistes y te vas, Yo sembré las penas de amor en tu jardín y Una nube cuelga sobre mí.

Las más de 17 mil personas en el lugar disfrutaron algunos de los temas que influenciaron el imaginario musical de la agrupación a lo largo de su vida, como Quién fuera y El necio de Silvio Rodríguez, y La exiliada del sur de Violeta Parra y Patricio Manns.

Los Bunkers en el Palacio de los Deportes Foto: Ana Tello

A lo largo de la presentación, Los Bunkers interpretaron los sencillos que componen Noviembre, álbum que en 2023 consolidó su regreso a la música. Los éxitos Bajo los árboles, Calles de Talcahuano y Noviembre, fueron coreadas entre el público, quienes dejaron ver que el nuevo material discográfico mantuvo vigente el inconfundible estilo de la banda.

Como parte de las sorpresas de este concierto, invitaron al mexicano Meme del Real, tecladista y guitarrista de Café Tacvba, para interpretar Si estás pensando mal de mi, una icónica colaboración que los fans disfrutaron de principio a fin.

Además, en uno de los momentos más emblemáticos de este show, el músico nacional Pedropiedra subió al escenario para interpretar Rey y en el acompañamiento en la sección de El mismo lugar, Tarde y Abril del álbum Barrio Estación, tal como ocurrió en los históricos conciertos en el Estadio Nacional, al que Los Bunkers honraron acompañando su sonido con un octeto de cuerdas y un cuarteto de metales.

Finalmente, la agrupación interpretó los temas que se han convertido en himnos a lo largo de su trayectoria, como Miño, Nada nuevo bajo el sol, Bailando solo, Ven aquí e Y volveré, esta última original de Los Ángeles Negros y que se ha convertido en una canción imperdible en el set de la banda sus conciertos en México, las cuales dieron paso, entre la euforia de los espectadores, a la última canción de esta noche: Llueve sobre la ciudad.

Con esta presentación en el Domo de Cobre, Los Bunkers terminan su ambiciosa gira Ven Aquí, la cual inició en el Estadio Santa Laura de Santiago, Chile; pisó los festivales de música más importantes de América Latina, incluyendo el Vive Latino, Tecate Pa’l Norte y Festival Cordillera; consiguió dos presentaciones agotadas en el Auditorio Nacional; recibió las gaviotas de Oro y Plata en Viña del Mar; recorrió Latinoamérica y España; afianzó dos conciertos sold out en el Estadio Nacional en Santiago; y alcanzó a más de un millón 200 mil personas.