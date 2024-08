Bring Me the Horizon se acerca a Chile con gira sold out

El fenómeno de la música británica, Bring Me the Horizon, llegará a Chile y los fanáticos no se hicieron esperar, ya que en menos de 24 horas vendieron 8 mil tickets. Este récord en la escena nacional, demuestra la efervescencia del público chileno, que con increíbles expectativas esperan el regreso de esta importante banda, que tiene agendado su show el 2 de diciembre en el Movistar Arena de Santiago. Entradas disponibles en PuntoTicket.

Este concierto se enmarca en la gira sudamericana, que los tiene presentando su más reciente álbum “Post Human: NeX GEn” en todo el mundo. La célebre agrupación, está repitiendo el éxito en Brasil, donde ha vendido más de 30 mil entradas para su espectáculo en el estadio Allianz Park de Sao Paulo.

Bring Me the Horizon, es una de las bandas de rock alternativo más sorprendentes de los últimos años. Integrada por Oliver Sykes en voz, el guitarrista Lee Malia, el bajista Matt Kean y el baterista Matt Nicholls, volverán a Chile luego de su exitoso y eufórico paso por el Teatro Coliseo en 2022.

Además de Chile y Brasil, el grupo se presentará en Argentina y Colombia, en esta gira donde interpretarán todos sus hits junto a las canciones de su recién estrenada placa “Post Human: NeX GEn”.

La banda británica, Bring Me the Horizon, ha vendido más de 5 millones de discos a nivel mundial y ha realizado shows sold out en más de 50 países. Entre sus temas más populares, se encuentran “Can You Feel My Heart”, “Kingslayer”, “Chelsea Smile”, “LosT”, “Throne” y “Shadow Moses”, entre muchos otros.