Crítica de discos de Marcelo Contreras: Dinosaur Jr. y J Balvin son clásicos; Princesa Alba va en camino

*Princesa Alba - Como si fuese real

“La primera, bitchy trap, ahora girly pop”, proclama Princesa Alba (27) en Como si fuera real, la canción que bautiza este segundo álbum. “No escucho reggaetón”, asegura en esos mismos versos, y canta que se hace las uñas “en el nail salón, escuchando Loveless” de My Bloody Valentine. El ritmo es urbano con todas las de la ley, pero el estribillo bifurca hacia un insinuante dream pop. Así, introduce a la perfección las intenciones de Trinidad Riveros, una de las figuras más ambiciosas y trabajadoras del pop chileno desde que arrancó en 2017 con el single My only one, consciente de la necesidad de ampliar la paleta estilística. El álbum, el primero para Sony, es una superproducción a nivel local, con reconocidos nombres en el rubro; entre ellos, Francisco Victoria, Pablo Stipicic, Julián Bernal, Magicenelbeat y Ale Sergi.

Con una voz melódica antes que dotada, Princesa Alba traza un álbum que en sus primeros cortes circula por el urbano con sofisticación, hasta que progresivamente se interna en frecuencias atemporales, como el synth pop al día de Siento butterflies. En Te lo prometo se nota la mano del líder de Miranda!, en una de las mejores canciones del disco, y lo mismo ocurre con Stipicic en Desenamórame. El festival de Viña es una de las metas de Princesa Alba, también internacionalizar su carrera. Este disco confirma que va encaminada.

*J Balvin - Rayo

El astro colombiano de 39 años, el segundo artista latino más escuchado en Spotify, atraviesa una etapa donde su nivel de consagrado e histórico en el mapa moderno del pop en español, le permite trabajar con capos en materia de producción -Keityn, L.e.x.v.z. y DJ Luian- y, en paralelo, presentar novedades como Blessd, Luar La L, Ryan Castro y YOVNGCHIMI. Esta condición -un padrino del urbano- se encamina en torno a la tendencia de acercar cada vez más el reggaetón y derivados, hacia las fórmulas del pop en su faceta fiestera electrónica. Rotulado como popetón, es una casilla en las plataformas de streaming, liderada precisamente por J Balvin.

Este sexto disco, ilustrado con el popular automóvil usado por la estrella de Medellín en sus inicios, sugiere un carácter autobiográfico que fue clave en su anterior título, José (2021). No hay revelaciones o reflexiones particulares sobre el origen, sino las tramas de siempre en torno a salones VIP, escenario vital en su imaginario. Los vientos en dirección al pop benefician a J Balvin rumbo a la discoteca en una concepción más tradicional, como ocurre, entre varias, en Gaga y Origami. Equilibrado con urbano más tradicional cortado con sonido de última generación, reitera que si se trata de clásicos del género, su nombre va en letras de molde.

*Dinosaur Jr. - Farm (15th anniversary edition)

Ningún listado de mejores guitarristas eléctricos puede obviar a J Mascis, una fuerza telúrica del instrumento; un campeón de la dinámica entre pasajes rítmicos de envoltorio power pop con volumen saturado hasta el crepitar del parlante, y solos incendiarios cargados de melodía y sentimiento. Por cierto, la voz inconfundible contribuye a su estatura legendaria. Confirmados para la próxima versión del festival Primavera Fauna, esta edición aniversario de Farm (el segundo disco tras el retorno de la alineación clásica con Lou Barlow al bajo y Murph en batería) suma cuatro cortes, incluyendo Houses de la fallecida cantautora canadiense Elyse Weinberg, y Whenever you ‘re ready de Rod Argent, líder de los seminales The Zombies.

Como siempre, brilla el escaso espacio cedido a Barlow en Your weather, una joya donde relucen sus ángulos distintos, melancólicos e intensos, donde el bajo cobra protagonismo. La guitarra de J Macis reluce en todo momento, pero en cortes como I want you to know y Ocean in the way el destello es fenomenal, empujado por el aire contenido en el fluido pulso de Murph. Las alternancias más calmas de See you y Plans, más el dramatismo blues de Said the people -con demoledor solo-, representan genuinamente el talento de Macis, con las alturas de un compositor e intérprete de máxima categoría en el rock.