Festival de Malasia demanda a The 1975 después de que su vocalista besara a un compañero de banda

Un acto que hoy tiene consecuencias complejas. El pasado 22 de julio de 2023, la banda británica The 1975 -uno de los nombres ascendentes de la escena global y que también ha pasado por Chile, como en Lollapalooza 2023- lideraron el Good Vibes Festival de Malasia

Cuando subieron al escenario, su cantante y rostro principal, Matt Healy, dio un discurso donde criticó las políticas que el gobierno de Malasia tiene contra la comunidad LGBTQ+, calificándolas de absurdas y ridículas. Pero el asunto no sólo se quedó en palabras críticas.

Enterado que los actos homosexuales son ilegales en el país, Healy se besó en el escenario con el bajista de la agrupación, Ross MacDonald, lo que llevó a las autoridades a cancelar el evento (o lo que faltaba de él) y sacar a The 1975 del país. La fiesta musical llegó hasta ahí.

The 1975. Foto: Pedro Rodríguez.

El festival emitió un comunicado donde culpaba de lo ocurrido a The 1975, e incluso varias personas de la misma comunidad LGBTQ+ criticaron al músico por luchar una batalla que no le pertenecía. También surgieron los dardos de distintos representante de la industria de conciertos de Malasia: acusaban que no les había permitido terminar el festival y que los había perjudicado en términos comerciales.

Future Sound Asia (FSA), los organizadores detrás del Good Vibes Festival, dieron a conocer que establecieron una demanda para que la banda pague por las pérdidas económicas que provocaron. La orden judicial es por 2,4 millones de dólares de compensación.

Según se informa, los organizadores del festival Future Sound Asia presentaron la demanda en el Tribunal Superior del Reino Unido, alegando que la banda incumplió deliberadamente las leyes del país después de numerosos recordatorios. Entre esas reglas estaban las malas palabras, fumar y beber en el escenario, quitarse la ropa y hablar de política o religión, según Variety . Otras pautas prohibían específicamente los besos.

Según informa la publicación estadounidense, la demanda señala que la banda consideró no actuar, pero decidió en cambio protestar contra las reglas tocando “una lista de canciones completamente diferente” y desafiando las pautas a propósito, incluido el “discurso provocativo” de Healy y el “abrazo apasionado fingido” con MacDonald. O sea, habrían querido provocar a la sociedad y al gobierno de ese país.