Princesa Alba apunta alto con su nuevo disco: “Mi meta es llegar al Festival de Viña”

Todo comenzó con un cuento. Un texto breve en que Trinidad Riveros (Santiago, 1997), mejor conocida como Princesa Alba, se veía como un personaje que recorre los hitos de su carrera. Una mirada en retrospectiva desde sus inicios, como un fenómeno viral, hasta ahora, cuando se apresta a lanzar Como si fuese real, su segundo disco. Precisamente, la canción que da título al disco, recogió ese ejercicio y lo volvió un pegajoso tema de apertura: “2017, mi primera canción, en la prensa y en tu casa tu mamá preguntó quien esa tal Princesa Alba”.

“Tenía un cuentito que se trata sobre sí, todo lo que se trata de la canción y toda esta relación que tiene los sueños, el papel que juega el mundo onírico en mi carrera. Porque yo también soñé mucho con ser cantante, con ser famosa. Entonces, primero tenía el cuento, el concepto del disco y después nació la canción”, explica la misma Riveros desde el otro lado de la pantalla.

¿Escribes cuentos a menudo?

Sí, pero los ocupo para llegar a un concepto de canción. Son como mi punto de partida en las canciones a veces. A veces no, de repente llego al estudio y solamente tengo un título. Otras veces llego con un cuento o una lluvia de ideas. Pero en particular, para este disco tenía este cuentito.

Princesa Alba

Como si fuese real, la canción que titula el disco y resume su ideario, incluye una reflexión sobre la tensión entre la fantasía y la realidad. “Soy una mentira baby, en mi corazón solo existo yo”, canta Princesa Alba en el coro. Una declaración que, como todo en su carrera, también está bastante pensada.

“Todo el disco en general es una contraposición entre la fantasía y los sueños versus la realidad -explica-. Por eso metí a Princesa Alba dentro de esta fantasía y le hice una introducción como Trinidad Riveros. En la canción digo que soy una mentira, porque efectivamente Princesa Alba es mucho de ficción, es mucho de autoficción. Son todas mis características de Trinidad Riveros pero exacerbadas y en modo perfecto, en modo súper empoderada y súper peinada, uñas y mucha fantasía pop”.

“Me gusta en este disco partir diciendo a todos mis fans como: oigan, disclaimer, todo esto en verdad tiene su cuota de mentira y está bueno hacer un disco que se trate de eso, o sea, sobre todo pensando que Princesa Alba es uno de mis tantos alter egos. También tengo una banda como de shoegaze, Soy Niebla, y también en mi casa me dicen de otra forma, que para mí esa es otra persona. Entonces, sí, me gusta mucho el recorrido que se va generando en este disco con esta fantasía y la realidad”, aclara.

¿Por qué hacer ese punto?¿sentías que la gente confundía el personaje con la realidad?

No, yo me confundí. Me pasa que después de siete años de carrera, me fui despersonalizando un poco y empecé a ser muy Princesa Alba en lo personal, cosa que no me gustaba tampoco, por esta ilusión de perfección y esta exigencia en todo sentido. Entonces, parto también la canción diciendo, la gente quiere ser yo, las niñas quieren ser yo, pero yo todavía estoy en este cuestionamiento de no saber quién soy, de preguntar cuál es mi esencia, cosas mucho más existenciales. Entonces, sí, a través de estos siete años, en particular, yo te diría que después del último disco, me vino como una crisis, una sensación de despersonalización.

Como si fuese real es un trabajo de 11 canciones, el primero que Princesa Alba lanza bajo la discográfica Sony Music, en un momento de consolidación. De ser un fenómeno viral ligado a la escena de la música urbana, se ha vuelto una artista más transversal, apelando a un sonido más cercano al pop. Ha logrado con una mayor presencia en escenarios internacionales, como el festival Tecate pal Norte en Monterrey, México. En 2023 también participó en el cierre de los Juegos Parapanamericanos, la clausura de la Teletón y fue galardonada con el premio a Mejor Artista Pop en Premios Musa. En el verano marcó otro paso al presentarse por primera vez en el Festival del Huaso de Olmué.

