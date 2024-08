Detienen a actor que da voz a Shrek tras ser denunciado por abuso sexual

El actor mexicano de doblaje, Alfonso Obregón, más conocido por darle voz al ogro Shrek, fue detenido la noche del viernes, tras ser denunciado por su presunta autoría en un delito de abuso sexual.

El arresto –según informa el medio Excelsior- fue concretado por personal de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cabe señalar que el también profesor de doblaje habría perpetrado el ilícito en contra de una de sus alumnas, situación que habría ocurrido en febrero de 2022, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la jornada de este sábado se efectuó la primera audiencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, recinto penitenciario donde fue trasladado tras su aprehensión, quedando en dicho lugar a disposición del juez que lo requirió.

Obregón también ha sido conocido por prestar su voz para el reconocido Bugs Bunny de los Looney Toones, además de estar detrás del personaje Kakashi Hatake en la serie animada Naruto; Benji Price en Supercampeones; la cebra Marty en las películas de Madagascar; Fox Mulder en Los Expedientes Secretos X; Jerry Seinfeld en Seinfeld, entre otros.

Actor descarta denuncia

Cabe señalar que a raíz de esta detención se viralizó un video publicado hace siete meses, donde Obregón fue entrevistado por el medio Híbrido Radio Mx, el cual fue consultado por su ausencia en la interpretación en la película “Pollitos en fuga 2″, donde daba voz a la Rata Fetcher.

En ese contexto, el imputado explicó que sí grabó su parte, pero que quedó fuera luego de que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) diera cuenta de la denuncia a Netflix, siendo reemplazado por otro actor.

“Lo grabé (al personaje), pero resulta que hay una comisión en la ANDA; una comisión de Género que como la inquisición se ha dedicado a acusar de acoso y agresión sexual a todo mundo y yo estoy acusado de agresión sexual”, señala.

Referido a la acusación, el actor le restó importancia al hecho, asegurando que únicamente le habría indicado una instrucción a una de sus alumnas.

“Lo único que hice fue decirle a una niña en un ejercicio aprieta el culo (sic)... esa fue mi agresión sexual ¿no?; (lo que) a mí me hizo mi maestra de canto, mis maestros de actuación, para ella fue agresión”, sostuvo.

En este sentido, detalló que habría sido amenazado por el padre de la víctima, señalando que es abogado y que recibió ataques y chantaje sobre la situación.

“Se dedicó a mentir (de) que yo le pellizqué los glúteos, que yo le puse la mano en el pecho, que a otra niña le metí la mano en la ingle, una bola de mentiras. Me amenazó el señor, de que sabía dónde vivía, que me tenía localizado y que de hecho me había acompañado varias veces al aeropuerto”, acotó.

Finalmente, en el registro audiovisual Obregón asevera que “lo me saca de onda es que permitamos que un grupito de personas que tienen un pequeño poder crucifiquen a la gente, la metan a una hoguera y la quemen y sobre todo que sean mentiras”.