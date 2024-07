Traci Lords: la bomba que estalló en el porno

“Voy a hacer lo que quiera”, pensó Nora Kuzma. Escogió una falda corta, tacos y se fue a la secundaria en Redondo Beach, Los Ángeles, donde cursaba décimo grado y pertenecía al equipo de natación, ansiosa por alardear de la doble vida que llevaba como modelo de revistas con chicas ligeras de ropa. Con reputación de ardiente entre el estudiantado y brava para el Jack Daniel ‘s, le gustaba sentirse observada y deseada. “Si eres sexy, todos te amarán -declaró-. Eso es lo que yo quería”.

Mientras esperaba su turno para sacar comida en la cafetería de la secundaria, un estudiante con aspecto de capitán de equipo deportivo comenzó a llamarla por otro nombre. Nora se hizo la desentendida hasta que instalada en una mesa, el alumno se acercó arrojando sobre la cubierta una revista donde ella posaba con aspecto púber, vistiendo apenas una falda plisada. “Siempre inventaban un nombre diferente -contó a Larry King en CNN en 2003-, así que en realidad terminabas con 50 alias”.

“Me asusté y me fui -evocó-. (...) así fue como terminé en Hollywood”.

Ese fue el último día de Norma Kuzma como alumna. Pasarían algunos años hasta volver a tomar clases, en categoría de estudiante del reputado Instituto de teatro y cine Lee Strasberg por donde pasaron, entre decenas de estrellas, Marilyn Monroe, Sally Field y Harvey Keitel.

En el intertanto, Norma se convirtió en la mayor estrella porno del mundo de inusitado talento y magnetismo, hasta que se descubrió un secreto que puso de rodillas a la industria del cine para adultos en Estados Unidos. Traci Lords, el nombre de fantasía con el que había conquistado la cima del negocio en apenas un año, había filmado todas sus películas, excepto Traci, I love you (1987), siendo menor de edad. Su identificación y pasaporte le otorgaban otro nombre, y siete años más de los que realmente tenía.

***

La sesión de fotos tenía como protagonistas a Traci Lords y Tom Byron en una serie de poses sugerentes. De pronto, las caricias entre ambos se intensificaron y el fotógrafo dejó de disparar. El material no servía para una publicación softcore. Traci y Tom practicaban apasionadamente el sexo delante de todos.

“Ella no es una chica dulce e inocente”, relató el actor triple equis en el documental X Rated ambition: The Traci Lords story (2003), “Estamos hablando -continuó Thomas Bryan Taliaferro, su verdadero nombre- de alguien muy inteligente”.

Nacida en Steubenville el 7 de mayo de 1968, se mudó a Lawndale junto a su madre y tres hermanas, huyendo de un padre alcohólico. Siendo aún una niña, Traci ya tenía novio. “Fui violada cuando tenía 10 años”, contó en referencia al chico de 16 con el que salía, “y luego el novio de mi madre comenzó a abusar de mí desde que tenía 10 años hasta los 15″.

Con una vida sexual activa, quedó embarazada a los 14 de un compañero de la secundaria. La solución fue el aborto.

Roger Hayes, aquella pareja de su madre “a quien amaba y en quien confiaba”, le sugirió que podía dedicarse al modelaje erótico, el mismo camino de Marilyn Monroe antes del estrellato en el cine. Concurrieron hasta la agencia de Jim South, un reconocido agente y reclutador para el porno, presentando una identificación falsa bajo el nombre de Kristie Elizabeth Nussman, de 22 años.

Nora Kuzma asume el nombre artístico de Traci Lords y en pocos meses se convierte en la sensación de revistas como Oui, Hustler, High Society y Swank, hasta que le pagan 5000 mil dólares por una sesión para la revista Penthouse como “mascota del mes” en septiembre de 1984. El número alcanza ventas récord en la historia de la publicación.

El siguiente paso fue el debut en el porno junto a Tom Byron en What gets me hot, de aquel mismo año. En cuatro días de trabajo obtuvo el doble de lo ganado posando para Penthouse.

***

El FBI arribó a la residencia de Traci Lords en Los Ángeles en mayo de 1986. Recién había cumplido 18 años y pesaba apenas 41 kilos con su metro 70 de estatura. La cocaína y el vodka integraban su dieta en los dos últimos años como reina del porno.

En el cuartel de la policía federal le mostraron sus películas preguntando insistentemente si la chica en cámara era ella. Las cifras sobre su filmografía difieren. Se habla de más de un centenar de producciones, pero Lords contrapone un dato real en el cine para adultos: un día de filmación puede subdividirse en varios títulos. No fue arrestada pero se confirmó que había trabajado como actriz bajo una identidad falsa, que incluso le había permitido rodar su última película en Francia.

Luego comenzó una cacería en la industria triple equis debido a que la normativa calificaba a un productor en la misma categoría de un proxeneta. Los primeros dardos fueron en contra de Jim South, el dueño de la agencia de talentos a la que Traci se dirigió junto a la pareja de su madre. South aseguró desconocer la edad debido a la identidad falsificada que portaba.

Tom Byron, que sostuvo un romance con la actriz, también fue apuntado pero tampoco se pudo probar que realmente supiera cuántos años tenía Traci. La misma acusación recayó en el director Gregory Dark, considerado como su descubridor, realizador de culto en thrillers eróticos, y demandado director de videos para Britney Spears, Melvins, Linkin Park, Snoop Dog y A*Teens, entre otras figuras musicales.