A diferencia de Besitos, cuídate, en que trabajó 15 demos antes de hacer el corte final, para este álbum la selección fue más trabajosa, porque preparó cerca de 100 demos. “La curatoría para este disco fue súper difícil de lograr, pero también muy entretenida. Y las otras canciones eventualmente van a salir o se las voy a pasar alguien más”, apunta Riveros.

Princesa Alba

Pasar de 15 a casi 100 demos en este nuevo disco es un gran salto ¿sientes que son canciones mejores a las que habías hecho?

Creo que sí hay un upgrade en términos de escritura, o sea, yo siento que las canciones están mucho más redonditas, las historias se terminan de contar bien. Me pasa que en el Besitos, cuídate, no tanto, porque era mi primera vez escribiendo sola, lo que también lo encuentro muy bonito, pero encuentro que esto está mucho más redondito, está mucho más pop. Encuentro que cada canción también podría ser un single.

En su segundo largaduración, Princesa Alba vuelve a trabajar con nombres que ya han sido parte de su carrera, como los productores Pablo Stipicic y Francisco Victoria. También incluye una colaboración estelar con Ale Sergi de Miranda, con quien coescribió la canción Te lo prometo, uno de los singles de adelanto del álbum. “Soy muy fan de él -cuenta-. Durante la pandemia tenía unos videos de producción musical, los veía y la verdad, lo encuentro un genio. Entonces fui a esa junta como a un fan meeting, aunque íbamos a trabajar. Fue muy bonito el proceso de poder escribir juntos, como te decía de los cuentos, llegué con unos textos, entonces a partir de eso pudimos trabajar y escribir con él, que para mí sus letras son increíbles, fue hermoso. Sentía que estaba en una master class de producción, él trabajaba, miraba los plugins y todas las cosas, así que muy entrete”.

Otro invitado internacional está en la canción LolOLove, junto al brasileño Pabllo Vittar, drag queen que se ha hecho un nombre en la industria gracias a su particular combinación entre trap, samba y electrónica, con el que logró un reconocimiento de la Revista Time como uno de los principales líderes de la nueva generación. El vínculo con Princesa Alba se dio gracias a las redes sociales. “Soy muy fan de él, desde su colaboración con Charli XCX, encontraba muy bacán que pueda reivindicar también este espacio de las drag queens en la música, porque a veces, se quedan solamente en la performance y hay pocas cantantes. Fue muy bacán encontrar a Pabllo, yo siempre le comentaba los posts, y en una me empezó a seguir de vuelta. Empezamos a conversar, le mandé el demo y me dijo ‘sí, cuenta conmigo, me encanta’. Ese trabajo fue online. Él me mandó las voces y lo conocí recién ahora, cuando vino a Chile”.

¿Qué buscaste mostrar en este disco respecto a lo que habías hecho en Besitos, cuídate (2021), tu primer álbum?

Besitos, cuídate, fue mi primera aproximación al pop, pero en este siento que vengo a ser un poquito más consolidada también, porque tengo la posibilidad de trabajar con productores de renombre latino y mundial, como lo es Ale Sergi, o poder volver a trabajar con Francisco Victoria, con quien hice Convéncete (2019). El Besitos, cuídate, fue un disco pandémico, entonces fue un disco supersolo para mí. Escribí casi todas las canciones, salvo una que la escribí con Diego Lorenzini de manera online, fue un proceso súper hermético. En cambio, en este quería invitar a mucha gente, aprender de mucha gente. Cada canción tiene dos productores mínimo, sino tres. También tuve el privilegio de poder compartir también con más compositores y es un disco en que es más de industria, gracias a Sony tuve harta gente por ahí rondando y harto equipo. Entonces sí, ahí siento que hay un cambio bien grande.

En el disco también figuran canciones como Moonlights y Siento Butterflies, que son evidentemente románticas, pero suenan también muy personales ¿son fantasías o tienen alguna base en las experiencias?

En este disco hablo mucho de la fantasía, y a mí lo primero que asimilo con fantasía son los cuantos de hadas. Quería que cada canción sea un pequeño cuentito, que tienen una correlación, pero tampoco tan directa. Hay canciones que son experiencias autobiográficas y cosas que nacen de mí, pero también hay canciones más anecdóticas, por ejemplo, un carrete o la que da el título que es una declaración de principios. Entonces, sí, por ahí voy transitando un poco de todo lo que hay dentro de mí ¿si pensaba en alguien en Siento Butterflies? sí, pensaba en alguien, es para mi pololo.

