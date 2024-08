Subsecretaria de las Culturas visita a dirigenta de la facción del Bafona hospitalizada por huelga de hambre

Y ocurrió un acercamiento. La subsecretaria de las Culturas, Noela Salas, visitó el pasado viernes 2 de agosto a la presidenta del Sindicato de trabajadores del Ballet Folclórico Nacional BAFONA (BAFONART),Evelyn Hernández, hospitalizada desde el 30 de julio debido a descompensación y síndrome neurológico, a consecuencia de la huelga de hambre que realiza parte del elenco artístico desde el 22 del mismo mes.

Salas es la primera autoridad que concurre a visitar a la dirigente desde que fuera hospitalizada. Más allá de los parabienes de rigor, también presentó una oferta para intentar una mediación. Según lo referido por la gente de la facción del BAFONA, la subsecretaria ofreció “consultar a la Contraloría General de la República, sobre la legalidad de descuentos”, para detener el próximo recorte de remuneraciones que haría en el mes de agosto, a cambio de deponer la huelga de hambre.

Los trabajadores movilizados llegaron a esa medida como una medida de presión ante los descuentos a sus salarios de mayo, junio y julio (que aseguran, hasta ahora acumulan 39 millones de pesos), los que consideran ilegales. Fuentes de la subsecretaría consultadas por Culto detallaron que se ofreció al grupo una mesa de trabajo para avanzar, así lo confirmó la misma Hernández a este medio hace unos días. “Nos dicen que hagamos mesas de trabajo. Bueno, yo les digo, estuvimos un año y medio pidiéndoles mesas de trabajo”.

Por ello, desde la facción que está en huelga de hambre (19 personas), consideraron insuficiente la propuesta presentada por Salas para no continuar con la movilización. “Esta visita y la propuesta entregada por la autoridad, les deja una sensación amarga y con un sentimiento de absoluta inseguridad, ya que las jefaturas a la cabeza del Ministerio de las Culturas, al parecer no tienen experiencia y conocimiento del funcionamiento del servicio público, pues siguen cometiendo errores legales y evidentes”, detallan en un comunicado compartido a este medio.

Sobre la situación de los descuentos, la subsecretaria detalló su postura el 31 de julio durante su exposición ante la Comisión de cultura de la Cámara. Ahí señaló que “existe una negación sistemática a la instrucción de registrar su asistencia (enrolamiento) y de cumplir las pautas de trabajo que se entregan semanalmente a cada estamento”, por lo que básicamente, se les considera como días no trabajados. “La Contraloría General de la República ha ratificado que deben cumplir su jornada de trabajo de acuerdo al artículo 145° del Código del Trabajo y que la Subsecretaria, como Jefa Superior del Servicio puede impartir instrucciones para el control horario, según sus prerrogativas legales”, añadió.

Dicha resolución de la contraloría, detalla que: “El dictamen N° 74.277, de 2015, ha precisado que, dado que la adhesión voluntaria a una huelga, interrupción o paralización ilegal de actividades no configura una causal de justificación de la ausencia, los funcionarios que no desarrollen sus tareas carecen del derecho al pago de los emolumentos correspondientes, por lo que de haber sido estos percibidos, procede que el valor de tiempo no trabajado sea descontado de sus remuneraciones”.

Sin embargo, desde la facción del Bafona, aseguran que “en ningún caso la CGR se han pronunciado en relación a los descuentos que decidió aplicar de manera deshonesta la subsecretaria de las culturas”. Por lo que a priori ni siquiera hay un entendimiento entre las partes sobre el asunto. En tanto, la medida ha generado críticas internas por parte del elenco del Ballet que sigue trabajando, aunque para ello dejaron la sede en la escuela de Karen Connolly y volvieron a la sede en calle Camilo Henriquez.

Al respecto, los artistas detallaron: “No depondremos nuestra huelga de hambre, hasta que el Ministerio de las Culturas, a través de la Subsecretaría de las Culturas, gestione y realice la devolución inmediata del dinero sustraído a 18 integrantes del elenco artístico del Ballet Folclórico Nacional BAFONA, correspondientes a los pagos de Mayo, Junio y Julio”. Además, como adelantó Hernández a Culto, en estos días “vamos a hacer una demanda por Ley Karin. Habernos mantenido siete meses apartado de las labores y por todo lo que nos han hecho, eso califica en temas de Ley Karin”.