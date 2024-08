The Umbrella Academy: las claves de su última temporada (y final)

Y llegó el fin. The Umbrella Academy acaba de estrenar su cuarta y última temporada a través de las pantallas de Netflix. Basada en la serie de cómics Dark Horse de Gerard Way y Gabriel Bá, tiene un elenco conformado por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Colm Feore, Nick Offerman, Megan Mullally, David Cross.

En esta temporada, vemos que para los hermanos Hargreeves el mundo es una especie de nuevo comienzo. Después de lo ocurrido en el Hotel Oblivion, que culminó en el reinicio del universo, los hermanos superhéroes intentaron vivir una vida normal, cada uno por su lado y sin poderes, aunque no todos tuvieron mucho éxito.

El problema es que las “peculiaridades” de este nuevo mundo son difíciles de ignorar para los Hargreeves. Reginald, el padre, está sano y salvo y ahora es una figura pública que dirige un nefasto imperio corporativo. Una asociación misteriosa llamada Los Guardianes realiza reuniones clandestinas porque sostiene que la realidad en la que viven es incorrecta y que pronto habrá una purga. En eso transcurrirán los capítulos de esta temporada final.

Como suele ocurrir, ya se pueden encontrar algunas críticas a la serie. El sitio especializado Espinof, la reseñó de buena manera. “The Umbrella Academy no ha cometido el error de alargarse más de la cuenta, pues finalmente han sido 4 temporadas con un total de 36 episodios. Los últimos 6 han llegado hoy a Netflix, en los cuales la serie vuelve al origen de todo para dar forma a la que quizá no sea la mejor entrega de la serie, pero a cambio lo que sí tiene es un final completamente irreprochable”.

Por su lado, The Hollywood Reporter, siempre al día con los estrenos, indicó: “Naturalmente, hay momentos frustrantes a lo largo de esta temporada abreviada de seis episodios culminantes. El extraordinario Klaus (Robert Sheehan) una vez más lucha con la sobriedad en una trama secundaria que realmente no llega a ninguna parte. Y se espera que el espectador se preocupe profundamente por un inquietante Ben (Justin H. Min), a pesar de que es una variante introducida recientemente que ha demostrado ser en su mayoría antagónica. Es una pena que no tengamos más tiempo con la siempre interesante Allison (Emmy Raver-Lampman) y su hija Claire (Millie Davis), pero esa deficiencia al menos deja espacio para que crezcan otros personajes, concretamente Viktor (Elliot Page) y Número Cinco (Aidan Gallagher), quienes siempre fueron las personalidades más complejas del programa. Afortunadamente, todo se junta de una manera hermosa para el final, donde cualquier irritación desaparece”.

“Quizás lo más sorprendente de la última temporada de The Umbrella Academy es que Netflix realmente la permitió. Dado el historial del transmisor de cancelar abruptamente programas queridos ( Glow , The OA , Tuca y Bertie ), deberíamos estar agradecidos de que The Umbrella Academy haya llegado tan lejos. Los escritores aprovechan al máximo esta oportunidad llevando todo a una conclusión satisfactoria que responde a preguntas de larga data que abarcan toda la vida del programa. Nos complace decir que The Umbrella Academy sale con una explosión extraña y maravillosa”.

Esa sensación de estar presentes en la temporada final, también se traspasó a los actores. Así lo comentaron con The Hollywood Reporter, por ejemplo, Emmy Raver-Lampman: “Creo que todos estábamos muy agradecidos de empezar la temporada sabiendo que era la última. Nada de eso se dio por sentado. Muchos programas no entienden eso”. Por su lado, Ritu Arya dijo: “Fue bastante divertido cuando llegamos al set por primera vez, porque Aidan y yo tuvimos que filmar una de las últimas escenas del episodio seis antes que nada, así que ni siquiera habíamos leído los primeros episodios. Nos acaban de dar esos lados y fue una escena emotiva. Entonces, no nos habíamos visto en un año y medio y fue como, ‘Oye, es un placer verte. Ahora solo voy a llorar en tu hombro’”.

Los actores también se refirieron al hecho que marca las temporadas de la serie: que los 6 hermanos se reencuentran y desencuentran una y otra vez. Raver-Lampman dijo al respecto: “Eso era algo que realmente me ponía un poco nervioso. Crecí como hija única; tengo una media hermana que es 20 años menor que yo, así que no crecí con un hermano. Entonces, inmediatamente tener seis de ellos se sintió muy desalentador. Pero creo que Steve Blackman y nuestro director de producción Peter Hoar, quien dirigió el piloto en la primera temporada, hicieron un trabajo increíble en el casting del programa. Desde el principio, nos llevamos muy bien y la dinámica entre nosotros simplemente cayó en el lugar correcto y todos encajamos en la familia. Cada hermano tiene un propósito dentro del vínculo fraternal”.

Robert Sheehan dijo al respecto: “Lo bueno es que cuando interpretas a hermanos en un programa, en cierto modo nos da derecho a ser más sinceros, a ser más cuestionadores que si solo interpretáramos a amigos. Creo que eso sangró en ambas direcciones”.

Esta cuarta temporada de The Umbrella Academy llegó precedida por el ruido generado de las acusaciones que trabajadores -anónimos- de la producción hicieron contra el showrunner de la serie, Steve Blackman, de comportamiento “tóxico y degradante” para con el personal, acusándolo de generar un mal ambiente en la filmación. Según el Hollywood Reporter, el asunto fue tratado por la unidad de Recursos Humanos de la producción junto con Blackman, y tras eso, su puesto permaneció intacto.

Por supuesto, en charla con el mencionado medio, Blackman negó las acusaciones. “Las declaraciones no fueron precisas. Simplemente no eran exactas. No estaban en lo cierto. Y tengo que ser honesto con ustedes, estoy muy, muy orgulloso de mis 21 años en este negocio, mi reputación, lo que he hecho y especialmente a través de Umbrella Academy . Así que la verdad es que no acepto esas declaraciones porque no las dije y es simplemente decepcionante. Pero estoy muy orgulloso del viaje de Umbrella Academy. Apoyo a todas estas personas, he trabajado muy duro con ellas y tengo un gran respeto por todas ellas”.

Como sea, la cuarta temporada de The Umbrella Academy ya se encuentra disponible en Netflix.