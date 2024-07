Un disco con idas, vueltas y muchas voces: Illapu regresa al El grito de la raza

Bien podría decirse que El grito de la raza, uno de los trabajos clásicos de Illapu, ha tenido una historia tan acontecida como la que narra entre los surcos del disco. Se trata de un álbum cuya grabación original sufrió la pérdida de una parte fundamental y ha tenido sucesivas versiones posteriores. Además, su puesta en escena de alguna forma se ha ligado a la historia del grupo. Primero, los avatares del exilio y luego la pandemia, se han sucedido como infortunios inesperados para presentarla en vivo. Pero en esta temporada vuelve a los escenarios.

Registrado originalmente en 1978, se trata de una obra en formato cantata trabajada a partir de los textos de Osvaldo Torres y la música compuesta por Roberto Márquez. Un vínculo clave gestado en los primeros años del grupo oriundo de Antofagasta. “Él es un primo en segundo grado de mi familia, los Márquez. Lo conocimos en los albores de la Unidad Popular, cuando la Nueva Canción Chilena era todo lo que sonaba en la radio. Nosotros somos una familia de cantores, pero en ese momento Osvaldo nos metió hacia la música andina. Ahí aprendimos a tocar los instrumentos”, cuenta Roberto Márquez a Culto.

Illapu

Torres no solo fue importante en los inicios de Illapu, sino que además escribió parte de su material. Y ocurrió que hacia mediados de los setenta, cuando el grupo había conseguido un primer momento de popularidad gracias al éxito de Despedida del pueblo (que incluye el hit Candombe para José), decidieron registrar una obra de alto vuelo; una cantata a la manera de las que habían publicado figuras de la Nueva Canción. “Estaba la Cantata Santa María, estaba el Canto para una semilla, y nosotros decidimos hacer con él un tipo de cantata, pero esta es distinta, más ligada a la raíz”, recuerda Márquez.

Fue así que salió El grito de la raza, una obra que reúne 10 piezas musicales y textos relatados, los que se articulan en torno a los pueblos originarios de Chile. “Osvaldo hizo la poesía y los relatos. La prosa la fuimos estructurando, yo tomé los textos de los temas y compuse cada una de las canciones”, detalla Roberto Márquez.

El álbum se grabó en los Estudios Acus de Luis Torrejón, reputado ingeniero de grabación recientemente fallecido. Además de los integrantes de Illapu, en la obra se pueden escuchar algunos músicos adicionales; el chelo de Magdalena Rosas, hija del maestro Fernando Rosas (fundador de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile), y la batería de Miguel Pérez. Una novedad, porque hasta ese entonces solo habían incorporado percusión andina. “Era un chico que en ese tiempo estaba estudiando percusión y vino a grabar con nosotros porque era amigo de alguno de los del grupo. Lo trajimos, le contamos lo que era y él fue proponiéndonos cosas en la batería. Y la chelista era una gran amiga nuestra, vivía en Punta Arenas y la invitamos a grabar. El arreglo de chelo fue propuesto por ella”, detalla Márquez.

ILLAPU Archivo Histórico / Cedoc Copesa

Esas innovaciones denotaban el interés del conjunto en lo que iba sonando en su momento y así incorporarlo a su música. “En lo personal, creo que si me hubiese cruzado con un grupo de rock, yo estaría haciendo rock y no música andina. Tengo una profunda admiración por grandes grupos de rock sinfónico. A mí me gusta mucho Pink Floyd, y hoy en día Roger Waters tiene una postura que me identifica mucho”.

La portada del álbum, muy en el estilo de los muralistas de la época, fue diseñada por el artista Guillermo Durán, Midú, quien ya había trabajado con el grupo en su disco anterior, Raza Brava.

Tres voces para un grito

Pero, tras su salida a los escaparates de las disquerías aquella cantanta apenas tuvo algunas presentaciones en vivo. “Solo hicimos un par de conciertos, me acuerdo que hicimos en el Teatro Grand Palace y en el Caupolicán. Pero después vino nuestra expulsión del país y El grito de la raza se fue junto con nosotros al exilio. Ahí llegamos a una realidad absolutamente distinta. Tuvimos que empezar de nuevo. Ya habíamos hecho un par de giras en Europa, así que obviamente empezamos haciendo conciertos y El grito de la raza quedó guardado”.

En el disco original, las partes de relato fueron grabadas por el actor Antonio Susarte, quien incluso participó de las acotadas puestas en escena de los setenta. “Pero cuando la grabación se fue con nosotros al exilio, perdimos la la parte del relato”, detalla Márquez. Recién en 2001, el grupo pudo regrabar la obra, esta vez con la actriz Rosa Ramírez en los relatos. Años después, en 2019, volvieron a montarla, esta vez con el actor Luis Dubó. Alcanzaron a presentarla en el Movistar Arena, como arranque de una gira nacional. “Pero luego vino la pandemia, nos tuvimos que encerrar, entonces recién ahora estamos retomando”, precisa Márquez.

Illapu

Por fin, este año, Illapu está concretando la gira nacional en que interpreta aquella cantanta, con la actriz Francisca Gavilán sumada para los relatos. “Con ella tenemos vínculo desde hace mucho tiempo. Conocemos, además, su trabajo en Violeta se fue a los cielos, que para nosotros es algo genial. Es una actriz que también canta, es un vínculo muy potente”, dice Márquez. El grupo lleva un par de meses preparando el espectáculo, en que se debió repasar el repertorio original y sumar a Gavilán. Y hay planes a futuro. “La idea es hacer una nueva versión de la grabación, y en una de esas, en vez de que tenga el chelo que tenía el original, a lo mejor hacer una versión sinfónica”.

Illapu presentará El grito de la raza, junto a lo mejor de su repertorio, en el Teatro Municipal de Viña del Mar (9 de agosto), el Teatro Centenario de La Serena (17 de Agosto), Gimnasio Abraham Milad de Curicó (17 de agosto) y el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua (30 de agosto). Las entradas están a la venta vía Ticketpro.

Escucha El grito de la raza a continuación