En 2023 tuviste varios hitos, la participación en los Parapanamericanos, antes estuviste abriendo los shows de Coldplay, este verano fuiste a Olmué ¿a qué ambicionas con este nuevo disco?

En términos nacionales, mi meta es llegar eventualmente al Festival de Viña, pero tampoco es algo que quiero que me coma la cabeza; si pasa este año, bacán, si no el próximo, y llegaré con más canciones, llegaré con más lanzamientos, entonces va a ser más entretenido. Pero si llega este año, yo feliz también, y si no llega nunca, filo. Pero en términos nacionales, siento que eso es lo que me tocaría como por default, o sea, se dice que Olmué es el paso para ir a Viña. Y en términos internacionales, siento que este disco tiene una colaboración importante internacional, que es la de Pablo Vittar, entonces espero que me siga ayudando a internacionalizar mi carrera. El año pasado ya se hizo un poco de esa pega, porque Convéncete se hizo viral en Latinoamérica, espero que eso se siga replicando en otras canciones. Tengo también tengo harto shows en México, tengo una gira ahora en dos meses para allá, así que va a estar bien entretenido.

En la portada de Como si fuese real, se puede ver a Princesa Alba en un entorno de fantasía, luciendo el impecable cabello rubio y una corona, como un guiño a Rhaenyra Targaryen, la incansable reina del consejo negro de House of the Dragon que lucha por reclamar su trono. “Todo el universo es superfantioso, superonírico. La portada está inspirada en un sueño que tuve, que estaba metida en una estructura media como acuosa, como de petróleo negro, es que estaba viendo mucho Game of Thrones y House of the Dragon, y me gustan estas estructuras como medievales. Quería hacer eso y enaltecer mucho esta figura de realeza. Está hecho por una diseñadora 3D que se llama Abril. Y bueno, hay dos diseñadores más que están metidas, la Rena Drago y la Mila Land”.

¿Alicent o Rhaenyra?

Ahí yo tengo una opinión polémica jajaja (ríe). O sea, Alicent como que dejó de tener peso, porque en un momento estaban ambas peleando el poder, ahora ya no. Pero yo encontraba que Alicent no era tan mala. Y este final de temporada me reafirmó que no es tan mala, porque que todo el mundo estaba como muy fan de Rhaenyra, y sí, me gusta Rhaenyra, full inspo en la foto del disco, pero Alicent es una mina bacán.

A tono con su ambición, Princesa Alba cuenta que ya tiene pactadas las primeras fechas de promoción del disco en el extranjero, pero aún no hay un evento central en el país. “Pronto vamos a anunciar el lanzamiento del disco. Mi idea es dejar pasar unos meses para que los fans se lo puedan aprender de memoria. Pero el disco lo estaremos mostrando en México en la gira que tengo allá, el 11 de octubre en Indie Rocks, y después, vamos a ir a un festival en Monterrey”.

¿Cómo ha sido tu experiencia mostrando tu trabajo en el extranjero?

Era muy bacán porque no me conocían y acá en Chile estaba viviendo un hype, porque me conocían por Summer Love. Me acuerdo que en 2019 fui a Nueva York y tocaba en lugares superchicos, pero estaba en Nueva York y era increíble. Ahora ya estoy más consolidada, o sea, ya tengo fans clubs. Ha sido muy bonito también ir agrandando los venues, que me llamen a festivales más bacanes. Y el año pasado estuve en Tecate pal Norte, en México, que es gigante, gigante. Entonces, ha sido muy bonito ir generando ese reconocimiento a través de trabajo y de idas y vueltas, idas y vueltas a México. De hecho, yo quiero que México sea mi foco ahora en lo que viene.

¿Has pensado radicarte en México?

En un principio no quería, porque soy muy regalona de mi familia, pero las circunstancias siento que se están dando para eso, para poder ir eventualmente a quedarme un rato allá. Y si no, mi sueño es que me vaya muy bien en la música, ser muy millonaria para vivir seis meses acá y seis meses allá ajajaja. Pero eventualmente me gustaría.

Escucha Como si fuese real a continuación