Se retiró todo el material de Traci Lords en películas y revistas, excepto aquel último film en Francia rodado junto a Alban Ceray, entre otros performers, un actor de Mónaco adoptado en la niñez por una familia millonaria, y que había llegado al cine para adultos tras dilapidar la fortuna heredada.

“Vendí esa maldita película por un período de diez años y con ella me compré un refugio contra la tormenta -declaró la actriz- (...) Odiaba el hecho de haber hecho posible que alguien entrara a un videoclub y lo alquilara. Pero vender esa película me dio cierto control sobre mi vida”.

En el mundo del porno rondó la teoría de que la propia Lords había delatado su situación, en tanto la versión oficial estableció que un aviso anónimo alertó que era menor de edad.

Traci Lords ha asegurado por años haber ingresado al porno sin tener muy claro de qué trataba la industria. En su versión, su debut está envuelto en una nebulosa narcótica.

“Nunca me propuse ser una estrella del porno -aseguró a Larry King en CNN-. (...) Estaba en un set. Se suponía que yo sería una chica en bikini caminando por la piscina. Y ya sabes, me drogué lo suficiente, un tipo me coqueteó y fue algo filmado. Y ese fue el comienzo de mi carrera en ese mundo”.

La versión del resto de la industria difiere radicalmente. Para elencos, directores y productores, Traci parecía una joven extraordinariamente focalizada. Ginger Lynn, una de las escasas estrellas que se podía considerar como su rival en popularidad, la odia y cree que Traci trabajó con los federales para acabar con el negocio. Según ella, la joven dio su nombre, el de Tom Byron y el actor Harry Reems -célebre por Garganta profunda (1972)-, como personas que sabían que era menor de edad. Otra estrella de la época como Christy Canyon también asegura que nadie sabía que Traci no tenía los años registrados en su identificación.

A pesar de que Traci Lords ha insistido en que su existencia entre 1984 y 1986 resulta difusa por su adicción a la cocaína y el alcohol, y que se dejó llevar por este ambiente donde además no cosechó mucho dinero -”durante todo ese período de tres años, ya sabes, tal vez gané 40 mil dólares o algo así”, aseguró en CNN-, lo cierto es que tuvo la lucidez suficiente para formar su propia productora. Fue por ese motivo que logró asegurar para sí todas las ganancias de aquella última cinta triple equis.

Traci Lords asume que en la industria para adultos su nombre genera recelos como “una niña manipuladora (...) realmente confundida, que estaba realmente enojada, que definitivamente se portó mal”.

“Sí, mentí sobre mi edad -reconoció-, pero, sinceramente, a nadie parecía importarle mucho. Querían ganar dinero”.

***

Desde 1984 la administración de Ronald Reagan asumió un segundo mandato, con una agenda moral conservadora que anhelaba un retorno a los valores previos a la década del 60, cuando la cultura rock, la masificación de los anticonceptivos y prácticas como el amor libre anidadas en el hippismo, habían contribuido a un giro radical en torno a la sexualidad.

En 1985 se estableció la Comisión del fiscal general sobre ponografía, conocida como Comisión Meese, con la intención de atacar la producción y distribución de material triple equis. A la par, surgieron movimientos en contra del porno como Moral majority y Focus in the family.

Esta arremetida estaba íntimamente ligada al apoyo de la derecha cristiana al gobierno republicano del ex actor de Hollywood que había llegado a la presidencia en 1980 con el eslogan “make great America again” reutilizado por Donald Trump en 2016, que en paralelo maniobraba en contra del pop y del rock de connotaciones sexuales.

Ese mismo año Tipper Gore, esposa de Al Gore, y el Parents Music Resource Center (PMRC) publicaron la lista “Filthy fifteen”, con canciones explícitas de contenido sexual y referencias al consumo de alcohol y drogas. En el listado había artistas tan distintos como Cyndi Lauper, Sheena Easton, Prince, Black Sabbath, Judas Priest, Madonna y Venom.

***

A seis meses del escándalo, Traci Lords consiguió trabajo como modelo de jeans y luego posando para la revista Muscle and fitness. “Yo era una adicta en recuperación y era una representación de la salud y el fitness”, declaró. “Me pareció terriblemente irónico. Me mostró que se puede hacer cualquier cosa”.

En 1990 se consagró como actriz convencional en Cry-baby de John Waters junto a Johnny Depp. A pesar de los flirteos con el coprotagonista, en aquel set conoció a su primer marido, el utilero Brook Yeaton. Sus apariciones se multiplicaron en series como Casado con hijos, Melrose place, Tales from the crypt, Roseanne, MacGyver, Highlander, Gilmore girls y Will & Grace, entre otras. También se convirtió en cantante de música electrónica con 1000 fires (1995).

A diferencia de la gran mayoría de las actrices y actores porno que suelen retirarse para luego realizar un retorno triunfal, Traci Lords nunca más protagonizó un filme pornográfico. La última vez que apareció desnuda fue en el remake Not of this world (1988), original de Roger Corman, bajo la dirección de Jim Wynorski.

“Siempre he dicho que si surge un papel fabuloso y parte de él es desnudez -declaró-, mi problema no es la desnudez, no estoy tratando de ser monja ahora o algo así”. “Simplemente ya no quiero que me exploten de esa manera -continuó-. Si estuviéramos hablando de ‘American beauty’, debería tener tanta suerte que no sería un problema. Pero si estuviéramos hablando de películas clase B en el futuro, no me interesa ser los pechos de la película”.